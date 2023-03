Eco l’eau : l’invention du « catalyseur hybride à l’eau » pour économiser 20% de carburant cartonne toujours autant

Nous avions été parmi les premiers à vous parler de l’invention de Laurent Baltazar, le kit hybride à l’eau Eco l’eau. À l’époque, cette invention semblait déjà géniale, mais avec les prix du carburant qui s’enflamment, elle pourrait connaître un nouvel essor. Grâce à Eco l’eau, l’inventeur promet en moyenne 20 % d’économie de carburant. Et par les temps qui courent, il se pourrait que ce soit une excellente idée. Une invention légale en France, puisqu’elle n’implique aucune modification du moteur, loi de 1976. Inventé il y a près de cinq ans, ce petit accessoire pourrait bien connaître un nouvel engouement avec les prix qui ont plutôt tendance à augmenter à la pompe. Avec une croissance de 8 000 % cette année, le succès de l’Eco l’eau s’annonce comme l’invention de l’année peut-être ? Découverte.

L’eau, néfaste pour les voitures ?

La légende du moteur à eau fascine les foules depuis des années. Et la plupart des experts en la matière s’accordent à dire qu’un moteur fonctionnant uniquement avec de l’eau ne peut pas fonctionner. L’invention de Laurent Baltazar n’est pas un « moteur à eau » explique-t-il, mais un kit pour moteur qui s’ajoute sous le capot, sans modifier le moteur en lui-même.

Eco l’eau, comment ça fonctionne ?

Avec quelques connaissances en mécanique, le principe est simple à comprendre. Un catalyseur vient se fixer sur la ligne d’échappement et il va permettre, avec un échange thermique, de transformer l’eau d’un réservoir situé à côté du moteur en brouillard d’eau. Ce brouillard d’eau va ensuite permettre d’humidifier l’air dans l’injecteur et d’économiser du carburant, grâce à un meilleur rendement du moteur. Vous consommerez près de 20 % de carburant en moins selon l’inventeur du système, qui s’est confié au journal La Nouvelle République.

Pour que le dispositif fonctionne, il faut simplement remplir le réservoir dédié avec de l’eau déminéralisée ou de l’eau de pluie, à raison de 50 à 75 cl tous les 5 à 10 pleins de carburant. Précisons que le kit Eco l’eau est légale et n’entrave pas le résultat du contrôle technique, puisqu’il ne modifie en rien les caractéristiques techniques du véhicule. Concernant une éventuelle homologation, elle n’est pas nécessaire, comme tous les produits destinés à réaliser des économies de carburant (Arrêté du 26 février 1976 relatif aux dispositifs antipollution et aux dispositifs économiseurs de carburant destinés à être installés sur les véhicules en service).

L’Eco l’eau, un autre avantage ?

« Le kit permet de décrasser le moteur et le filtre à particules en supprimant les traces de calamine. Cela peut éviter d’avoir à changer le filtre sur une auto, et donc d’économiser aussi sur l’entretien de son véhicule. », explique aussi Laurent Baltazar au sujet de son invention. Pour faire des économies de carburant, il faudra cependant investir 1 090 €, le prix de cette invention. Néanmoins, l’investissement peut rapidement être rentable, notamment si vous êtes considéré comme un « gros rouleur ». Imaginons un budget de 500 € par mois pour un commercial, c’est tout de même 100 € de moins chaque mois, soit un amortissement en 11 mois environ. Le kit Eco l’eau peut être installé par un garagiste ou par vos propres moyens, si vous avez quelques connaissances en mécanique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Eco-leau.com.