Faut-il vraiment laisser sa climatisation allumée en continu ? les conseils de l’ADEME

L’été est là depuis le 21 juin, et il nous l’a montré avec force ! Plus de 35 °C en région parisienne pour le premier weekend estival : étouffant, accablant… transpirant. Avec l’été, se pose toujours un dilemme lorsque l’on est équipé d’une climatisation : faut-il laisser la tourner toute la journée ou l’éteindre quand on part au travail ? Certains optent pour le fonctionnement en continu ! Mais, est-ce vraiment une bonne idée, financièrement et écologiquement parlant ? Selon l’Ademe, chaque degré en plus peut permettre jusqu’à 4 % d’économies d’énergie, et l’impact de la climatisation sur l’environnement n’est pas neutre, représentant près de 5 % des émissions de CO₂ du secteur bâtiment. Alors, comment rafraîchir son intérieur sans faire chauffer la facture ? Faut-il ou non laisser sa clim’ allumée ? Réponses dans cet article.

Stop aux idées reçues : éteindre sa clim ne consomme pas plus

Contrairement à une idée tenace, éteindre sa climatisation quand on n’est pas chez soi consomme moins que de la laisser tourner en continu. Mario Capai, responsable communication chez EDF SEI Corse, le rappelle dans cet article de France 3 : les climatiseurs modernes sont conçus pour fonctionner efficacement dès leur mise en route, sans surconsommation au démarrage. C’est surtout dans les logements mal isolés, ces fameuses passoires thermiques, que la clim’ tourne à vide : l’air frais s’échappe, l’appareil compense, et la facture explose. La solution ? Programmer le climatiseur pour qu’il se déclenche une trentaine de minutes avant votre retour. Vous entrez dans un appartement frais, sans avoir payé pour climatiser… des murs.

Adapter la température et isoler votre maison, c’est économiser

Autre levier sous-estimé : la température de consigne. Beaucoup règlent leur climatisation autour de 21 ou 22 °C, croyant se faire du bien. Erreur. En plus de provoquer un choc thermique à l’organisme, cela plombe la consommation. L’Ademe conseille un écart maximal de 6 °C avec la température extérieure. Par exemple, s’il fait 32 °C dehors, inutile de descendre sous les 26 °C dedans. En plus d’être suffisant pour se sentir bien, cela divise par deux la consommation l’électricité. Avant même de penser à installer un climatiseur dernier cri, une étape est trop souvent négligée : l’isolation. Car, sans un minimum d’étanchéité thermique, vous climatiserez autant l’air de votre rue que votre salon. Cela passe par les fenêtres, le toit, les murs… et parfois même les volets. Investir dans un bon double vitrage ou une isolation de combles peut paraître coûteux, mais les gains à long terme sont significatifs.

Les bonnes mesures à adopter pour un été agréable

Voici quelques gestes à adopter pour utiliser sa climatisation de façon plus intelligente et économique :

Fermez les volets et rideaux pendant les heures les plus chaudes.

Ne dépassez pas 6 °C d’écart avec la température extérieure.

Évitez de climatiser des pièces non utilisées.

Entretenez régulièrement votre appareil (filtres, conduits…).

Évitez d’installer votre climatiseur dans une pièce orientée plein sud.

Utilisez la fonction « éco » ou « nuit » si elle existe.

Ces gestes, mis bout à bout, peuvent alléger votre facture de plusieurs dizaines d’euros par été, tout en réduisant votre impact environnemental.

En résumé, clim oui… mais avec modération

On ne va pas se mentir : quand il fait 35 °C à l'ombre, la clim peut ressembler à une bénédiction. Mais, mal utilisée, elle devient vite une source de gaspillage d'énergie et d'argent. Éteindre en partant, adapter la température, choisir un modèle adapté à votre logement et bien l'entretenir, ce sont là les clés pour rester au frais sans ruiner son budget… ni la planète. Alors, prêt à rafraîchir votre été sans faire fondre votre facture d'électricité ?