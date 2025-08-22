Est-il réellement interdit de circuler à vélo sur le trottoir ? Ce que dit précisément la loi

Certains cyclistes prennent les trottoirs pour des pistes cyclables improvisées… mais le Code de la route a tranché, et l’amende est salée.

Nathalie Kleczinski Envoyer un courriel 22 août 2025
2 3 minutes de lecture
Un cycliste roule sur le trottoir.
Savez-vous qu'il est interdit de rouler sur les trottoirs à vélo ? Image d'illustration non contractuelle. Crédit photo : M. Moignet pour NeozOne

S’il y a un truc qui m’énerve vraiment, ce sont les cyclistes qui prennent les trottoirs pour des pistes cyclables ! Quand on se balade tranquillement dans Paris et que l’on nous sonne pour nous pousser, je trouve cela insupportable, surtout lorsque le cycliste en question est vindicatif ! Selon lui, il a le droit de rouler sur les trottoirs : insensé ! À la suite de cette altercation, sans gravité, je me suis penchée sur le sujet… Il faut reconnaître une chose : qui n’a jamais roulé sur un trottoir avec son vélo, un peu honteux, mais en se disant « ce n’est pas bien grave » ? Moi la première, quand j’étais gamine, avec mes roulettes et ma mère pour garde du corps.

Pourtant, le Code de la route est très clair : c’est interdit pour les adultes. Seuls les enfants de moins de 8 ans peuvent y circuler, à condition de ne pas gêner les piétons. Sinon, gare à l’amende salée : 135 € pour avoir confondu trottoir et piste cyclable ! Et, ce n’est pas moi qui le dis, mais cet article du Code de la route, à retrouver sur Légifrance.fr. Mais, alors, où les cyclistes ont-ils vraiment le droit de rouler ? Et surtout, quelles alternatives existent pour pédaler en toute légalité ? Décryptage.

Les trottoirs, un espace réservé aux piétons

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, le trottoir n’est pas un refuge improvisé pour cyclistes en quête de sécurité. La Sécurité routière le rappelle : « les cyclistes doivent respecter les mêmes règles que les autres usagers ». Cela signifie que le trottoir est réservé aux piétons et aux jeunes cyclistes de moins de 8 ans. Si vous dépassez cet âge, vous pouvez seulement y pousser votre vélo à la main, ce qui fait de vous, juridiquement, un piéton. En clair : pédaler sur le trottoir à 30 ans, même doucement, reste une infraction. Et, l’amende de 135 € n’est pas une légende urbaine, elle existe bel et bien.

Infographie : ce que dit le Code de la route sur l’usage du vélo sur les trottoirs, entre interdictions, exceptions et amende de 135 €.
Infographie : ce que dit le Code de la route sur l’usage du vélo sur les trottoirs, entre interdictions, exceptions et amende de 135 €. Crédit infographie : neozone.org

Que risquent les cyclistes hors-la-loi ?

La sanction n’est pas la même selon l’infraction. Rouler sur un trottoir en ville coûte donc 135 €, soit le prix d’une belle paire de pneus ou d’un casque haut de gamme. Pour comparer : pédaler à deux de front sur la route n’entraîne « que » 35 € d’amende. Comme nous vous l’expliquions dans cet article, certaines règles du Code de la route peuvent sembler étranges, comme de légaliser des ralentisseurs non conformes. Mais, dans ce cas précis, l’objectif est de protéger les piétons, considérés comme les usagers les plus vulnérables de l’espace public.

Un homme roule à vélo sur un trottoir.
Emprunter un trottoir à vélo est passible de 135 € d’amende. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Les sanctions en un coup d’œil

Infraction à vélo Amende forfaitaire
Rouler sur le trottoir 135 €
Téléphoner en roulant 135 €
Griller un feu rouge ou un stop 135 €
Circuler sous alcool (0,25 à 0,4 mg/L) 135 €
Rouler à deux de front sur la chaussée 35 €

Où doit-on rouler à vélo alors ?

