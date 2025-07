Eagle Locked, un antivol 3 en 1 pour sécuriser les engins de chantier, médaillé au concours Lépine

Le vol d’engin est un fléau bien connu des chantiers et chaque année, c’est près de 4 000 engins dérobés à leurs propriétaires causant une perte de plus d’un milliard d’euros. Ainsi, 70 % d’entreprises de BTP en sont victimes ce qui entraîne des retards de livraison. En-dehors de la collaboration entre les professionnels et les forces de l’ordre, la surveillance de matériels, l’entreprise AMDB propose une solution technologique pour : la sécurisation de vos engins de chantier grâce au système Eagle Locked. Avec leur dispositif médaillé d’or au concours Lépine 2025, le vol de pelle et tractopelle sera bientôt un mauvais souvenir. Envie de savoir comment ce système dissuade les voleurs ? Explication.

Eagle Locked : présentation des inventeurs

Alain Devèze, ingénieur design, lauréat du prix du meilleur inventeur de France et du Canada et responsable R&D. Pascal Oltra, expert BTP, Kevin Kaarouche, directeur des ventes et des co-fondateurs d’AMDB Security Pro. Ce trio constitue l’équipe derrière l’invention du système Eagle Locked dont le rôle est de complexifier le vol pour décourager les malfaiteurs. Les concepteurs viennent ainsi combler les limites des solutions existantes en matière de sécurisation d’engins et apporter une précieuse aide aux entreprises du bâtiment. Après l’accueil chaleureux de leur dispositif, les trois concepteurs sont au four et au moulin pour sa commercialisation d’ici septembre.

Eagle Locked, le dispositif anti-vol universel pour les engins

Le dispositif anti-vol mécanique d’AMDB permet de bloquer les leviers des engins. Conçu dans un acier spécifique, ce dispositif d’apparence simple est presque impossible à découper même avec une scie sabre, ralentissant davantage les voleurs dans leur forfait. L’Eagle Locked est aussi doté d’une alarme et d’un système de géolocalisation pour traquer vos engins si le forfait est commis malgré tout. Cette solution est universelle, car elle s’adapte à tous types de véhicules de chantiers. Concrètement, avec un Eagle Locked sur votre pelle, les malfrats ne peuvent ni avancer, ni reculer même s’ils peuvent démarrer. Qui voudrait donc d’un engin impossible à piloter et dont on ne peut véritablement se servir ?

Les patrons du BTP rassurés

L’antivol universel d’AMDB fera des heureux parmi les propriétaires d’entreprises du BTP qui doivent souvent composer avec les vols d’engins sans pouvoir compter sur une indemnisation d’assurance conséquente. Le risque de vols a augmenté d’environ 40 % en seulement trois ans, de quoi inquiéter ces patrons. Pour ces derniers, la révolution Eagle Locked marquera la fin d’un phénomène qui dure depuis trop longtemps sans solution concrète.

Mais surtout l'espoir de réduire le préjudice financier qu'ils subissent entre autres le coût de l'engin volé, le manque à gagner du fait d'une interruption de travail et de la location d'un équipement en remplacement. Plus d'informations sur le site amdbsecuritypro.com.