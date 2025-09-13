Est-ce qu’une friteuse à air chaud (Airfryer) peut totalement remplacer un four ?

La France a succombé à la promesse de fritures plus saines, avec très peu ou pas de matière grasse, offerte par l’Airfryer. Ainsi, en 2024, 2,6 millions d’exemplaires, toutes marques confondues ont été vendues. Mais une fois l’appareil en main, une question se pose : que peut-on vraiment cuisiner avec ce petit électroménager ? En effet, si les fritures saines sont leur promesse de vente principale, leur polyvalence ne s’arrête pas là. On peut y réaliser des rôtis, et même de petites pâtisseries. Ce qui nous amène à la question fatidique : une friteuse à air chaud peut-elle remplacer un four ? La réponse est nuancée.

L’Airfryer, quand il remplace un four traditionnel

Si les fours sont reconnus pour leur polyvalence en matière de modes de cuisson, l’Airfryer les talonne de près. On peut y réaliser une variété de plats traditionnellement préparés au four, comme :

Rôti de légumes

Pâtisseries et desserts

Gratins

Grillades

Grâce à sa technologie à air chaud pulsé, l’Airfryer cuit les aliments de manière uniforme en leur donnant une texture dorée et croustillante à l’extérieur, et tendre à l’intérieur. Le tout sans baigner dans l’huile, en moins de temps et sans faire grimper la facture d’électricité. Cependant, avec ses capacités limitées, de 1 à 2 litres pour les plus petits modèles à 10 litres pour les plus grands, il ne peut pas rivaliser avec la contenance d’un four. N’abandonnez donc pas l’idée de l’utiliser pour la dinde de Noël.

Quand l’Airfryer n’est pas de taille face au four

Il est impossible pour un Airfryer de préparer un repas pour un grand nombre d’invités. Le four, lui, peut accueillir plusieurs plats avec des temps de cuisson différents au même moment, et dans des portions généreuses. L’Airfryer ne le peut manifestement pas. De plus, la cuisson lente avec cet électroménager est loin de produire des résultats idéaux. Certains utilisateurs ont même remarqué que le goût des aliments pouvait être légèrement différent de celui obtenu au four. Par ailleurs, les légumes-feuille ne peuvent tout simplement pas être cuisinés dans une friteuse à air chaud, à moins d’accepter de manger des épinards brûlés. L’Airfryer est donc à éviter pour les plats plus élaborés ou pour la cuisson de certains aliments.

Airfryer et four : une utilisation complémentaire

Les grandes marques d’airfryer et les utilisateurs s’accordent pour dire que leur utilisation est complémentaire à celle d’un four. Pour des repas du quotidien destinés à 2 ou 4 personnes, comme un rôti de carottes, il est inutile d’allumer un four. En revanche, pour un véritable gratin dauphinois ou une grosse dinde pour la famille, le four reste indispensable.

Si certains n'ont pas encore cédé à l'Airfryer, c'est que les saveurs obtenues au four font l'unanimité. À la question de savoir si une friteuse à air chaud pourrait signer la fin de l'utilisation des fours, la réponse est donc non. Alors, quels sont les usages pour lesquels vous réservez votre Airfryer ?