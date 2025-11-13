Egloo dévoile une nouvelle version du Tornado, son chauffage en terre cuite au bioéthanol

L’hiver approche, et avec lui, la valse des radiateurs, des plaids et des factures d’énergie… Personnellement, j’ai déjà enfilé ma polaire et mes chaussettes d’hiver pour m’installer devant mon ordinateur chaque matin ! Mais, cette année, le design italien pourrait bien s’inviter dans mon salon ! Depuis quelques années, le Tornado d’Egloo, un chauffage d’appoint en terre cuite au bioéthanol, me fait de l’œil ! Avec le nouveau modèle, la promesse reste la même : diffuser une chaleur douce et hypnotisante grâce à sa flamme tournoyante. Affiché à 238 €* sur le site officiel d’Egloo, il s’impose comme une alternative durable et poétique au chauffage électrique. Le concept reste le même : pas de gaz, pas d’électricité, mais une énergie issue du bioéthanol, un combustible renouvelable produit à partir de biomasse, comme le rappelle le site de l’ADEME. Dans un contexte où la sobriété énergétique devient un mot d’ordre, Egloo revisite son modèle iconique et artisanal, déjà évoqué dans cet article sur NeozOne : un objet né à la croisée de la tradition et de l’innovation. Présentation.

Un chauffage d’appoint pas comme les autres

Depuis la flambée des prix de l’électricité, les chauffages d’appoint sont redevenus les stars de nos intérieurs. Mais tous ne se valent pas. L’ADEME le rappelle : ces appareils doivent rester ponctuels et bien ventilés pour éviter tout risque. Pour mieux s’y retrouver, le site Conseils Thermiques détaille leurs avantages et limites selon la source d’énergie utilisée. Le Tornado d’Egloo coche, lui, plusieurs cases : écologique, esthétique, silencieux et surtout artisanal. Fabriqué à la main en Italie, il fonctionne sans fil, sans câble, et sans odeur désagréable.

Son secret ? Une double cloche en terre cuite qui emmagasine la chaleur pour la restituer lentement, comme un poêle miniature. La flamme tourbillonne à l’intérieur d’un dôme en verre, créant un spectacle apaisant. Le précédent modèle Egloo avait déjà fait parler de lui sur Kickstarter, comme nous vous en parlions dans cet autre article NeozOne : cette fois, la marque affine sa technologie tout en gardant son âme d’artisan.

Ce qu’il faut retenir avant d’allumer la flamme

Énergie utilisée : bioéthanol, issu de la biomasse .

. Autonomie : environ 4 heures de combustion par remplissage.

Matériaux : terre cuite, verre et métal recyclé.

Chaleur diffusée : douce, idéale pour une pièce de 20 m².

Prix : approximativement 238 € à 340 € selon les finitions.

Entretien : simple ; aucun conduit, aucune suie.

Sécurité : toujours à poser sur une surface stable, loin des rideaux.

Tornado : quand la flamme devient objet de décoration

Au-delà de la chaleur qu’il procure, Tornado est un objet de design. Posé sur une table basse, il attire immanquablement le regard. Sa flamme tourbillonne comme un petit vortex de lumière, d’où son nom. Et même si son autonomie reste limitée, il transforme une soirée froide en moment cocooning, sans effort ni branchement. Pour moi qui ai déjà testé plusieurs systèmes de chauffage d’appoint, je dois avouer que voir danser une flamme naturelle, sans bruit ni odeur, me tente vraiment.

Cela réchauffe autant l’ambiance que la pièce ! Avec le réchauffement climatique, chaque degré en moins avec des énergies fossiles, c’est un peu d’air pour la Planète ! Egloo, lui, propose une solution d’appoint élégante et raisonnée, loin des convecteurs voraces. Un geste pour la planète, et un joli clin d’œil à l’art de vivre à l’italienne. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur le site officiel d’Egloo. Et vous, seriez-vous tenté par la chaleur design et écoresponsable du Tornado d’Egloo ? On adore vous lire ! Alors si le sujet vous inspire, cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

*Le prix a été relevé le 12 novembre 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.