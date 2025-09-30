Ecojoko dévoile un contacteur de chauffe-eau pour optimiser son autoconsommation solaire

Avec son nouveau contacteur pour chauffe-eau, Ecojoko entend booster l’autoconsommation solaire et prolonger la rentabilité des installations photovoltaïques.

Un compteur Ecojoko et un contacteur pour chauffe-eau.
Ecojoko dévoile une offre avec un contacteur pour que votre chauffe-eau se déclenche lors de vos surplus de production d'énergie solaire. Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne / Ecojoko

Économiser sur notre facture d’électricité, nous en rêvons tous ou presque ! Chez moi, la question est devenue une vraie obsession : entre l’installation de panneaux solaires et mes expériences avec les outils connectés, j’essaie de traquer chaque kilowatt inutile. Et, je ne suis pas le seul : de plus en plus de foyers s’équipent de panneaux photovoltaïques, voire de batteries de stockage. La promesse est belle, mais il reste un casse-tête : comment jongler entre l’électricité du réseau et celle produite par ses panneaux ? C’est là qu’entre en scène Ecojoko, la startup française fondée en 2017. Après son assistant connecté, ses capteurs et son appli mobile, elle dévoile aujourd’hui un contacteur intelligent pour chauffe-eau. Son but : déclencher le ballon d’eau chaude pile au moment où le soleil brille pour consommer sa propre production solaire et alléger sa facture. Alors, gadget ou vraie révolution pour le quotidien ? Décryptage.

Pourquoi un contacteur pour chauffe-eau ?

L’eau chaude sanitaire, c’est le poste qui plombe la facture électrique sans qu’on s’en aperçoive. Selon l’ADEME, elle représente environ 12 % de la consommation d’un foyer. Et, la plupart du temps, on chauffe l’eau la nuit, en heures creuses… quand nos panneaux solaires dorment profondément. Avec son contacteur, Ecojoko inverse la logique : il déclenche le chauffe-eau au moment où la production photovoltaïque est la plus forte. Résultat, on consomme directement l’électricité que l’on produit au lieu de l’envoyer sur le réseau. Concrètement, ce petit boîtier s’installe dans le tableau électrique. Il communique avec l’assistant Ecojoko et s’appuie sur les capteurs déjà installés. Ceux-ci mesurent la consommation en temps réel et ajustent le déclenchement du chauffe-eau. Fini le dilemme entre “je chauffe quand c’est pas cher” et “je consomme mon solaire”. Là, c’est le système qui gère, sans qu’on ait besoin de se transformer en horloger du kilowatt.

Ecojoko permet de voir la consommation de votre habitation en temps réel.
Ecojoko permet de voir la consommation de votre habitation en temps réel. Crédit photo : A.Bonazzi pour NeozOne

Un pack pensé pour les utilisateurs solaires

Quand j’ai lu qu’80 % des utilisateurs d’Ecojoko équipés de panneaux solaires avaient aussi un chauffe-eau électrique, je n’ai pas été surprise. C’est pile mon cas, et je vois immédiatement l’intérêt. Pour avoir testé l’Ecojoko classique, je sais que cet outil peut vraiment changer la donne : en un mois, ma consommation avait baissé de plus de 25 %. Alors, un module qui s’attaque spécifiquement au ballon d’eau chaude ? Je signe immédiatement. Cette innovation nous avait déjà tapé dans l’œil puisque nous étions parmi les premiers à vous présenter cette innovation en 2018 : pour plus de détails, retrouvez notre article complet ici. Depuis, Ecojoko a gardé la même philosophie : rendre l’énergie visible, compréhensible et surtout facile à maîtriser au quotidien.

Un vrai levier pour l’autoconsommation solaire

La question revient souvent entre voisins ou en famille : que faire de l’électricité produite en journée ? La vendre au réseau pour trois fois rien, ou la consommer soi-même ? Le contacteur Ecojoko tranche : il valorise directement le surplus en chauffant l’eau, sans que l’on ait à s’en soucier. De mon côté, je vois clairement le bénéfice : entre mon expérience positive avec l’Ecojoko classique et mon chauffe-eau électrique qui tourne à plein régime, ce module arrive comme une évidence.

Assistant Ecojoko posé sur un meuble.
Avec l’assistant Ecojoko, vous voyez votre consommation en direct. Crédit photo : A. Bonazzi pour NeozOne

Plus d’autonomie, moins de dépendance au réseau et une rentabilité solaire accélérée : difficile de ne pas être séduit. Plus d’informations sur ecojoko.com. Et vous, seriez-vous prêt à équiper votre chauffe-eau d’un contacteur Ecojoko pour profiter pleinement de votre production solaire quotidienne ? Que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Source
pv-magazine.com
Méline Kleczinski

Jeune rédactrice de 23 ans, j'écris depuis trois ans, avec une préférence pour les domaines liés à l'actualité, à la psychologie, aux études scientifiques, ou à la protection et l'environnement dans son ensemble. Mon petit parcours de rédactrice junior s'inspire de différentes études scientifiques, ou de sujets d'actualité abordés dans différents médias que je suis avec intérêt. Particulièrement touchée par la protection des animaux, j'aime vous transmettre les avancées et les lois relatives au bien-être animal. Personnellement engagée comme présidente d'une association, je mets un point d'honneur à protéger les animaux de toute nature (hérisson, abeilles, insectes, chiens ou chats)... Je n'ai probablement pas l'expérience professionnelle de certains rédacteurs en matière de politique, de principes scientifiques. Mais, je tente d'apporter ma petite pierre à l'édifice en vous racontant mes expériences et mes réflexions dans des domaines qui me touchent. Et, puisque la vie est une surprise chaque jour, je considère chaque jour comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. C'est la raison pour laquelle, à 23 ans, j'ai encore besoin d'apprendre des milliers de choses, et de me cultiver pour vous conter encore plus d'histoires passionnantes. Rejoignez-moi dans cette aventure de découverte et de réflexion, où la curiosité et le souci du bien-être animal se rejoignent pour inspirer des discussions et des actions porteuses de sens... Ma passion pour les animaux en général a toujours été au cœur de mes préoccupations. Soucieuse de leur bien-être et de leur place dans notre monde, je m'efforce de sensibiliser mon audience à leur protection, à travers des articles informatifs et engagés. Qu'il s'agisse de sujets comme la conservation des espèces, les droits des animaux ou simplement des anecdotes touchantes, je trouve une grande satisfaction à partager mes connaissances et mes réflexions pour encourager une prise de conscience collective. En tant que jeune professionnelle, je considère chaque jour comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. Je m'efforce de rester à l'affût des dernières découvertes scientifiques, des débats sociétaux émergents et des avancées technologiques, afin d'enrichir mon travail et d'offrir à mes lecteurs un contenu pertinent et stimulant. N'hésitez pas à me rejoindre dans cette aventure de découverte et de réflexion, où la curiosité et le souci du bien-être animal se rejoignent pour inspirer des discussions et des actions porteuses de sens..
