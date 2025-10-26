EcoFlow dévoile le DELTA Pro Ultra X, une batterie résidentielle évolutive jusqu’à 180 kWh

Certes, aucun black-out ni de panne d’électricité à grande échelle n’a été enregistré en France pendant ces dernières années. Toutefois, les foyers subissent des coupures plus ou moins fréquentes, en fonction de leur région. En Corse, par exemple, plus de trois pannes de courant sont enregistrées chaque année, selon des estimations publiées sur Ekwateur. Pour éviter les désagréments liés aux coupures, mais aussi réaliser des économies non négligeables, les batteries domestiques constituent d’excellentes solutions. Sur le marché, de nombreux fabricants lancent régulièrement des produits de plus en plus innovants, à l’instar de la marque EcoFlow. Baptisé DELTA Pro Ultra X, le système de stockage d’énergie récemment dévoilé par cette entreprise chinoise se démarque, entre autres, par sa capacité.

Une capacité de stockage allant jusqu’à 180 kWh

Comme nous l’avons dit précédemment, DELTA Pro Ultra X se distingue par sa capacité de stockage. Cette batterie domestique peut stocker 12 kWh d’électricité. Néanmoins, en fonction de ses besoins, un ménage peut connecter plusieurs cellules sans effectuer de recâblage ni remplacer des composants, afin d’augmenter sa capacité jusqu’à 180 kWh. D’après EcoFlow, son nouveau produit peut fournir de l’énergie de secours à un logement pendant environ un mois. Par ailleurs, l’entreprise chinoise a déclaré que l’onduleur de sa solution de stockage est conçu pour alimenter l’ensemble des équipements présents dans un logement, comme des fours à induction ou des chargeurs destinés aux véhicules électriques. La batterie a une puissance de sortie de 12 kW à 36 kW, et est dotée d’un algorithme permettant d’adapter son démarrage aux différents appareils auxquels elle est connectée.

Un excellent rendement et un panneau intelligent

Hormis sa capacité, DELTA Pro Ultra X bénéficie d’un excellent rendement. Grâce à des semi-conducteurs avancés et des composants à faible impédance, son onduleur peut restituer jusqu’à 97 % de l’énergie stockée dans les cellules, soit seulement 3 % de pertes. D’autre part, le système de stockage peut être équipé de panneaux intelligents permettant de surveiller les divers équipements, de contrôler leur consommation et de désactiver certains d’entre eux en cas de panne de courant, par exemple. Ces dispositifs proposent également une fonctionnalité appelée Time-of-Use qui procède à la recharge et à la décharge automatiques des cellules selon divers facteurs, comme les prix de l’électricité. Pour information, les panneaux intelligents de la batterie résidentielle sont optionnels.

Une installation rapide et peu coûteuse

Comme autre avantage offert par la solution de stockage d’énergie d’EcoFlow, on peut citer son installation. La batterie résidentielle et son onduleur ne nécessitent aucun montage mural lors de leur pose. Les panneaux intelligents, quant à eux, peuvent être installés rapidement grâce à un système de connexion spécifique. Selon l’entreprise chinoise, la mise en service de son dispositif de stockage s’effectue en seulement 7 jours, délai de livraison compris. Au niveau des coûts d’installation, ils sont estimés par le fabricant à environ 2 900 €, contre plus de 8 000 € pour les batteries résidentielles classiques.

À noter qu’il faut prévoir approximativement 6 800 € pour l’achat d’un DELTA Pro Ultra X avec deux blocs de stockage et un onduleur, et un peu plus de 9 300 € pour un pack comprenant des panneaux intelligents. Plus d’informations sur ecoflow.com. Cette nouvelle batterie résidentielle pourrait-elle vous intéresser ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .