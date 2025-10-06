EcoFlow lance 3 centrales électriques portables pour les randonneurs et la vanlife

EcoFlow enrichit son catalogue avec une nouvelle série de centrales électriques portables. Baptisée Trail, celle-ci est conçue spécialement pour les randonneurs et les campeurs.

Marc Odilon Envoyer un courriel 6 octobre 2025
Une femme porte sa batterie nomade.
Une batterie nomade pour vos activités extérieures. Crédit photo : EcoFlow

La marque EcoFlow est un acteur reconnu dans le domaine des solutions énergétiques nomades. Pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs, l’entreprise ayant des sièges aux États-Unis, en Allemagne et au Japon a lancé la série Trail. Il s’agit de stations électriques portables à courant continu. Ce choix en termes d’alimentation donne à la marque la possibilité de mettre à la disposition des acheteurs des produits plus compacts, plus légers et mieux adaptés aux usages en extérieur. En effet, avec cette nouvelle solution, elle vise à offrir aux amateurs de plein air une source d’énergie fiable et facile à transporter.

Plusieurs versions

La série se décline en trois versions. Le Trail 200 DC est la plus légère et la plus compacte. Avec un poids de seulement 1,83 kg et des dimensions réduites (167 × 115 × 126 mm), il se glisse aisément dans un sac à dos. Il embarque une batterie LiFePO₄ de 192 Wh et délivre une puissance maximale de 220 W, idéale pour alimenter des appareils essentiels comme une lampe, un smartphone ou une caméra. Le Trail 300 DC accuse une capacité de 288 Wh et une puissance de sortie de 300 W. Il conserve une taille raisonnable (167 × 115 × 166 mm) et pèse 2,58 kg. Il comporte deux ports USB-C de 140 W, deux ports USB-A de 12 W, une prise allume-cigare de 120 W et un port solaire/voiture de 110 W.

Les 3 modèles de batterie EcoFlow TRAIL.
La nouvelle batterie nomade EcoFlow TRAIL se décline en 3 versions. Crédit photo : EcoFlow (capture d’écran vidéo YouTube)
Une source d’alimentation flexible

De son côté, le Trail Plus 300 DC reprend les caractéristiques du Trail 300 DC, mais ajoute des fonctionnalités avancées. Il propose six ports au total, dont trois USB-C, deux USB-A et une prise voiture. Il intègre également une lampe de camping multifonction et est compatible avec l’application mobile EcoFlow pour un suivi en temps réel. Son format légèrement différent (206 × 115 × 123 mm) et son poids de 2,26 kg restent raisonnables pour un usage nomade. Tous les modèles de la série Trail sont équipés d’un écran LED qui affiche les informations essentielles telles que le niveau de batterie, la puissance délivrée et le temps de charge restant. La recharge peut se faire via USB-C (jusqu’à 140 W), une prise voiture (120 W) ou des panneaux solaires (110 W), offrant ainsi une flexibilité appréciable en déplacement.

Prix et disponibilité

Avec un rendement pouvant atteindre 95 %, grâce à l’absence d’onduleur intégré, ces nouvelles centrales électriques portables d’EcoFlow promettent une expérience utilisateur sans précédent. Côté prix et disponibilité, les Trail 200 DC et Trail 300 DC sont proposés respectivement à 149 € et 179 €. Pour tout achat avant le 22 octobre 2025, le fabricant offre un chargeur de 65 W en guise de cadeau.

Une mini batterie EcoFlow pour les activités en extérieur.
Des dimensions mini pour ces nouveaux modèles de batteries. Crédit photo : EcoFlow (capture d’écran vidéo YouTube)

Le Trail Plus 300 DC, affiché à 199 €, arrivera quant à lui sur le marché un peu plus tard. Plus d’infos : ecoflow.com. Ces solutions nomades pourraient-elles se retrouver dans votre sac à dos pour vos prochaines randonnées ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales.
6 octobre 2025

Marc Odilon

J'ai rejoint Neozone en 2020. Avant de me lancer dans le journalisme en 2014, j'ai suivi des études universitaires en gestion d'entreprise et en commerce international. Mon baccalauréat technique en mécanique industrielle m'a permis de me familiariser avec l'univers de la tech. Installateur de panneaux solaires et électronicien autodidacte, je vous fais découvrir tous les jours les principales actualités des nouvelles technologies. Curieux de nature et grand amoureux du web, je suis un rédacteur polyvalent et ma plume n'a pas de limites. Quand je ne travaille pas, je fais du jogging !
