Elle gagne le prix Dyson en inventant une machine à laver pour les vêtements peu portés

Cette étudiante belge, Fien Wouters, s’est attaquée aux problèmes des vêtements peu portés qui finissent souvent sur une chaise ou un autre espace de rangement temporaire. Elle a inventé un appareil compact qui peut les rafraîchir rapidement, sans eau ni lessive. Son objectif ? Éviter les lavages inutiles, prolonger la durée de vie des vêtements et réduire l’impact environnemental de leur entretien. Il faut savoir que le lavage, le séchage et le repassage représentent environ 40 % de l’impact environnemental d’un vêtement. Avec cet appareil innovant, plus besoin de laver les t-shirts et chemises peu portés. Il suffit de les placer sur le Nuvomi pour restaurer leur fraîcheur. Pour information, cet appareil a gagné le lauréat national et va désormais concourir à la phase internationale du James Dyson Award 2025.

Combinaison de chaleur, de parfum et de lumière UV-C

Le Nuvomi combine air chaud, rayons UV-C et huiles essentielles pour neutraliser les odeurs et éliminer les bactéries en douceur. Les huiles essentielles procurent un effet antibactérien naturel, tout en parfumant les vêtements. Les rayons UV-C, quant à eux, éliminent efficacement les bactéries restantes à la surface du tissu. D’après Fien Wouters, ils ne sont utilisés qu’en mode intensif et pendant une minute au maximum pour une désinfection sûre et efficace. Grâce à cette combinaison de parfum, de chaleur et de lumière UV-C, les vêtements sont frais et agréablement parfumés. L’étudiante belge explique que le cycle complet de rafraîchissement dure environ 15 minutes et l’air chaud est diffusé par intervalles de 3 minutes pour éviter les surchauffes. Elle indique avoir effectué au préalable des enquêtes pour connaître les besoins et les préférences des utilisateurs, et exploré diverses options, comme l’ozone et le traitement UV, avant d’opter finalement pour cette combinaison de technologies.

Une solution simple, efficace et écologique

Pour Fien Wouters, le Nuvomi est une solution simple, efficace et écologique, par rapport aux méthodes de rafraîchissement traditionnelles qui utilisent de l’eau, des détergents ou des produits chimiques agressifs. Elle a opté pour une solution plus pratique et respectueuse de l’environnement qui s’intègre parfaitement à la routine quotidienne des utilisateurs. Une approche qui, selon elle, préserve la qualité des tissus et prolonge la durée de vie des vêtements, sans utiliser des procédés chimiques ou mécaniques. Grâce à sa conception intuitive, ressemblant à une personne portant des vêtements, le Nuvomi est aussi simple d’utilisation. Et pour couronner le tout, quatre différents modes sont disponibles (coton, délicat, rapide et intensif).

Des améliorations prévues pour optimiser l’effet rafraîchissant

L’étudiante belge prévoit prochainement d’améliorer davantage le Nuvomi et de développer un mélange de parfums rappelant les vêtements fraîchement lavés. Son objectif est d’optimiser l’effet rafraîchissant en mettant au point un mélange d’huiles essentielles antibactériennes et en créant une formule prête à l’emploi. Fien Wouters indique que pour obtenir ce résultat, plusieurs huiles doivent être combinées. Par ailleurs, elle prévoit également de concevoir différents supports pour pouvoir rafraîchir une grande variété de vêtements. L’étudiante souhaite améliorer sa praticité pour séduire davantage d’utilisateurs.

Notons qu’elle a déjà développé des prototypes et effectué des tests itératifs pour évaluer le flux d’air. Ceci afin de maitriser le contrôle de la température et la diffusion du parfum, mais aussi pour s’assurer que l’air chaud rafraîchit sans endommager les tissus. Selon elle, des mesures de sécurité ont été intégrées à cet appareil pour contrôler l’exposition aux UV-C et prévenir la surchauffe. Plus d’informations sur jamesdysonaward.org. Que pensez-vous de cet appareil pour rafraichir les vêtements peu portés ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .