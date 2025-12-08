Dotdot, le petit boîtier francais qui convertit vos gigas inutilisés en revenu

Alors que les forfaits mobiles augmentent encore en 2025 et que les télécoms prévoient une hausse des prix début 2026, une innovation française pourrait bien changer la donne : Dotdot. Je suis comme tout le monde : chaque mois, je me retrouve avec un forfait mobile plein à craquer mais seulement 12 ou 15 Go réellement consommés sur 250 que je paie ! Le reste ? Perdu dans le néant, inutilisés, non consommés ! C’est exactement là qu’intervient Dotdot, une invention française maline, vendue 40 € environ, et pensée pour transformer nos gigas inutilisés en outil de partage ou même en complément de revenu. Ce concept baptisé #dot est conçu par la start-up Dotdot. Récompensé au CES Innovation Awards 2025, dans la catégorie Smart City, le petit répéteur WiFi #dot est un petit bijou utile, et pas une invention sans avenir ! C’est une invention high-tech qui protège vos données, tout en partageant vos gigas inutilisés ! J’ai trouvé l’idée fantastique, alors je vous partage cette découverte. C’est parti.

Dotdot : redonner du sens à nos gigas inutilisés

Quand j’ai découvert l’idée, je me suis dit : « Encore une invention futuriste sans intérêt » ! Quelle erreur de ma part ! En réalité, elle répond à un problème très concret. En France, les forfaits 4G ou 5G affichent parfois à 250 Go par mois, voire davantage, mais la plupart des utilisateurs n’en consomment qu’une poignée. Pendant ce temps, 15 à 20 % des Français peinent à payer leur abonnement ou à accéder à Internet mobile. Dotdot propose donc un petit boîtier #dot, fabriqué en France, en matériaux recyclés. On le connecte à son smartphone, il crée un réseau Wi-Fi sécurisé autour de soi, et permet de partager ou vendre ses gigas en toute confidentialité, jusqu’à 15 Mbps. De quoi dépanner un voisin, un étudiant dans le bus, un passant dans la rue ou simplement offrir un peu de solidarité numérique. Et, on peut même y trouver un petit revenu 1 € le giga partagé.

Une invention française primée au CES 2025

Je dois reconnaître que voir une start-up française briller à Las Vegas, cela suscite toujours un petit pincement de fierté technologique. Le boîtier #dot, primé au CES Innovation Awards, a convaincu le jury par son design durable, son impact social et sa sécurité brevetée (en phase PCT internationale). Dotdot se distingue aussi par son ancrage local :

Carte électronique fabriquée près de Lille

Boîtier en matériaux recyclés

Assemblage dans la ReFactory du groupe Renault, à Flins

On est loin des gadgets d’import ! Ici, le circuit court existe même pour la technologie, une autre bonne nouvelle, qui m’a encouragé à m’intéresser à ce petit boitier intelligent !

Ce qui différencie Dotdot des autres solutions

Critère Dotdot (#dot) Partage classique de connexion Sécurité Anonyme, cryptée, brevet PCT Partage simple sans protection Modèle économique Revente possible : 1 €/Go Aucun revenu possible Portée Jusqu’à 100 mètres Très limitée au téléphone Impact social Solution solidaire pour publics fragiles Aucun dispositif solidaire Matériaux Recyclés, fabrication française Dépend du smartphone

Une idée simple avec un vrai potentiel social

Ce qui me séduit dans cette invention, c’est sa simplicité. Pas besoin d’être ingénieur en réseaux pour l’utiliser : on allume le boîtier, on choisit combien de gigas on partage, à quel prix ou gratuitement, et c’est parti. L’application, elle, fonctionne comme une petite carte des besoins, en repérant les zones dans lesquelles un #dotee manque de données. Et, dans une époque où les dépenses contraintes augmentent (loyers, assurances, énergie), pouvoir récupérer 40 à 60 € par mois en partageant ce qu’on n’utilise pas, c’est loin d’être anodin.

La question essentielle : sommes-nous prêts pour le partage de données ?

La France reste sensible aux enjeux de cybersécurité, et légitimement, on peut alors s’interroger sur ce point. Rassurez-vous, Dotdot semble justement avoir pris ce sujet très au sérieux : anonymat, absence de mot de passe, réglages précis du temps et du volume partagé, cryptage breveté… La solution est pensée pour éviter les dérives et faciliter une « solidarité numérique » qui, je dois dire, me touche particulièrement. On prête une tondeuse, on garde un chien, on troque des services, alors, pourquoi ne pas prêter un peu de WiFi ? Et vous, seriez-vous prêt à tester Dotdot pour partager vos gigas inutilisés, ou même pour gagner quelques euros supplémentaires chaque mois grâce à dotdot.fr ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !