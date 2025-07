Docteur B dévoile l’I Drink Safe, l’invention d’un bracelet anti-GHB à glisser au poignet

Je suis maman de deux grands enfants, un garçon de 26 ans, et une fille de 23 ans. J’ai de la chance, ils n’ont jamais aimé les soirées festives dans lesquelles règnent musique, alcool et pervers dangereux ! Néanmoins, chaque année, et particulièrement en été, on recense des victimes du GHB, cette drogue inodore, incolore et insipide que les futurs violeurs glissent dans les verres des jeunes femmes, à leur insu ! Dans cet article, nous vous présentions 4 innovations permettant de détecter le GHB, mais une nouvelle vient de faire son apparition ! Elle est française, s’appelle « I Drink Safe » et est produite par l’entreprise Docteur B ! Concrètement, elle se présente sous la forme d’un bracelet qui permet de réaliser quatre tests lors de soirées. Comment ça marche ? Combien cela coûte-t-il ? Réponses dans cet article.

Pourquoi protéger vos adolescentes du GHB ?

Si l’été rime pour beaucoup avec concerts, fête et liberté, il ne faut pas oublier qu’il peut aussi être le théâtre d’un fléau silencieux : la soumission chimique, qui touche particulièrement les milieux festifs. Le bracelet “I Drink Safe”, vendu à petit prix (8,90 € les deux) pourrait rassurer les parents, et les premières concernées : les futures victimes ! Ce petit bijou de prévention, aussi flashy que discret, permet de détecter la présence de GHB dans une boisson en moins de 10 secondes, grâce à une bandelette réactive intégrée. Pour l’utiliser, rien de plus simple : on dépose une goutte de la boisson sur une pastille du bracelet, on attend quelques secondes… et on regarde si elle change de couleur. Si elle vire au bleu, danger : la boisson est contaminée, il ne faut surtout pas la boire. Le bracelet « I drink safe » possède néanmoins quelques limites : il ne détecte que le GHB, pas d’autres substances et affiche un taux de fiabilité de 96 %, ce qui en fait un outil utile pour alerter et réagir rapidement.

Simple comme bonjour, et pratique pour les groupes

L’un des gros avantages de ce bracelet, c’est sa facilité d’utilisation, même après un mojito* ou deux. Le modèle « festival » fonctionne par pastilles à usage unique : chaque bracelet permet jusqu’à quatre tests, et les packs sont vendus par deux. En clair : pour quelques euros, vous pouvez tester jusqu’à huit boissons, seul ou entre amis. Il se porte au poignet comme un bracelet de festival classique, se fait oublier, et ne nécessite aucun matériel supplémentaire. C’est ce qui le rend particulièrement adapté aux soirées, concerts ou événements en plein air. Et, entre nous, mieux vaut gaspiller une gorgée que risquer une soirée entière ou pire, non ?

Une solution imparfaite mais essentielle

Bien sûr, aucun objet ne remplacera jamais le bon sens, la vigilance collective et les politiques de prévention à grande échelle. Mais, ce bracelet a le mérite d’exister, d’être accessible et surtout, de rendre visible un risque souvent minimisé. Son efficacité sur le GHB est un vrai plus, notamment pour les jeunes adultes, les groupes d’amis et toutes celles et ceux qui fréquentent des lieux festifs régulièrement.

Et si, grâce à un simple bracelet, on évitait ne serait-ce qu’un seul drame, alors le pari serait gagné, non ? Plus d’informations sur docteurb-depistage.fr. Et vous, glisseriez-vous ce bracelet anti-GHB au poignet de votre enfant avant sa prochaine soirée ou son festival préféré ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

*L’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. En France, la vente d’alcools est interdite aux mineurs de moins de 18 ans.