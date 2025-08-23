Dyson Award : elle réinvente le ventilateur avec un ruban de Möbius qui diffuse l’air à 360°

La jeune Coréenne Ruoyan Liu a mis au point le Möbius, un ventilateur sans pales qui entend résoudre deux problèmes typiques des modèles classiques : la direction limitée du souffle et la force inadaptée du vent. Grâce à la torsion de son anneau inspirée du célèbre ruban de Möbius, cet appareil pivote à 360°, diffusant l’air uniformément dans chaque recoin. Récompensé de la Médaille d’argent au Concours International d’Art « Étoile de la Route de la Soie » et du troisième prix au 15ᵉ Concours de Design Industriel des Étudiants, l’invention est aujourd’hui sélectionnée au concours d’invention James Dyson Award.

Au revoir pales et boîtiers encombrants

Les ventilateurs traditionnels, avec leurs pales et leurs boîtiers, imposent une direction fixe au flux d’air : il faut s’y aligner pour ressentir le souffle. Le Möbius casse ce schéma. Sa forme en ruban torsadé diffuse un air homogène dans toute la pièce, et ce, en silence. Comme le précise son concepteur sur la page du concours : « Inspiré par le ruban de Möbius, ce ventilateur sans pales se tord en un anneau à 360° qui expulse l’air dans toutes les directions en même temps, éliminant ainsi le besoin d’oscillation encombrante ». Ce design compact vise aussi bien les bureaux que les maisons ou les sorties en camping. Sur le plan scientifique, les ventilateurs sans pales fonctionnent grâce à l’induction et à l’entrainement : l’air est aspiré, accéléré puis amplifié pour procurer un flux continu et homogène, sans pièces visibles en mouvement.

Une invention inspirée de l’aéronautique

Le Möbius s’appuie sur le principe de portance des ailes d’avion : ses sorties d’air, inspirées des volets et becs d’aile, permettent de moduler la force du vent en modifiant l’angle de courbure. Avec l’IoT, il détecte la présence humaine par Bluetooth, identifie la position du corps grâce à un radar à ondes millimétriques, et adapte automatiquement le flux d’air. L’équipe explique : « Le dispositif conçoit une sortie d’air semblable aux volets et becs d’avion, et contrôle la force du vent en ajustant son angle de courbure ». Un fonctionnement qui l’inscrit pleinement dans la tendance de la maison intelligente et de la domotique.

Le ruban de Möbius, d’icône à innovation

Symbole de recyclage et de durabilité, le ruban de Möbius est ici réinventé comme une véritable structure technique. Au-delà de la forme, le choix des matériaux compte : le corps est conçu en ABS technique, un polymère résistant, antichoc et moulé à haute température. Ce matériau, mélange d’acrylonitrile, butadiène et styrène, confère robustesse, brillance et résistance à la chaleur. Les concepteurs y voient une innovation de forme et de fonction : « L’innovation de la forme de ce ventilateur sans pales comble un vide sur le marché existant », soulignant son côté unique dans un secteur dominé par des produits standardisés.

Un projet aux multiples récompenses

Le Möbius n’a pas seulement séduit par son design : il a déjà remporté le Bronze aux 17th International Design Awards, un prix au Kapok Design Awards 2023, la Médaille d’argent au concours « Star of the Silk Road » ainsi que le troisième prix au 15ᵉ Concours de Design Industriel des Étudiants. Des distinctions qui renforcent sa crédibilité dans l’univers du design industriel.

Un avenir déjà tracé

L’équipe a annoncé ses plans : d’ici à 18 mois, elle finalisera la version Bêta-3, intégrant une turbine plus silencieuse, un ciblage radar et une batterie amovible. Suivront 1 000 heures de tests de durabilité, les certifications CE/FCC, et le dépôt de brevets sur la technologie d’airflow 360°. Un financement participatif permettra de lancer 200 unités pilotes, avant une production industrielle estimée à 10 000 pièces. D’ici à 2027, l’objectif est ambitieux : 100 000 unités produites, dont 30 % en ABS recyclé, une réduction de 30 % de la consommation d’énergie, et un modèle solidaire avec un ventilateur offert pour 50 vendus.

Quand design et technologie se rejoignent

Le Möbius se distingue par son mélange d’esthétique, de technologie et de connectivité. Il illustre parfaitement la tendance actuelle du design : des objets du quotidien transformés par l’innovation. Comme le résume la plateforme du concours : « Ce produit n’est pas seulement adapté à de multiples occasions, mais aussi à un usage quotidien, personnel ou familial ». Plus d’informations : jamesdysonaward.org. Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .