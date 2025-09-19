Dualsun dévoile une pompe à chaleur solarothermique qui couvre 80 % des besoins en énergie

Selon des estimations réalisées par le Ceren et publiées sur le site du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires, le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire constituent respectivement 66 % et 11 % de la consommation d’énergie d’un logement. Concernant l’électricité dite « spécifique », sa part est évaluée à environ 17 %. Pour permettre aux ménages de réaliser des économies substantielles et réduire significativement les émissions de GES du secteur résidentiel, Dualsun, une entreprise française basée à Marseille, a mis au point une pompe à chaleur solarothermique. Baptisé Dualsun MAX, ce dispositif innovant permet de couvrir une grande partie des besoins énergétiques d’un logement.

Chauffage, eau chaude sanitaire et électricité

Dualsun MAX a été conçu pour permettre aux ménages de réduire leurs dépenses dans trois principaux postes, à savoir le chauffage, l’électricité spécifique et l’eau chaude sanitaire. Il est constitué d’une pompe à chaleur eau/eau et de panneaux solaires hybrides. Ces derniers produisent de l’électricité directement injectée dans le réseau électrique d’un logement. D’autre part, à l’instar des panneaux solaires thermiques, ils absorbent la chaleur générée par le rayonnement du soleil et la transfèrent à la PAC à l’aide d’un fluide caloporteur. Cette chaleur est ensuite utilisée pour produire de l’eau chaude sanitaire et chauffer l’intérieur du bâtiment.

Pour information, l’entreprise marseillaise a opté pour les panneaux SPRING MAX dans le développement de son nouveau produit. Ces modules permettent de produire de l’énergie durant la nuit, grâce à des ailettes positionnées au niveau de leur échangeur thermique. La PAC, quant à elle, est le modèle Invelia d’Arkteos. Elle est fabriquée par la filiale du Groupe Actidis sur son site situé à Guérande, dans le département de la Loire-Atlantique, et est spécialement conçue pour s’adapter aux divers composants du dispositif de Dualsun.

Un dispositif capable de couvrir jusqu’à 80 % des besoins en énergie

Dualsun MAX est pensé pour réduire au maximum la dépendance des ménages au réseau de distribution public. Selon Dualsun, en faisant office d’appareil de chauffage, de production d’électricité et d’eau chaude sanitaire, il permet de couvrir 80 %, voire plus, des besoins en énergie d’un logement, et cela, sans aucune batterie résidentielle. Hormis l’autonomie énergétique, l’entreprise estime que l’installation de son dispositif permet d’augmenter la valeur d’un bien immobilier. En effet, selon elle, en remplaçant une vieille chaudière par cette pompe à chaleur solarothermique, un ménage peut améliorer le DPE de son logement de trois classes. Ce qui lui permet d’augmenter la valeur de revente de son bien d’environ 10 %.

Une pompe à chaleur solarothermique performante

L’utilisation des panneaux SPRING MAX permet à la pompe à chaleur solarothermique de s’appuyer essentiellement sur l’énergie solaire. Le dispositif n’a pas besoin d’unité extérieure, contrairement à une PAC air/air et air/eau. D’après l’entreprise, il serait en mesure de produire efficacement de la chaleur dans des environnements soumis à des températures allant jusqu’à -15 °C. À noter que Dualsun n’a pas encore communiqué de données relatives aux performances réelles de sa PAC. Toutefois, l’entreprise devrait fournir davantage de détails sur son nouveau produit lors de l’événement « célébrer l’arrivée de l’hiver » organisé sur le site d’Arkteos vers la fin du mois de septembre. Plus d’informations sur dualsun.com. Cette solution pour économiser sur l’énergie de votre logement vous intéresse-t-elle ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .