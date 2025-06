Elax, un boîtier pour économiser 25 % d’énergie sur le chauffe-eau électrique (cumulus)

Ah l’eau chaude ! Nous l’utilisons chaque jour, mais elle coûte parfois plus cher que des vacances au soleil ! Fraîchement arrivé sur le marché, un petit boîtier malin pourrait bien faire toute la différence. Selon le site Activeau, l’eau chaude sanitaire (ECS) représente environ 1/3 du total d’eau consommée, réduire son coût est donc une bonne idée ! C’est là qu’intervient le thermostat intelligent Elax, développé par la start-up française Elax Énergie, qui s’installe directement sur les chauffe-eaux électriques existants et promet jusqu’à 25 % d’économie d’énergie. Vendu aux bailleurs sociaux ou aux particuliers (prix sur devis), il a déjà conquis plus de 32 000 logements en France, notamment en Seine-Maritime. Et, pour les curieux, c’est ici qu’on comprend mieux le fonctionnement de nos chers cumulus. Alors, comment un simple boîtier peut-il changer la donne ? Je vous raconte ça.

Un cumulus qui pense presque comme nous

Tout commence grâce à une idée simple : chauffer l’eau au bon moment, et à la bonne température. Fini le chauffe-eau qui tourne à fond pendant qu’on est au bureau ou qu’on fait la grasse matinée. Elax apprend vos habitudes grâce à un petit cerveau numérique embarqué. Et, il fait ça très discrètement : pas besoin de Wi-Fi, il communique en 4G avec la plateforme centrale, qui analyse les données de consommation et ajuste le tir en temps réel. Autrement dit, si vous êtes plutôt douche du soir et bain du dimanche, il s’en souviendra. C’est un peu comme si votre chauffe-eau devenait votre coloc économe !

Une installation express, pour un impact durable

L’autre atout d’Elax, c’est sa simplicité. Installé en moins de 20 minutes, il s’adapte aux ballons existants, sans rien démonter. Pour les bailleurs sociaux, c’est une vraie révolution logistique : un thermostat intelligent qui se pose vite, sans déranger les locataires, et qui communique sur l’état du cumulus en temps réel. Ainsi, si une panne se profile, le système prévient avant la douche froide. On appelle ça la maintenance prédictive, et c’est aussi rassurant qu’un SMS de Mamie quand on rentre tard. Résultat : moins d’interventions d’urgence et une gestion optimisée du patrimoine.

Ce qu’il faut retenir sur le boîtier Elax

Réduction moyenne de 25 % sur la consommation du chauffe-eau

Jusqu’à 110 € d’économie par an sur la facture

Installation rapide : moins de 20 minutes

Communication via le réseau 4G, pas besoin de Wi-Fi

Maintenance prédictive : alerte en cas de panne potentielle

: alerte en cas de panne potentielle Adapté aux particuliers et aux bailleurs sociaux

Moins d’émissions de CO₂, pour une planète un peu plus sereine

Température ajustée selon les habitudes, sans compromettre le confort

Réduction du risque de légionellose par un meilleur contrôle de la température

Note de 9,4/10 donnée par les locataires pour l’installation

Une innovation qui coche toutes les cases… et quelques bonus en plus

Ce qui est le plus original, c’est la double efficacité du système. D’un côté, il soulage nos portefeuilles dans une période où chaque euro compte. De l’autre, il s’inscrit dans la transition énergétique en chauffant l’eau quand l’électricité est la moins carbonée. C’est ce qu’on appelle « consommer mieux » et pas seulement « consommer moins ». Et, si vous êtes du genre à tout suivre d’un coup d’œil, sachez que les locataires peuvent scanner un QR code sur le boîtier pour accéder à leurs économies en temps réel. Pas mal, non ?

Enfin, pour les collectivités et les bailleurs, c’est aussi un levier de valorisation de leur engagement écoresponsable, avec tableaux de bord en prime. Un gadget ? Non. Un vrai petit allié du quotidien. Et vous, seriez-vous prêts à adopter Elax, que nous vous avions déjà présenté dans cet article, pour alléger vos factures et aider la planète en même temps ? Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel : elaxenergie.com. Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !