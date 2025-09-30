Ecojoko dévoile un contacteur de chauffe-eau pour optimiser son autoconsommation solaire

Économiser sur notre facture d’électricité, nous en rêvons tous ou presque ! Chez moi, la question est devenue une vraie obsession : entre l’installation de panneaux solaires et mes expériences avec les outils connectés, j’essaie de traquer chaque kilowatt inutile. Et, je ne suis pas le seul : de plus en plus de foyers s’équipent de panneaux photovoltaïques, voire de batteries de stockage. La promesse est belle, mais il reste un casse-tête : comment jongler entre l’électricité du réseau et celle produite par ses panneaux ? C’est là qu’entre en scène Ecojoko, la startup française fondée en 2017. Après son assistant connecté, ses capteurs et son appli mobile, elle dévoile aujourd’hui un contacteur intelligent pour chauffe-eau. Son but : déclencher le ballon d’eau chaude pile au moment où le soleil brille pour consommer sa propre production solaire et alléger sa facture. Alors, gadget ou vraie révolution pour le quotidien ? Décryptage.

Pourquoi un contacteur pour chauffe-eau ?

L’eau chaude sanitaire, c’est le poste qui plombe la facture électrique sans qu’on s’en aperçoive. Selon l’ADEME, elle représente environ 12 % de la consommation d’un foyer. Et, la plupart du temps, on chauffe l’eau la nuit, en heures creuses… quand nos panneaux solaires dorment profondément. Avec son contacteur, Ecojoko inverse la logique : il déclenche le chauffe-eau au moment où la production photovoltaïque est la plus forte. Résultat, on consomme directement l’électricité que l’on produit au lieu de l’envoyer sur le réseau. Concrètement, ce petit boîtier s’installe dans le tableau électrique. Il communique avec l’assistant Ecojoko et s’appuie sur les capteurs déjà installés. Ceux-ci mesurent la consommation en temps réel et ajustent le déclenchement du chauffe-eau. Fini le dilemme entre “je chauffe quand c’est pas cher” et “je consomme mon solaire”. Là, c’est le système qui gère, sans qu’on ait besoin de se transformer en horloger du kilowatt.

Un pack pensé pour les utilisateurs solaires

Quand j’ai lu qu’80 % des utilisateurs d’Ecojoko équipés de panneaux solaires avaient aussi un chauffe-eau électrique, je n’ai pas été surprise. C’est pile mon cas, et je vois immédiatement l’intérêt. Pour avoir testé l’Ecojoko classique, je sais que cet outil peut vraiment changer la donne : en un mois, ma consommation avait baissé de plus de 25 %. Alors, un module qui s’attaque spécifiquement au ballon d’eau chaude ? Je signe immédiatement. Cette innovation nous avait déjà tapé dans l’œil puisque nous étions parmi les premiers à vous présenter cette innovation en 2018 : pour plus de détails, retrouvez notre article complet ici. Depuis, Ecojoko a gardé la même philosophie : rendre l’énergie visible, compréhensible et surtout facile à maîtriser au quotidien.

Un vrai levier pour l’autoconsommation solaire

La question revient souvent entre voisins ou en famille : que faire de l’électricité produite en journée ? La vendre au réseau pour trois fois rien, ou la consommer soi-même ? Le contacteur Ecojoko tranche : il valorise directement le surplus en chauffant l’eau, sans que l’on ait à s’en soucier. De mon côté, je vois clairement le bénéfice : entre mon expérience positive avec l’Ecojoko classique et mon chauffe-eau électrique qui tourne à plein régime, ce module arrive comme une évidence.

Plus d'autonomie, moins de dépendance au réseau et une rentabilité solaire accélérée : difficile de ne pas être séduit. Plus d'informations sur ecojoko.com.