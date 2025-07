Electrom dévoile un vélomobile électrique futuriste affichant une autonomie de 200 km

Vous aimez les véhicules futuristes ? J’ai de quoi éveiller votre curiosité. Celui que je vais vous présenter dans cet article ressemble à un bolide futuriste tout droit sorti d’un film de science-fiction mais c’est bien un vélo. Ou plutôt, un vélomobile électrique signé Electrom, une startup canadienne qui a décidé de repenser totalement le transport individuel. Au programme : jusqu’à 200 km d’autonomie, une transmission assistée sans pédalage obligatoire, une protection contre les intempéries, et un coffre de 100 litres pour transporter les courses, les bagages ou même un passager occasionnel. Un OVNI de la mobilité douce, homologué comme vélo, et donc autorisé sur les pistes cyclables comme dans la rue. Présentation.

Un cockpit de vélo presque digne d’un avion

À mi-chemin entre un vélo couché, un scooter électrique et une mini-voiture sans permis, l’Electrom 2025 étonne d’abord par son look. Il est équipé d’un dôme amovible en polycarbonate qui protège efficacement du vent et de la pluie, tout en améliorant l’aérodynamisme. Résultat : moins de frottement, plus de fluidité, et surtout, plus besoin de jongler avec les capes de pluie dès que le ciel se couvre. Mais l’Electrom ne s’arrête pas là. Il dispose aussi de freins, de clignotants, phares LED, rétroviseurs, et même d’un klaxon, pour une conduite sécurisée en ville. Son centre de gravité bas et sa hauteur d’enjambement de 19 pouces permettent à tout le monde de monter à bord facilement, même avec un sac à dos ou une paire de genoux fragiles comme les miens !

Une technologie intelligente pour rouler sans transpirer

Sous son carénage, l’Electrom cache une innovation de taille : un système de transmission par générateur, qui rend le pédalage facultatif. Oui, vous avez bien lu. Grâce à un générateur de chaîne de conduite (GCD), l’utilisateur peut pédaler s’il le souhaite, mais l’accélération se fait aussi via une poignée type scooter, ce qui simplifie grandement l’usage au quotidien. Et, cerise sur le guidon : l’énergie produite en pédalant sert à recharger la batterie, prolongeant ainsi l’autonomie du véhicule. À pleine charge, il peut parcourir jusqu’à 200 km, pour un coût électrique estimé à 30 centimes !

Ce qu’il faut retenir sur le vélomobile Electrom 2025.

Caractéristique Détail Autonomie Jusqu’à 200 km Transmission Générateur de chaîne, pédalage facultatif Protection Dôme en polycarbonate amovible Capacité de chargement + de 100 litres (4 sacs de courses ou un passager léger) Puissance Jusqu’à 4 700 W en double moteur moyeu (avant + arrière) Commandes Poignée d’accélérateur, freins, clignotants, LED, klaxon Législation Homologué comme vélo – utilisable en piste cyclable Fabrication Atelier canadien, pièces standards faciles à entretenir Personnalisation Habillage en vinyle automobile, choix de couleur infini

Un vélo pensé pour durer

L’un des points forts de l’Electrom, c’est sa durabilité. Contrairement à certains VAE équipés de pièces détachées introuvables après trois ans, la marque mise sur des composants standards, faciles à remplacer. Le châssis est en aluminium, les pneus sont de type moto, très résistants aux crevaisons, et les chaînes sont protégées sous carénage pour éviter toute salissure. Résultat : peu d’entretien, pas de panne bloquante, et une vraie longévité. Côté personnalisation, tout est prévu. L’utilisateur peut changer la couleur de son Electrom grâce à des habillages vinyles appliqués comme sur une voiture.

Un détail esthétique, certes, mais qui ajoute une touche de fun au quotidien. Je vous propose de découvrir le modèle complet sur le site officiel d’Electrom. Et vous, seriez-vous prêt à adopter ce vélo électrique nouvelle génération pour filer en ville sans bruit, sans essence… et sans une goutte de sueur ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !