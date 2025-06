EcoFlow dévoile un frigo et une climatisation portables, le Glacier Classic et Wave 3

Et si votre prochaine escapade en van, en tente ou en tiny house se passait sans glaçons fondus ni nuits moites ? Avouons que disposer de glaçons dans ces conditions relève souvent de la mission impossible ! Cela pourrait changer grâce au nouveau frigo-congélateur Glacier Classic et la clim réversible Wave 3. Et ces deux nouveautés sont celles d’une marque que je connais bien : EcoFlow qui propose deux solutions ultra complètes, alimentées par batterie ou panneaux solaires, pour conserver vos aliments au frais et rester au frais vous aussi ! Le Wave 3 est proposé à partir de 799 € sans batterie, ou 1399 € avec. Le Glacier Classic, lui, débute à 899 €, avec batterie intégrée. Envie d’en savoir plus, je vous livre les secrets de ces deux innovations qui vont changer votre été ! C’est parti.

Wave 3 : toujours plus de puissance et de confort

Par rapport au Wave 2 que j’avais testé l’été dernier, le Wave 3 monte clairement en gamme. Sa puissance grimpe à 1800 W en refroidissement et 2000 W en chauffage, ce qui le rend efficace dans des surfaces allant jusqu’à 17 m² (soit une chambre, un petit bureau ou une grande tente de toit). Il peut à la fois déshumidifier, réguler automatiquement la température et se mettre en mode « pet » s’il fait trop chaud pour vos animaux laissés dans le véhicule. La nouveauté, c’est aussi la batterie LFP 1024 Wh, amovible, qui offre jusqu’à huit heures d’autonomie. Et, tout ça, contrôlable à distance via l’application maison, bien sûr.

Glacier Classic : plus de place, moins de gadgets

Ici, EcoFlow a fait un choix audacieux : dire adieu à la machine à glaçons de la première version (qu’on avait testée aussi) pour gagner en volume. Et quel gain : 45 L en version intermédiaire (contre 38 auparavant), toujours en double zone pour conserver ou congeler simultanément. Disponible aussi en 35 L et 55 L, le Glacier est alimenté par une batterie de 298 Wh (43 h d’autonomie annoncées) et peut être rechargé via secteur, allume-cigare ou panneaux solaires. Il s’ouvre par le dessus ou sur le côté, ce qui est génial pour l’intégrer dans un van.

Ce qu’il faut retenir des nouveaux appareils EcoFlow

Produit Autonomie Capacité/Puissance Recharge Prix promo Wave 3 Jusqu’à 8 h 1800 W / 2000 W Secteur, voiture, solaire À partir de 799 € Glacier 45 L Jusqu’à 43 h 45 L, double zone Secteur, 12 V, solaire A partir de 899 € en promotion

J’avais testé les versions précédentes… et voici pourquoi je craque

J’avais testé la Wave 2 et le Glacier premier du nom, et je vous en avais longuement parlé, car je trouvais ces innovations intelligentes. Si la Wave 2 m’avait bluffée par sa compacité et son silence, elle était un peu juste dans les grandes chaleurs. Le Wave 3 corrige ce point, avec un vrai plus côté confort thermique. Pour le Glacier, la machine à glaçons était un gadget sympa, mais pas indispensable. EcoFlow a fait le bon choix en misant sur plus de contenance et une meilleure fiabilité des capteurs de température qui étaient une vraie faiblesse de la première version.

Les deux produits se contrôlent avec la même appli, ce qui simplifie bien les choses en vadrouille. Et vous, prêts à camper avec une clim silencieuse et un frigo intelligent ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !