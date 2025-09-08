Eco Wave va utiliser des flotteurs houlomoteurs pour alimenter 60 000 foyers en énergie

Eco Wave Power est une entreprise technologique qui a été fondée en 2011 par l’Israélienne Inna Braverman. Le système qu’elle a développé repose sur un principe mécanique qui s’annonce à la fois simple et efficace. Des flotteurs, semblables à des pagaies, sont fixés à une structure existante, en l’occurrence, une jetée en béton. Ces flotteurs montent et descendent au rythme des vagues, activant un mécanisme hydraulique qui comprime un fluide. Ce fluide sous pression fait ensuite tourner une turbine, générant ainsi de l’électricité. Nous vous avions déjà parlé de cette entreprise dans cet article en 2022. Ce dispositif, baptisé Energy Conversion Unit (ECU), est contenu dans deux conteneurs standards de 20 pieds, ce qui facilite son transport et son installation.

Une technologie adaptée aux infrastructures existantes

Pour tester l’efficacité du système, Eco Wave Power a déployé sa solution dans le port de Los Angeles. Huit flotteurs sont actuellement en service dans le cadre de ce projet. Néanmoins, l’installation est conçue pour être extensible. En cas de tempête ou de conditions extrêmes, les flotteurs peuvent être relevés hors de l’eau, réduisant ainsi les risques de dommages et les coûts de maintenance. L’un des grands avantages de ce dispositif énergétique révolutionnaire réside dans sa capacité à s’intégrer aux structures côtières déjà en place. Contrairement à d’autres systèmes d’énergie marine qui nécessitent des installations offshore coûteuses et complexes, celui-ci peut être monté sur des jetées, des digues ou des quais. Cela permet non seulement de réduire les coûts d’installation, mais également de minimiser l’impact environnemental.

Une réponse aux défis de l’énergie marine

À Los Angeles, la digue du port s’étend sur 13 km. Si le projet pilote s’avère concluant et reçoit l’approbation des autorités locales, Eco Wave Power envisage d’y installer des centaines de flotteurs. Selon les estimations, une telle infrastructure pourrait alimenter jusqu’à 60 000 foyers en électricité renouvelable. À noter que ce projet sur le sol américain n’est pas le seul à avoir impliqué la solution de l’entreprise israélienne. En Israël, le même système est utilisé pour alimenter des bâtiments dans la ville portuaire de Jaffa. Des projets sont également en cours au Portugal, à Taïwan et en Inde, avec des ambitions de production allant jusqu’à 20 mégawatts.

Un énorme potentiel

L’exploitation de l’énergie houlomotrice a longtemps été freinée par des défis techniques et économiques. Les installations en pleine mer sont souvent vulnérables aux intempéries, difficiles à entretenir et coûteuses à construire. Avec sa technologie, Eco Wave Power veut changer la donne.

De son côté, le Département américain de l’Énergie estime que, si elles étaient exploitées pleinement, les vagues de la côte ouest des États-Unis pourraient fournir assez d’électricité pour alimenter une centaine de millions de foyers… Plus d’infos : ecowavepower.com. Que pensez-vous de cette solution de production d’énergie côtière ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .