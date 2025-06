Eco-Cooler, la première climatisation passive qui fonctionne sans électricité

Les climatiseurs low-tech gagnent en popularité actuellement, et cela, pour plusieurs raisons. Ils constituent une solution de refroidissement plus économique, plus durable et plus respectueuse de l’environnement. En effet, ils sont souvent basés sur des principes de ventilation naturelle ou de refroidissement adiabatique. Par ailleurs, ils utilisent généralement des matériaux recyclés et facilement accessibles, contrairement aux climatiseurs traditionnels qui nécessitent des fluides frigorigènes et des compresseurs. Récemment, nous vous avons présenté le système de ventilation passif des élèves du lycée municipal d’Altamira, basé sur l’effet Joule-Thomson. Mais saviez-vous qu’un certain Ashis Paul a été le premier à utiliser ce phénomène thermodynamique pour fabriquer un climatiseur ? Son invention est baptisée Eco-Cooler…

Un système de climatisation adiabatique

L’Eco-Cooler serait le premier climatiseur low-tech à fonctionner sans électricité et le moins cher au monde. En 2016, un Bangladais nommé Ashis Paul a eu l’idée de fabriquer un système de climatisation passif en utilisant des bouteilles en plastique vides. Pour la petite histoire, il a pris cette initiative après avoir entendu le professeur particulier de sa fille lui expliquer l’effet Joule-Thomson, décrivant la baisse de température d’un gaz lorsqu’il subit une détente adiabatique. Il s’est alors dit qu’il est tout à fait possible de fabriquer un climatiseur basé sur ce phénomène thermodynamique et qui ne nécessite pas d’électricité. C’est là qu’est né l’Eco-Cooler. Ashis Paul l’avait surtout conçu pour offrir aux Bangladais la possibilité de réduire de quelques degrés la température intérieure de leur maison, pendant les périodes de forte chaleur. Notons que dans le pays, comme en France, les vagues de chaleur sont de plus en plus fréquentes.

Comment ça marche ?

Comme susmentionné, ce climatiseur low-tech est fabriqué avec des bouteilles en plastique recyclées. Celles-ci sont coupées en deux et fixées sur une planche de la taille d’une fenêtre. Leurs goulots sont conservés et dirigés vers l’intérieur de la pièce à refroidir. L’objectif est de compresser, au niveau du goulot, l’air chaud qui entre dans chaque bouteille, afin de le refroidir. En effet, c’est cette compression qui entraîne la détente rapide de l’air et la baisse de sa température, comme nous l’avons expliqué dans cet article. Ce qui permet de réduire la température ambiante d’environ 5 °C. L’Eco-Cooler est facile à fabriquer et d’ailleurs, ses plans ont été mis en accès libre sur Internet. Bon nombre de foyers ont en fabriqué au Bangladesh et pas seulement. Les Casques bleus de la FINUL indiquent également avoir utilisé le même système pendant leur mission au Liban. Selon eux, « l’atout majeur de cette invention est qu’elle valorise un déchet courant, réduisant ainsi les déchets plastiques et les températures insupportables d’un seul coup ».

Des milliers de foyers déjà équipés de ce système de ventilation low-tech

Ashis Paul voulait à l’époque aider les communautés les plus pauvres du pays à acquérir un climatiseur. Une des raisons pour lesquelles il a souhaité que l’Eco-Cooler puisse être accessible à tous. « 80 % de la population du Bangladesh vit sous le seuil de pauvreté, sans accès à l’électricité ni confort moderne […] L’Eco-Cooler a dès le début été conçu pour être fabriqué et distribué par tous, en favorisant l’utilisation de produits durables qui ont le plus faible impact environnemental possible », a-t-il indiqué.

Non seulement ce climatiseur low-tech est facile et peu coûteux à fabriquer, mais il est aussi écologique et durable. Ce qui est, sans nul doute, la raison de son immense succès. Plus d'informations skyfilabs.com.