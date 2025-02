Equium : l’invention d’une pompe à chaleur acoustique qui carbure à l’énergie du son

Le chauffage est l’un des postes de dépenses les plus importants. Qui dit consommation d’énergie élevée, dit empreinte carbone importante. Effectivement, dans les pays comme la France, le chauffage représente près de la moitié des émissions totales de gaz à effet de serre des ménages. La plupart des nations visent la neutralité carbone d’ici à 2050 pour lutter contre le réchauffement climatique. De son côté, la start-up française Equium, située en région Pays de la Loire, contribue à cet objectif en développant une pompe à chaleur révolutionnaire qui pourrait tout changer.

Un concept intéressant

La pompe à chaleur qu’Equium a mise au point dont nous vous avions parlé dans cet article, consiste en un dispositif acoustique, au plutôt thermoacoustique. Il fonctionne en exploitant un phénomène naturel combinant l’énergie acoustique, l’énergie thermique et la mécanique des fluides. En effet, l’onde acoustique est capable de pomper de la chaleur. Pour expliquer ce phénomène, il est possible de prendre comme exemple le cas d’un haut-parleur qui déplace l’air autour de lui. Dans le cas de la pompe à chaleur de la start-up française, cet air est remplacé par de l’hélium, un gaz dont la capacité de transfert de chaleur est relativement élevée. Concrètement, en avançant, ce gaz s’échauffe. Et au contraire, quand il revient à sa position initiale, il se refroidit.

Une longévité exceptionnelle

Pour exploiter ce phénomène, Equium utilise une source acoustique monofréquence confinée dans un espace restreint. Cette conception permet à la pompe à chaleur révolutionnaire de fonctionner de manière très silencieuse. À titre de comparaison, les PAC conventionnelles sont assez bruyantes avec des niveaux de bruit avoisinant les 60 décibels en mode normal. L’autre avantage de cette technologie réside aussi dans le fait qu’elle n’utilise pas de liquide frigorigène. Qui plus est, elle ne comporte quasiment pas de pièce mobile. Résultat, le système est censé avoir une durée de vie largement supérieure à celle des pompes à chaleur conventionnelles, soit de plus de 30 ans, contre 10 à 20 ans pour ces dernières. En termes de performances, il promet un coefficient de performance saisonnier (SCOP) supérieur à ceux des pompes à chaleur traditionnelles et des chaudières à gaz, et ce, tout en ayant une empreinte carbone beaucoup plus faible.

Prix et disponibilité

La fréquence de l’entretien est également un point intéressant. D’après Equium, son produit nécessite très peu de maintenance par rapport aux PAC aérothermiques. À noter que la start-up vise une commercialisation à l’horizon 2026. En attendant, elle compte intensifier les tests afin d’évaluer la technologie en profondeur. Concernant le prix, il pourrait se situer entre 15 000 et 20 000 €.

Compte tenu de ce coût assez élevé, Equium envisage également de proposer sa pompe à chaleur innovante en location. Plus d’infos : equium.fr. Ce projet innovant révolutionnera-t-il le domaine des pompes à chaleur ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .