Fairland dévoile la AI R290 ATW, une pompe à chaleur A+++ affichant un COP de 7

L’AI R290 ATW est une pompe à chaleur résidentielle qui se distingue par son rendement particulièrement élevé. Elle est classée A+++. Cela signifie que malgré sa capacité à produire une quantité importante de chaleur, elle consomme très peu d’énergie. L’appareil se positionne ainsi parmi les systèmes de chauffage les plus efficaces et les plus écologiques du marché. Comme je l’ai mentionné ci-haut, il est dopé à l’IA (intelligence artificielle). À cela s’ajoutent des composants thermodynamiques optimisés. Cette synergie lui permet d’adapter son fonctionnement aux conditions climatiques et aux besoins énergétiques du foyer, réduisant ainsi le gaspillage d’énergie.

Un impact environnemental réduit

Concernant le coefficient de performance, il atteint une impressionnante valeur de 7, soit le plus élevé actuellement sur le marché. L’utilisation du propane (R290) comme fluide frigorigène permet à la PAC de maintenir un rendement élevé même dans des conditions climatiques extrêmes. Il convient d’ailleurs de souligner que ce gaz naturel présente un potentiel de réchauffement global (PRG) très faible, ce qui minimise l’impact environnemental de l’AI R290 ATW. Après tout, comme ses pairs, Fairland s’efforce de proposer des solutions de chauffage plus durables face aux réglementations environnementales de plus en plus strictes. Bien sûr, les exigences des utilisateurs contemporains qui accordent une attention particulière à leur empreinte carbone ne peuvent non plus être ignorées.

Plusieurs modèles pour mieux répondre aux besoins

L’AI R290 ATW se décline en trois versions avec des capacités nominales de 11 kW, 13 kW et 16 kW respectivement. Le modèle le moins puissant affiche une puissance calorifique de 3,75 à 13,45 kW. Sa plage de coefficient de performance s’étend de 4,11 à 7,00 à des températures comprises entre 7 °C et 35 °C. Le modèle intermédiaire, quant à lui, possède une puissance calorifique de 4,05 à 15,10 kW avec une plage de COP de 4,09 à 6,57. De son côté, la version la plus grande atteint une puissance calorifique de 6,05 à 20,64 kW pour une plage de COP oscillant entre 4,05 à 6,45. Outre ces données, on sait que la nouvelle pompe à chaleur de Fairland est capable de chauffer l’eau jusqu’à 75 °C.

Contrôlable à distance

Pour ce qui est des niveaux sonores, ils oscillent entre 30 dB(A) et 61 dB(A). Autant dire que l’appareil promet un fonctionnement assez silencieux. Il bénéficie en outre d’un système de contrôle intelligent accessible via une application mobile et sur le web. Cela donne à l’utilisateur la possibilité de régler les paramètres à distance.

Cette fonctionnalité contribue bien évidemment à une gestion énergétique plus efficace. Plus d'infos : fairland.com.cn.