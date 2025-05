Dyson a réduit son dernier aspirateur (le PencilVac) à un simple manche à balai

On connaissait les aspirateurs balais, traîneaux, robots… mais un aspirateur baguette, on ne l’avait pas vu venir. Voici le tout nouveau PencilVac de la marque Dyson, l’aspirateur sans fil le plus fin au monde (38 mm de diamètre !) équipé du moteur le plus rapide jamais conçu par la marque. Léger (1,8 kg), silencieux, et capable de nettoyer sous les meubles les plus plats (se faufile dans 9,5 cm de hauteur), il est vendu environ 2 299 € au Japon, et arrivera bientôt en Europe. Une innovation qui s’inscrit dans la tendance du ménage sans effort et hyper ciblé que je vous présente sans attendre ! Bon, il faut tout de même avoir les moyens pour s’offrir cet aspirateur de rêve, clairement destinés aux plus aisés ou aux fans de haute technologie. Découverte.

Un moteur plus petit qu’une pièce de 2 €

Ce petit bijou cache un moteur de 38 mm de diamètre capable de tourner à 140 000 tours/minute. Du jamais-vu chez Dyson, qui annonce une puissance d’aspiration record dans un format ultra-compact. Ce moteur, baptisé Hyperdymium 140 k, est le fruit d’un travail d’orfèvre technologique : miniaturisation, optimisation des flux d’air et réduction du bruit. En clair ? On garde la puissance d’un grand, mais dans un corps de baguette magique. Pratique pour les petites surfaces, les appartements exigus… ou ceux qui, comme moi, redoutent l’aspirateur qui cogne dans chaque meuble.

Une brosse qui chasse la saleté et les cheveux sans s’emmêler dedans

La tête de nettoyage baptisée Fluffycones est équipée de quatre brosses coniques tournant en sens inverse. Résultat : un mouvement fluide dans toutes les directions, même en crabe ! Et surtout, grâce à leur forme effilée, les cheveux sont expulsés automatiquement, au lieu de s’enrouler autour des rouleaux. Qui n’a jamais pesté en sortant les ciseaux pour libérer les brosses ? Cerise sur le gâteau : deux lasers à l’avant et à l’arrière permettent de repérer la poussière invisible, et de s’assurer qu’on n’oublie rien. C’est un peu l’aspirateur du futur, non ?

Ce qu’il faut retenir du Dyson PencilVac

Fonctionnalité Détail Diamètre/poids 38 mm / 1,8 kg Autonomie Jusqu’à 30 min (batterie amovible) Tête de nettoyage 4 brosses coniques anti-enchevêtrement Laser frontal et arrière Pour repérer la poussière invisible Système de vidage Compression + éjection hygiénique type seringue Connectivité Application MyDyson + écran LCD Prix estimé en Europe Environ 2 299 €

Petit, mais très malin

Ce PencilVac ne se contente pas de passer sous les meubles : il se connecte à votre appli Dyson, affiche en temps réel l’autonomie restante et vous guide pour l’entretien. Il compresse la poussière dans un bac de 0,08 l pour stocker cinq fois plus, et se vide sans nuage de poussière. Enfin, il est livré avec deux accessoires ultra-précis : un suceur plat à brosse pivotante, et un outil anti-poils pour matelas et canapés.

Bref, il a tout d'un grand, sauf la taille ! En savoir plus, rendez-vous sur le site Dyson Japon, préparez le traducteur ! Et vous, seriez-vous prêt à craquer pour un aspirateur à 2 299 € qui repère la poussière au laser ? Personnellement, au regard du prix, je n'en suis pas certaine !