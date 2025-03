FE Wheel Hub, l’invention d’un moyeu de camion qui permet d’économiser 3 % de carburant

Le transport routier est une importante source d’émission de CO2. En France, ce secteur représentait 31 % des émissions totales nationales de gaz à effet de serre en 2019, dont 24 % étaient attribués aux poids lourds et 20 % aux véhicules utilitaires légers. Face à ce fléau, la réduction de la consommation de carburant des véhicules commerciaux est considérée comme une priorité absolue. En Espagne, Fersa a développé une solution qui va dans ce sens. Il s’agit d’un moyeu innovant qui contribue à la baisse des besoins en combustible. Baptisé FE Wheel Hub, celui-ci s’adresse à une large gamme de véhicules lourds. D’après son développeur, il permet de réduire la consommation de carburant d’au moins 3 %.

Un moyeu pas comme les autres

En plus de sa contribution à la protection de l’environnement, et donc à la lutte contre le réchauffement climatique, cette baisse devrait logiquement permettre aux transporteurs de réaliser des économies. Le FE Wheel Hub repose sur une conception révolutionnaire qui diminue la friction ainsi que la résistance au roulement. Le moyeu de nouvelle génération bénéficie notamment d’améliorations « microgéométriques pour une géométrie de surface optimisée ». Fersa affirme également avoir eu recours à des « joints et matériaux avancés » et à une « technologie de lubrification haut de gamme optimisée ». Comme si cela ne suffisait pas, l’entreprise a prévu une capacité de charge élevée.

Réduire la friction de manière significative

Pour l’instant, on ignore les caractéristiques techniques et les prix, mais le fabricant espagnol de roulements affirme avoir réussi à réduire de moitié la friction de la transmission. Ce qui est également intéressant, c’est le fait que le nouveau moyeu promet une meilleure longévité par rapport aux modèles conventionnels. Le FE Wheel Hub a fait l’objet d’un long test supervisé par Mawser et TechnoPark MotorLand. Au cours de cette épreuve qui a duré près un an, le dispositif a été monté sur différents types de véhicules, dont des camions remorques, des véhicules de transport urbain et des véhicules de transport de marchandises longue distance.

Économiser des milliers d’euros par an

Les résultats ont montré une baisse de la consommation de carburant de 3 à 7,3 %. Cela permettrait d’économiser plusieurs milliers d’euros par véhicule pour une flotte composée d’engins parcourant chacun près de 150 000 km par an. « Chaque pourcentage d’économie de carburant se traduit par des réductions de coûts tangibles à l’échelle de nos opérations […] Nous sommes constamment à la recherche de solutions innovantes qui améliorent l’efficacité et soutiennent nos objectifs de durabilité sans compromettre les performances », a expliqué Carlos Giner, haut responsable chez Sesé. Une société de logistique qui exploite près de 3 000 camions et qui a participé à l’essai. Plus d’infos : fersa.com. Que pensez-vous de ces initiatives pour diminuer la consommation du transport routier ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .