Est-il réellement interdit de circuler à vélo sur le trottoir ? Ce que dit précisément la loi

S’il y a un truc qui m’énerve vraiment, ce sont les cyclistes qui prennent les trottoirs pour des pistes cyclables ! Quand on se balade tranquillement dans Paris et que l’on nous sonne pour nous pousser, je trouve cela insupportable, surtout lorsque le cycliste en question est vindicatif ! Selon lui, il a le droit de rouler sur les trottoirs : insensé ! À la suite de cette altercation, sans gravité, je me suis penchée sur le sujet… Il faut reconnaître une chose : qui n’a jamais roulé sur un trottoir avec son vélo, un peu honteux, mais en se disant « ce n’est pas bien grave » ? Moi la première, quand j’étais gamine, avec mes roulettes et ma mère pour garde du corps.

Pourtant, le Code de la route est très clair : c’est interdit pour les adultes. Seuls les enfants de moins de 8 ans peuvent y circuler, à condition de ne pas gêner les piétons. Sinon, gare à l’amende salée : 135 € pour avoir confondu trottoir et piste cyclable ! Et, ce n’est pas moi qui le dis, mais cet article du Code de la route, à retrouver sur Légifrance.fr. Mais, alors, où les cyclistes ont-ils vraiment le droit de rouler ? Et surtout, quelles alternatives existent pour pédaler en toute légalité ? Décryptage.

Les trottoirs, un espace réservé aux piétons

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, le trottoir n’est pas un refuge improvisé pour cyclistes en quête de sécurité. La Sécurité routière le rappelle : « les cyclistes doivent respecter les mêmes règles que les autres usagers ». Cela signifie que le trottoir est réservé aux piétons et aux jeunes cyclistes de moins de 8 ans. Si vous dépassez cet âge, vous pouvez seulement y pousser votre vélo à la main, ce qui fait de vous, juridiquement, un piéton. En clair : pédaler sur le trottoir à 30 ans, même doucement, reste une infraction. Et, l’amende de 135 € n’est pas une légende urbaine, elle existe bel et bien.

Que risquent les cyclistes hors-la-loi ?

La sanction n’est pas la même selon l’infraction. Rouler sur un trottoir en ville coûte donc 135 €, soit le prix d’une belle paire de pneus ou d’un casque haut de gamme. Pour comparer : pédaler à deux de front sur la route n’entraîne « que » 35 € d’amende. Comme nous vous l’expliquions dans cet article, certaines règles du Code de la route peuvent sembler étranges, comme de légaliser des ralentisseurs non conformes. Mais, dans ce cas précis, l’objectif est de protéger les piétons, considérés comme les usagers les plus vulnérables de l’espace public.

Les sanctions en un coup d’œil

Infraction à vélo Amende forfaitaire Rouler sur le trottoir 135 € Téléphoner en roulant 135 € Griller un feu rouge ou un stop 135 € Circuler sous alcool (0,25 à 0,4 mg/L) 135 € Rouler à deux de front sur la chaussée 35 €

Où doit-on rouler à vélo alors ?

La règle générale est simple : sur les pistes et bandes cyclables quand elles existent, et sinon à droite de la chaussée. La loi impose aux cyclistes d’emprunter les aménagements dédiés mis en place par l’autorité locale, souvent après avis du préfet. Et, si aucune piste n’est disponible, vous pouvez rouler sur la route, mais toujours du côté droit et en respectant les feux et priorités. Hors agglomération, il est même conseillé de rester vigilant aux accotements, aux ornières et au fameux « appel d’air » des camions qui doublent.

Bref, les trottoirs ne sont pas une option, mais les pistes, zones 30 et voies vertes sont vos meilleures alliées. Si le monsieur au casque rouge et au t-shirt bleu croisé sur un boulevard parisien me lit, vous étiez en infraction ! Alors, continueriez-vous à prendre le risque de rouler sur le trottoir à vélo, malgré l’amende de 135 € et les piétons mécontents ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !