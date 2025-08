E-MAST, un mât qui produit de l’électricité avec le vent et les oscillations du bateau

Selon l’Organisation maritime internationale, le transport maritime représente près de 3 % des émissions mondiales de CO₂. Dans l’objectif de décarboner ce secteur, les experts s’efforcent de développer des technologies vertes pouvant aider à réduire la dépendance des bateaux aux combustibles fossiles. Chaque innovation qui va dans cette direction est donc la bienvenue. Dans cette perspective, un ingénieur canarien répondant au nom de Juan Francisco Sarmiento Medina a mis au point un système innovant baptisé E-MAST. Il s’agit d’un mât révolutionnaire capable de transformer les voiliers en sources d’énergie verte. Il arbore une conception innovante qui lui permet de produire de l’électricité renouvelable à partir de l’énergie du vent, de la houle et des oscillations d’un bateau, même lorsque celui-ci est à l’arrêt.

Un mât pas comme les autres

L’E-MAST adopte une conception radicalement différente de celle des éoliennes traditionnelles à pales. Il est conçu pour s’intégrer entièrement dans la structure du voilier. Aucun élément externe ne vient ainsi perturber l’esthétique ou la performance aérodynamique. Pour produire de l’électricité, le système utilise un mécanisme de générateur vibratoire. Concrètement, il comporte un axe interne muni d’aimants et de bobines qui, par induction magnétique, convertit les mouvements du mât en énergie électrique. Cette dernière peut ensuite servir à alimenter les équipements à bord du bateau. Elle peut aussi être stockée dans des batteries pour une utilisation ultérieure.

Une conception intelligente

Pour couronner le tout, l’E-MAST est doté d’une quille intérieure en forme de foil réglable. Celle-ci comporte un piston hydraulique. Elle réagit aux mouvements de l’eau sous la ligne de flottaison, amplifiant les oscillations du mât. En plus de produire de l’énergie thermique en chauffant l’eau grâce à la friction du fluide, l’ensemble contribue à stabiliser le bateau en réduisant les effets de tangage. Par ailleurs, il est question d’un second mât doté de pales hélicoïdales. Ce dispositif canalise l’air à l’intérieur du système, générant un flux qui crée des microbulles autour de la coque. Ce phénomène, appelé aération de la coque dans le jargon nautique, réduit le frottement fluide et optimise ainsi la propulsion.

Adapté à différents types de bateaux

Fait intéressant, les microbulles créées par l’E-MAST contribueraient à l’oxygénation de l’eau. Cela aurait pour effet de réduire les zones mortes dans les écosystèmes marins. Certes, Juan Francisco Sarmiento Medina a développé le mât principalement pour les bateaux de plaisance. Mais compte tenu de son efficacité et de ses bénéfices environnementaux, le système pourrait faire ses preuves dans le domaine militaire et dans le secteur du transport maritime. À noter que le projet est actuellement en phase de validation technique et des brevets ont été déposés pour l’Espagne (ES202430338 et ES202430339). L’inventeur espagnol recherche des partenaires pour des essais en mer. Plus d’infos : linkedin.com. Que pensez-vous de ce projet pour générer de l’énergie à partir du mat et du mouvement de l’eau pour les voiliers ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .