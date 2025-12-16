Émilien Maffeïs dévoile l’invention d’un boîtier lumineux pour alerter les automobilistes

EN BREF 3190 décès sur les routes en France en 2024, légère hausse par rapport à 2023.

Émilien Maffeïs présente son boîtier lumineux RS L au Concours Lépine 2026.

Signal lumineux simple pour alerter les automobilistes en cas de danger.

Utilisation intuitive sans technologie intrusive, installation facile.

Répond aux attentes des usagers pour une meilleure sécurité routière. Résumé généré par IA (vérifié par NeozOne)

En France métropolitaine, 3 190 personnes ont perdu la vie sur les routes en 2024, un chiffre en légère hausse par rapport à l’année précédente, comme le rappelle le bilan officiel du ministère de l’Intérieur. Et, derrière ces statistiques, des situations très concrètes, parfois évitables, où l’information arrive trop tard. C’est de ce constat qu’est née l’invention d’Émilien Maffeïs, entrepreneur rochelais, qui présentera son invention au Concours Lépine 2026. Concrètement, il a imaginé RS L, un boîtier lumineux simple à installer derrière le pare-brise, pensé pour alerter instantanément les automobilistes autour de soi. Une innovation présentée sur son site officiel que je vous propose de découvrir immédiatement. On croise les doigts pour lui, et pour les automobilistes qui pourraient remercier cette invention de leur avoir sauvé la vie. Présentation.

Une invention pour remplacer les réflexes habituels

Klaxonner, activer les warnings, faire des appels de phares ou signaler un danger via une application. Sur le papier, tout cela semble suffisant. Sur la route, c’est souvent imprécis, mal interprété ou trop tardif. Dans certaines situations d’urgence, ces signaux peuvent même distraire au lieu d’aider. Ce n’est pas la première fois que des inventeurs tentent de répondre à ce problème. Nous vous en parlions déjà dans cet article consacré à ResQme, un outil simple qui sauve des vies depuis plus de quinze ans. Avec son boîtier lumineux, Émilien Maffeïs a voulu revenir à l’essentiel. Un message visuel universel, visible immédiatement, sans dépendre d’un écran ou d’une connexion.

Un boîtier lumineux pensé pour l’urgence réelle

Le principe est volontairement simple. Un bandeau LED discret, installé derrière le pare-brise, et une télécommande accessible au conducteur. Un code couleur permet d’indiquer la nature du danger. Rouge fixe pour un danger immobile. Rouge clignotant pour un danger en mouvement, comme un véhicule arrêté, un cycliste en difficulté ou un obstacle soudain. Cette simplicité d’usage correspond d’ailleurs aux attentes exprimées par les usagers, telles qu’elles ressortent de l’Enquête nationale des passagers et usagers de la route, publiée par le ministère de l’Écologie. Pas d’application, pas de mise à jour, pas de distraction. Juste un signal clair, visible par tous, y compris les poids lourds et les véhicules arrivant à vitesse élevée.

Pourquoi cette invention séduit déjà les professionnels de la route ?

Les premiers tests menés autour de La Rochelle montrent un réel intérêt, notamment chez les transporteurs routiers, souvent décrits comme les veilleurs de la route. Le dispositif complète leurs réflexes de prévention et renforce la visibilité des situations à risque. Voici ce qui fait la force de cette invention :

Signal visuel immédiat et universel

Utilisation intuitive sans technologie intrusive

sans technologie intrusive Installation simple derrière le pare-brise

Le saviez vous Les alertes imprécises ou mal comprises figurent parmi les facteurs aggravants lors des sur-accidents, notamment sur voies rapides et autoroutes.

Ce n’est donc pas un hasard si l’invention sera présentée au Concours Lépine, rendez-vous incontournable de l’innovation française. Un concours où sont régulièrement mises en lumière des solutions concrètes, comme nous vous en parlions dans cet article sur les inventions qui sauvent des vies sur les routes.

Une innovation simple pour un message essentiel

Dans un univers automobile de plus en plus technologique, le boîtier lumineux imaginé par Émilien Maffeïs fait presque figure d'exception. Et, c'est précisément ce qui fait sa force. Un message clair, visible, compris par tous, au moment où chaque seconde compte. Pour en savoir plus sur cette invention en lice au concours Lépine, toutes les informations sont disponibles sur le site officiel : rs-l.fr. Alors, face aux dangers quotidiens sur la route, seriez-vous prêt à adopter un signal lumineux simple et universel pour mieux protéger tous les usagers ? Pour ma part, c'est une évidence, il sera dans le camion de mon mari dès que possible !