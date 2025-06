Eglu Cube, un étonnant poulailler moderne qui se nettoie en moins de 5 minutes

Depuis quelque temps, l’idée d’installer un poulailler dans mon futur jardin, en suivant la réglementation, me trotte sérieusement dans la tête. L’objectif ? Recycler une partie de mes déchets alimentaires tout en récoltant de bons œufs bien frais, et pourquoi pas tisser un petit lien complice avec mes nouvelles colocataires à plumes. Mais, attention, pas question de leur proposer une cabane bancale ou un coin boueux sans abri digne de ce nom ! Le bien-être animal est pour moi une priorité, et j’aimerais leur proposer un espace propre, sécurisé, confortable et facile à vivre. Bref, un vrai chez-elles, pensé autant pour elles… que pour moi. Et, en cherchant un peu, je suis tombée sur le Eglu Cube de la marque Omlet actuellement vendu au prix de 678,30 €* au lieu de 714 € sur le site, Le Bon Poulailler. Un nom rigolo, un design qui sort du bois (littéralement), et une promesse séduisante : nettoyage aisé, sécurité renforcée, confort toutes saisons… et zéro entretien. De quoi me donner envie d’y installer un petit cheptel en 2025 ! Présentation.

Un vrai cocon pour poules exigeantes (et humains pressés)

Le Eglu Cube, c’est un peu la tiny house du poulailler. Entièrement en plastique robuste, il accueille jusqu’à 6 grandes poules et se nettoie en un clin d’œil grâce à ses surfaces lisses et son plateau à déjections coulissant. Terminées les séances de brossage musclé à quatre pattes dans la sciure humide : ici, un jet d’eau suffit. Il est également conçu pour résister aux saisons, avec une isolation double paroi qui garde la chaleur en hiver et la fraîcheur en été. Et ça, ce n’est pas un luxe quand on connaît les variations météo ces dernières années… Côté sécurité, on est loin du grillage de fortune. Grillage en acier soudé, jupe anti-tunnel, et en option, une porte automatique motorisée qui s’ouvre et se ferme selon la lumière naturelle (ou votre propre planning). Vos poules profitent d’une vie tranquille, même si vous avez oublié de mettre un réveil.

Les plus et les moins de ce poulailler !

Avant de me décider, j’ai tout de même pris le temps de peser les avantages et limites de ce drôle de cube coloré. Et, voici ce qu’il faut retenir en un clin d’œil :

Les points forts :

Nettoyage facile et rapide : un simple jet d’eau suffit grâce aux surfaces lisses et au plateau coulissant.

Protection renforcée contre les prédateurs : grillage soudé, jupe anti-tunnel, et porte motorisée impossible à forcer.

Isolation toutes saisons : double paroi pour rester au frais l’été et au chaud l’hiver.

: double paroi pour rester au frais l’été et au chaud l’hiver. Aucune cachette pour les parasites : pas de bois, donc pas d’acariens ni de moisissure.

Modulable et personnalisable : roues, poignées, enclos de plusieurs longueurs, accessoires ludiques…

Les points faibles :

Prix élevé sans les options, un vrai budget.

Design en plastique : pratique, mais qui peut diviser les amateurs de charme rustique.

Montage à prévoir : livré en kit, il faudra retrousser les manches (ou mobiliser un bricoleur motivé).

Accessoires en sus : bâches, porte automatique ou perchoirs sont proposés à part.

Bref, si son prix peut freiner au départ, le Eglu Cube a clairement de solides arguments pour vous simplifier la vie… et celle de vos poulettes.

Un poulailler qui évolue avec vos envies

Ce que j’apprécie aussi dans le concept Eglu Cube, c’est sa modularité. On peut l’équiper d’un enclos de 2, 3 ou 4 mètres, lui ajouter des roues pour le transformer en poulailler mobile, ou même des poignées pour le déplacer à la main. Et, si on veut faire plaisir à ses poules (et à ses enfants !), Omlet propose des perchoirs, distributeurs de friandises, et même des filets pour leur offrir plus de liberté. Les pièces sont toutes réparables ou remplaçables, et aucun risque de pourriture ou d’invasion d’acariens comme dans les modèles en bois traditionnels. Le petit plus ? Une porte arrière amovible, un nichoir profond pour trois poules en simultané, et une cloison coulissante pour séparer les zones.

Clairement, tout a été pensé pour gagner du temps, de l’espace et de la tranquillité, sans sacrifier le confort des habitantes. Et vous, seriez-vous prêt à investir plus de 600 € pour offrir à vos futures poules un habitat propre, sécurisé et évolutif dès l’an prochain ? On adore vous lire ! Alors si le sujet vous inspire, cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

