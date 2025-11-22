Easy’Hélie : l’invention de cet ostréiculteur permet d’ouvrir les huîtres en quelques secondes

Près de 83 % de la production européenne d’huîtres proviennent de la France, soit environ 81 000 tonnes en 2020 selon les chiffres officiels de l’Union européenne. Autant dire que, chez nous, l’huître n’est pas un simple mets : c’est une affaire nationale. Et, s’il y a bien un nom qui revient souvent dans ma famille, surtout quand je vais voir mon frère en Normandie, c’est Easy’Hélie, une invention qui permet d’ouvrir une huître en moins de 30 secondes. Vendues 17 € la bourriche de 12, avec couteau et rince-doigts inclus, ces huîtres sont devenues un véritable phénomène local… et je le dis en toute objectivité : je les ai goûtées, et elles font clairement partie de mon top personnel. Easy’Hélien a été imaginée par Huîtres Hélie et c’est juste hyper ingénieux ! Présentation.

Easy’Hélie : l’huître qui a compris que nous voulions profiter, pas lutter

Chaque année, c’est la même scène : table dressée, citron tranché… et quelqu’un qui se bat avec une huître comme si sa vie en dépendait. Personnellement, j’ai abandonné l’idée d’avoir la technique parfaite et j’utilise un gant en mailles de fer pour éviter de passer par la case Urgences un soir de réveillon. Avec Easy’Hélie, fini le combat : chaque huître est compartimentée puis perforée à la meule, avant d’être protégée par une fine couche de cire alimentaire. Résultat : une ouverture simple, rapide et sécurisée. Et, pour ceux qui ont déjà eu un doute sur la fraîcheur, nous vous en parlions dans cet article NeozOne : comment savoir si une huître est fraîche ? Honnêtement, après les avoir goûtées à plusieurs reprises chez mon frère, je comprends pourquoi cette méthode séduit autant : elle permet de savourer l’instant sans perdre la main au passage.

Un savoir-faire normand qui modernise notre tradition des fêtes

La maison Hélie, installée en Normandie, mélange tradition, techniques durables et innovation. Leur procédé garantit non seulement une ouverture rapide, mais aussi une conservation jusqu’à 10 jours de 5 à 10 °C. Pour les fêtes, c’est idéal : on peut acheter à l’avance, stocker sans stress, et sortir les huîtres juste avant le repas. Et, pour ma part qui passe souvent en coup de vent en Normandie, c’est devenu un petit rituel : repartir avec une bourriche pour Réau… et me régaler, quelle que soit la période de l’année d’ailleurs ! Quant à mes invités, ils sont toujours étonnés de ces huîtres qui s’ouvrent sans couteau et sans écaillage !

Le saviez-vous ? Une seule huître peut filtrer jusqu’à 5 litres d’eau par heure.

Pourquoi Easy’Hélie pourrait devenir la star incontournable des réveillons ?

Face aux repas de fêtes, Easy’Hélie coche toutes les cases : simplicité, gain de temps, sécurité et qualité gustative. Pour un pays où l’huître est reine, cette innovation répond à une vraie attente. Easy’Hélie modernise un geste vieux comme nos traditions culinaires. Et, si vous souhaitez essayer à votre tour, toutes les infos sont sur le site officiel : huitres-st-vaast.com. Pour ma part, je valide, je me souviens encore de la blessure que s’était infligée ma grand-mère un soir de 31 décembre : une douloureuse expérience, tant au niveau physique qu’au niveau de l’attente aux urgences de l’hôpital de Nantes !

Alors, seriez-vous prêts à inviter Easy'Hélie à votre table pour un réveillon sans stress ni blessures ? Une belle manière d'éviter de vous souhaiter la bonne année sous les néons blafards d'un couloir d'hôpital !