Electric Salt Spoon, l’invention d’une cuillère électrique qui simule le goût du sel

Une cuillère qui simule le goût du sel grâce à l’électricité ? Oui, ça existe, et c’est même une double lauréate du CES 2025 !

Une cuillère qui donne l'impression de salé.
Les japonais ont inventé une cuillère qui donne la sensation de salé pour améliorer leur équilibre alimentaire. Crédit photo : KIRIN (capture d'écran vidéo YouTube)

Quand je vois mes enfants, ajouter du sel dans leurs plats sans même les avoir goûtés, je me dis que c’est « psychologique » ! En effet, même dans un plat que j’ai déjà salé, ils en remettent une couche, et je sais qu’ils ne sont pas les seuls.  L’invention que je vous présente, est, de prime abord, très bizarre ! Mais, elle a été doublement primée au CES 2025. En effet, elle pourrait devenir une arme contre certaines maladies liées à l’excès de sel dans l’alimentation (AVC, Hypertension, etc.). Des liens entre ces maladies et le sel confirmés par l’ANSES dans ce document. En réalité, cette cuillère vous électrocute gentiment la langue pour vous faire croire que votre soupe est salée.

Oui, cela existe. Et, c’est même l’un des objets les plus surprenants (et récompensés !) du CES 2025. Son nom : Electric Salt Spoon, une invention japonaise signée Kirin Holdings, en collaboration avec l’Université Meiji, ATHA, TOPPAN, ADK Marketing Solutions et SunnySideUp. Vendue environ 127 $ au Japon, soit environ 117 €, cette cuillère passe un léger courant électrique pour amplifier la sensation de salé et d’umami dans les plats allégés en sodium. Le tout sans ajouter un seul grain de sel ! Présentation.

Une cuillère qui augmente la sensation de salé.
Une cuillère qui donne une impression de salé à vos aliments. Crédit photo : Kirin

Une idée un peu folle ? Oui, mais scientifiquement sérieuse

Développée avec le professeur Homei Miyashita de l’Université Meiji, l’Electric Salt Spoon repose sur un principe simple : elle stimule les ions sodium déjà présents dans les aliments, grâce à un courant très faible (de 0,1 à 0,5 mA), ce qui renforce la perception du goût salé. L’effet est mesurable : une étude menée sur 31 personnes âgées de 40 à 65 ans a montré que 29 d’entre elles ont perçu un gain de salinité, avec des plats pourtant allégés en sel de 30 %. Et, ce n’est pas qu’une lubie de geeks : cette cuillère a reçu les honneurs dans deux catégories prestigieuses des CES Innovation Awards 2025 : Digital Health et Accessibility & AgeTech. Une belle revanche pour une technologie qui avait reçu, en 2023, un prix IG Nobel de nutrition, récompensant les idées scientifiques les plus insolites !

Un objet bien pensé pour des usages très concrets

Loin du gadget, Kirin vise un vrai enjeu de santé publique. En Japon, la consommation de sel est estimée à 10 g/jour en moyenne, soit le double des recommandations de l’OMS. Et, la France n’est pas en reste avec  9 g/jour selon Ameli.fr. Résultat ? Un risque élevé d’hypertension et de maladies cardiovasculaires. L’objectif de la cuillère est donc clair : réduire l’apport en sel sans sacrifier le goût, notamment chez les personnes âgées ou les patients sous régime hyposodé. Ensuite, malgré son apparence un peu massive pour une utilisation quotidienne (elle pèse tout de même 60 g), elle est rechargeable, réglable sur quatre niveaux d’intensité, et suffisamment robuste pour tenir plusieurs repas sans souci.

Infographie : fonctionnement de l’Electric Salt Spoon, la cuillère japonaise qui simule le goût du sel grâce à de légères impulsions électriques.
Infographie : fonctionnement de l’Electric Salt Spoon, la cuillère japonaise qui simule le goût du sel grâce à de légères impulsions électriques. Crédit infographie : neozone.org

Une piste sérieuse pour manger mieux… sans perdre le plaisir ?

Ce petit bijou technologique, déjà disponible au Japon depuis mai 2024, reste pour l’instant une curiosité de salon high-tech. Mais, Kirin prévoit de lancer une version grand public à l’international d’ici à 2026, et d’étendre la technologie à des baguettes, des bols ou des fourchettes. Et, si on se mettait à rêver : une alimentation plus saine, sans compromis sur le goût ? Pour cela, il suffirait… de changer de couvert. Si l’idée d’un ustensile électrisant vos repas vous titille, le site officiel de Kirin Holding vous en dira davantage, mais en japonais. (Merci Google Traduction). Si jamais cette cuillère arrive en France, faites-moi signe, j’ai deux clients potentiels qui pourraient l’utiliser et la tester ! Et vous, seriez-vous prêt à recevoir une micro-décharge pour savourer une soupe moins salée ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

