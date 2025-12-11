Fencive, un système connecté pour sécuriser les camping-cars et les vans aménagés

Selon une étude relayée par plusieurs médias, les utilitaires seraient « cinq fois plus volés que les voitures particulières », un chiffre qui peut inquiéter tous ceux qui rêvent de liberté sur quatre roues. Et, quand on voit le prix d’un fourgon aménagé, sans parler du temps passé à le bricoler soi-même, mieux vaut éviter de le perdre au coin d’un parking. D’autant que l’homologation d’un véhicule aménagé impose déjà un certain cadre réglementaire, expliqué sur le site officiel du ministère de l’Écologie. Pour tenter d’endiguer ces vols, je vous présente Fencive, l’invention d’une start-up française, qui propose un système connecté pensé pour les camping-cars, vans et fourgons aménagés. Simple, compact et sans fil, il promet d’offrir enfin un sommeil tranquille, même quand mes chiens ne montent pas la garde. Découverte.

Un système pensé pour la vraie vie en van

Quand on parle vanlife, on imagine des couchers de soleil instagrammables mais beaucoup oublient les inconvénients bien réels, comme nous vous en parlions dans cet article. Entre l’espace réduit, les nuits sur des parkings pas toujours rassurants et les allées et venues suspectes derrière le fourgon, l’idée d’avoir un système d’alerte fiable n’a rien d’un luxe. C’est précisément là que Fencive intervient. L’appareil principal, le Vanguard, est doté d’une carte SIM activée, d’un suivi GPS et de capteurs capables de détecter vibrations, mouvements, variations de température, humidité ou même qualité de l’air. Le tout fonctionne sans fil, en LTE-M, et se recharge en USB-C. Le second module est un détecteur de mouvement ultra-compact qui couvre 120° jusqu’à 7 mètres. Il communique en Bluetooth avec le Vanguard, sans configuration compliquée. Et, comme Fencive accepte jusqu’à dix détecteurs, on peut couvrir chaque recoin du véhicule.

Une installation simple, même quand on n’est pas bricoleur

Une autre force de Fencive, c’est sa simplicité d’installation. Pas de câblage, pas de perçage, pas besoin de démonter la moitié des meubles du van : tout se fixe avec un adhésif double-face ou grâce à l’aimantation intégrée. Franchement, si j’ai pu installer mon poêle à bois toute seule en respectant les normes au millimètre près, je peux bien coller deux boîtiers dans un fourgon ! Le système fonctionne immédiatement via l’application mobile, compatible iOS et Android. Une alerte sera envoyée dès que le véhicule bouge, s’il subit une tentative d’intrusion ou si les capteurs détectent un gaz anormal. Parfait pour ceux qui dorment en pleine nature, ou dans un village calme comme Réau où un fourgon inconnu attire toujours la curiosité du voisinage.

Ce qu’il faut retenir

Appareil principal Vanguard autonome

Détecteur de mouvement 120° / 7 m

Fonctionnement LTE-M sans abonnement téléphonique obligatoire

Alertes instantanées sur smartphone

Installation simple, sans fil

Autonomie longue durée (boîtier rechargeable, détecteur sur pile deux ans)

Fonctionne dans l’Union européenne, en Amérique du Nord, en Suisse et en Grande-Bretagne.

Fencive apporte-t-il vraiment une sécurité supplémentaire aux vans aménagés ?

Quand on connaît le coût d’un aménagement, même « à moindre coût » comme expliqué dans cet article complet, on réalise vite que sécuriser son véhicule n’est pas une option. Oui, Fencive apporte une vraie tranquillité d’esprit : alerte immédiate, suivi GPS, détection avancée : tout ce qu’il faut pour éviter les mauvaises surprises. Et surtout, c’est un système pensé pour les utilisateurs, compact, discret, avec une installation à la portée de n’importe quel vanlifer, même débutant. À 299,99 €, c’est presque le prix d’une seule vitre latérale à remplacer après une effraction. Alors, indispensable ? Peut-être bien que oui. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur le site officiel : fencive.com. Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !