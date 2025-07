Entreautre, un climatiseur adiabatique en terre cuite qui fonctionne sans électricité

Contre les multiples vagues de chaleur, la climatisation est souvent la solution pensée en premier. Mais de nombreuses études mettent en garde quant à son recours. Mathilde Panot l’a d’ailleurs affirmé : « Vous pouvez augmenter jusqu’à deux degrés la température en ville en utilisant des climatiseurs ». Comment rafraîchir sans réchauffer la planète ? Le studio Entreautre apporte une solution low tech qui mêle l’impression 3 D et terre cuite, un matériau disponible depuis toujours, recyclable à l’infini. (Re)découverte !

Un rafraîchisseur 3 D calqué sur le principe du refroidissement adiabatique

Au contact d’une surface poreuse (la terre cuite), l’eau se refroidit par évaporation et produit du froid. Dans l’optique d’augmenter ces effets et en faire une climatisation d’appoint, le rafraîchisseur a été pensé en terre cuite et imprimé en 3 D. Au cours du développement de leurs solutions, les concepteurs ont cherché les moyens de créer une structure labyrinthique. Ils s’inspirent donc de la structure du corail pour former des courbes qui au contact de l’eau intensifieront l’effet de refroidissement. Ce design biomimétique est ainsi la signature de cet objet, le démarquant des autres conceptions utilisant la terre cuite.

La révolution de l’impression 3 D céramique

La terre cuite, sculptée artisanalement par le modelage et le moulage avec les mains ou des outils, a montré ses limites dans la fabrication du rafraîchisseur du studio Entreautre dont nous vous avions parlé dans cet article. Pour reproduire les détails de la structure du corail, indispensable pour son fonctionnement, le studio de design a fait l’acquisition d’une imprimante 3D céramique conçue par Olivier Van Herpt, designer Néerlandais. Elle est d’ailleurs l’une des seules en activité en dehors de l’atelier de conception de ce designer. L’utilisation de ce procédé mêle à la perfection technique artisanale, design et production industrielle.

Studio Entreautre : engager pour un design responsable

À travers son rafraîchisseur, le studio Entreautre dévoile une ambition claire : améliorer les techniques de production pour concevoir des solutions durables. Puisque le fonctionnement de ce dispositif ne requiert aucune utilisation d’énergie. Elle permettrait de rafraîchir les logements sans impacter négativement l’environnement. Le studio milite ainsi pour l’utilisation des techniques innovantes comme l’impression 3 D céramique pour faire de la terre un matériau du futur.

Il démontre surtout qu’écologie et design peuvent faire route ensembles. Plus d’informations sur entreautre.com. Alors aimeriez-vous installer ce rafraîchisseur low-tech et esthétique dans votre maison ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .