Dualsun dévoile une pompe à chaleur solarothermique qui couvre 80 % des besoins en énergie

Pour réduire la dépendance des ménages au réseau de distribution public et l’impact environnemental du secteur résidentiel, Dualsun a développé une pompe à chaleur solarothermique appelée Dualsun MAX. Selon l’entreprise, cette PAC peut répondre jusqu’à 80 % des besoins en énergie d’un logement.

Raharisoa Saholy Tiana Envoyer un courriel 19 septembre 2025
Le système Dualsun MAX composé d'une unité intérieure et de panneaux solaires thermiques.
Une unité de production intérieure et des panneaux solaires thermiques pour produire de la chaleur, de l'électricité et de l'eau chaude sanitaire. Crédit photo : Dualsun

Selon des estimations réalisées par le Ceren et publiées sur le site du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires, le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire constituent respectivement 66 % et 11 % de la consommation d’énergie d’un logement. Concernant l’électricité dite « spécifique », sa part est évaluée à environ 17 %. Pour permettre aux ménages de réaliser des économies substantielles et réduire significativement les émissions de GES du secteur résidentiel, Dualsun, une entreprise française basée à Marseille, a mis au point une pompe à chaleur solarothermique. Baptisé Dualsun MAX, ce dispositif innovant permet de couvrir une grande partie des besoins énergétiques d’un logement.

Chauffage, eau chaude sanitaire et électricité

Dualsun MAX a été conçu pour permettre aux ménages de réduire leurs dépenses dans trois principaux postes, à savoir le chauffage, l’électricité spécifique et l’eau chaude sanitaire. Il est constitué d’une pompe à chaleur eau/eau et de panneaux solaires hybrides. Ces derniers produisent de l’électricité directement injectée dans le réseau électrique d’un logement. D’autre part, à l’instar des panneaux solaires thermiques, ils absorbent la chaleur générée par le rayonnement du soleil et la transfèrent à la PAC à l’aide d’un fluide caloporteur. Cette chaleur est ensuite utilisée pour produire de l’eau chaude sanitaire et chauffer l’intérieur du bâtiment.

Explications du système Dualsun MAX.
Un système de production de chaleur, d’électricité et d’eau chaude sanitaire. Crédit photo : capture d’écran Dualsun

Pour information, l’entreprise marseillaise a opté pour les panneaux SPRING MAX dans le développement de son nouveau produit. Ces modules permettent de produire de l’énergie durant la nuit, grâce à des ailettes positionnées au niveau de leur échangeur thermique. La PAC, quant à elle, est le modèle Invelia d’Arkteos. Elle est fabriquée par la filiale du Groupe Actidis sur son site situé à Guérande, dans le département de la Loire-Atlantique, et est spécialement conçue pour s’adapter aux divers composants du dispositif de Dualsun.

Un dispositif capable de couvrir jusqu’à 80 % des besoins en énergie

Dualsun MAX est pensé pour réduire au maximum la dépendance des ménages au réseau de distribution public. Selon Dualsun, en faisant office d’appareil de chauffage, de production d’électricité et d’eau chaude sanitaire, il permet de couvrir 80 %, voire plus, des besoins en énergie d’un logement, et cela, sans aucune batterie résidentielle. Hormis l’autonomie énergétique, l’entreprise estime que l’installation de son dispositif permet d’augmenter la valeur d’un bien immobilier. En effet, selon elle, en remplaçant une vieille chaudière par cette pompe à chaleur solarothermique, un ménage peut améliorer le DPE de son logement de trois classes. Ce qui lui permet d’augmenter la valeur de revente de son bien d’environ 10 %.

Modélisation d'une maison équipée du Dualsun MAX.
Modélisation d’une maison équipée du système Dualsun MAX. Crédit photo : Dualsun

Une pompe à chaleur solarothermique performante

L’utilisation des panneaux SPRING MAX permet à la pompe à chaleur solarothermique de s’appuyer essentiellement sur l’énergie solaire. Le dispositif n’a pas besoin d’unité extérieure, contrairement à une PAC air/air et air/eau. D’après l’entreprise, il serait en mesure de produire efficacement de la chaleur dans des environnements soumis à des températures allant jusqu’à -15 °C. À noter que Dualsun n’a pas encore communiqué de données relatives aux performances réelles de sa PAC. Toutefois, l’entreprise devrait fournir davantage de détails sur son nouveau produit lors de l’événement « célébrer l’arrivée de l’hiver » organisé sur le site d’Arkteos vers la fin du mois de septembre. Plus d’informations sur dualsun.com. Cette solution pour économiser sur l’énergie de votre logement vous intéresse-t-elle ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Raharisoa Saholy Tiana

Je m’appelle Tiana et je suis journaliste professionnelle. J’ai une affinité particulière pour les sujets d’actualités et sur tout ce qui a trait à l’environnement, à l’innovation et au lifestyle. Depuis plusieurs années, j’ai couvert un large éventail de sujets liés entre autres aux questions environnementales et aux nouvelles technologies. Chez Neozone, j’interviens pour vous faire découvrir ces sujets fascinants, qui peuvent apporter de grands changements dans la société et qui méritent d’être mis en lumière. De nature curieuse et créative, j’ai toujours voulu devenir une journaliste web francophone. Après avoir obtenu mon diplôme de maîtrise en droit privé à l'université d’Antananarivo, j’ai décidé de me former aux métiers de la rédaction. J’ai commencé dans une agence web locale, avant de me lancer dans le « freelancing ». Cela fait plus de 10 ans que j’évolue dans ce secteur, en collaborant notamment avec de nombreuses agences et sites internationaux. Cette citation de Léon Trotsky m’inspire et me motive au quotidien : « La persévérance, c'est ce qui rend l'impossible possible, le possible probable et le probable réalisé. »