La règle générale est simple : sur les pistes et bandes cyclables quand elles existent, et sinon à droite de la chaussée. La loi impose aux cyclistes d’emprunter les aménagements dédiés mis en place par l’autorité locale, souvent après avis du préfet. Et, si aucune piste n’est disponible, vous pouvez rouler sur la route, mais toujours du côté droit et en respectant les feux et priorités. Hors agglomération, il est même conseillé de rester vigilant aux accotements, aux ornières et au fameux « appel d’air » des camions qui doublent.

Un homme pousse son vélo sur le trottoir.
Le trottoir peut être emprunté à vélo uniquement en le poussant pour un adulte. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Bref, les trottoirs ne sont pas une option, mais les pistes, zones 30 et voies vertes sont vos meilleures alliées. Si le monsieur au casque rouge et au t-shirt bleu croisé sur un boulevard parisien me lit, vous étiez en infraction ! Alors, continueriez-vous à prendre le risque de rouler sur le trottoir à vélo, malgré l’amende de 135 € et les piétons mécontents ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Via
Actu.fr
Nathalie Kleczinski

Passionnée de lecture et d'écriture, il était presque logique que je me tourne vers le métier de rédactrice/journaliste professionnelle. Écrire est une passion, un besoin et une manière de communiquer indispensables. Touche-à-tout de l'écriture, j'aime surtout écrire sur des sujets liés à l'environnement, mais aussi à ceux qui prodiguent des conseils, ou des astuces pour vous aider dans votre quotidien. Je suis une adepte des tests en tous genres, surtout s’ils permettent de créer, de faire des économies, ou d’utiliser des produits recycler ! Je voue également une véritable passion aux animaux et suis très sensible à leur bien-être et aux inventions qui peuvent améliorer leurs quotidiens. En revanche, je peux vite devenir cassante lorsqu’il s’agit de parler de maltraitance. Enfin, j’aime découvrir et faire découvrir de nouvelles inventions, de petites choses qui amélioreront notre quotidien, ou celui des personnes en situation de handicap, autre cause qui me tient à cœur. Bénévole dans une association liée à l’aide aux victimes d’accidents de la route, vous comprendrez aisément que cette cause me touche aussi et que j’estime primordial de mettre en avant tout ce qui peut améliorer cette sécurité routière et empêcher un décès supplémentaire sur la route. Ma devise : Carpe Diem, car la vie est courte, et qu'il faut transformer chaque instant en tranches de bonheur !
Afficher 2 commentaires

2 commentaires

  1. Petite correction:
    « Où doit-on rouler à vélo alors ?
    La règle générale est simple : sur les pistes et bandes cyclables quand elles existent, et sinon à droite de la chaussée. La loi impose aux cyclistes d’emprunter les aménagements dédiés mis en place par l’autorité locale, souvent après avis du préfet. »

    Pas exactement. Les pistes et bandes cyclables ne sont obligatoires QUE si elles sont indiquées par un panneau rond. si le panneau qui les indique est carré, elle ne sont pas obligatoires mais simplement conseillées. On ne doit donc pas systématiquement rouler sur une piste ou bande cyclable même si elles existent. Les vélos choisissent parfois la chaussée quand l’aménagement cyclable n’est pas obligatoire car il est souvent en très mauvais état (ou occupé par des voitures)

    0
    0
    Répondre

  2. Entre le risque et la pratique il existe une énorme marge..Dans une station estivale du bord de mer du Sud Ouest je vois tous les jours les ASVP distribuer des PV aux malheureux automobilistes n’étant pas en règle de leur paiement, alors qu’ils ne font prendre de risques à personne par contre les vélos qui circulent allègrement sur les trottoirs ils sont épargnés. Dans un autre domaine idem pour les fumeurs, idem pour ceux qui font régulièrement déféquer et uriner leur chien sur la plage.

    0
    0
    Répondre

