Duovora, un traducteur universel et simultané qui pulvérise les barrières linguistiques

Je me souviens de cet épisode de baby-boom où la patiente ne parlait pas un mot de Français, difficile de comprendre la soignante et de se faire entendre. Dans son cas, heureusement, un proche jouait le traducteur. Mais tout le monde n’a pas cette chance. Selon un rapport de l’Observatoire de l’accès aux droits et aux soins de la mission France de 2015, 18 % d’immigrants avaient des difficultés d’accès aux soins à cause de la différence de langue. Au Canada, 30 % des patients ne parlant ni anglais ni français sont plus susceptibles de subir un préjudice dans leur prise en charge. La langue est une barrière avec de grands impacts dans la prise en charge médicale et dans toute relation professionnelle. Duovora entend faciliter les échanges internationaux et l’accès à l’information.

Un traducteur pour les interactions professionnelles

Même s’il est gênant de ne pas pouvoir se faire entendre pour demander son chemin quand on est touriste, l’impact est moindre comparé dans une situation professionnelle. Une visioconférence avec des partenaires étrangers, l’accueil de clients internationaux, ces situations ont des enjeux plus élevés. Le concept de Duovora est d’ailleurs né à la suite d’une conférence ratée liée aux obstacles linguistiques. Il a donc été pensé avant tout comme un outil pour connecter les professionnels sans avoir la langue comme frein. Ainsi, il prend en charge plus de 50 langues pour faciliter les conversations et rendre le dialogue plus humain sans la présence d’un tiers.

Un double écran, une double caméra et un double rôle

Grâce à son double écran et ses deux caméras, Duovora transcrit les paroles de chaque interlocuteur en temps réel. Sur chaque face, son IA intégrée génère des résumés clairs en la langue parlée. Grâce à ses puissants microphones, il permet de filtrer les bruits environnants dans un aéroport ou à l’accueil d’une structure sanitaire par exemple. Mieux que traduire, ce double écran devient votre réceptionniste multilingue disponible 24/24. En effet, il peut informer, assister et guider les visiteurs sur leurs préoccupations récurrentes à condition cependant de l’avoir entraîné.

En quoi il se différencie des outils de traduction existants ?

Si vous utilisez souvent des logiciels de traduction, vous savez que la traduction est loin d’être fluide. Les blagues et certaines tournures sont traduites maladroitement ou mot pour mot ce qui entraîne des incompréhensions en face-à-face. Aussi, le fait de scroller son écran pour lire la traduction crée de longs moments de silences et fait attendre votre interlocuteur. Duovora permet de visualiser sa traduction instantanément. Pas besoin d’application ni d’assistance particulière pour l’utiliser. Il est aussi capable de prendre des notes exportables en PDF pour conserver des traces de chaque interaction ou réunion.

Duovora en campagne sur Kickstarter

Ce traducteur de langue joue son avenir en misant sur une campagne de financement sur Kickstarter. Atteindre et dépasser son objectif permettra à ses concepteurs d’optimiser le logiciel IA utilisé, d’effectuer des mises à jour régulières, de trouver des partenaires logistiques pour que Duovora impacte plus de monde. Si vous souhaitez que la langue devienne un obstacle en moins aux interactions sociales, vous pouvez soutenir le projet en vous engageant sur un minimum de 289 dollars. Et vous, dans quelles autres situations trouvez-vous le Duovora pratique et utile ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .