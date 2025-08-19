Financé en 9 min sur Kickstarter, AC Shade promet de réduire vos factures de clim de 10 %

Financé en seulement neuf minutes sur Kickstarter, l’AC Shade promet de rafraîchir nos factures estivales autant que nos maisons. Un simple bouclier pour climatiseurs, mais terriblement malin.

L'invention d'une protection de climatiseur.
L'invention d'une protection de climatiseur pour limiter la chaleur du soleil, et ainsi diminuer la consommation électrique. Crédit photo : AC-Shade-Safe

L’été, notre pire ennemi n’est pas forcément le moustique qui nous empêche de dormir, mais plutôt la facture d’électricité liée à la climatisation. Une solution originale vient pourtant d’apparaître : l’AC Shade, un bouclier solaire pour climatiseurs extérieurs, proposé à 85 € (99 $) sur Kickstarter. Conçu en partenariat avec l’Oklahoma State University, ce dispositif promet de réduire la consommation d’énergie, protéger l’appareil du soleil et prolonger sa durée de vie. La campagne de financement, qui se termine le 22 août à 8 h 59 (CEST), a été financée en seulement neuf minutes. Rien que ça ! Et, si ce petit accessoire pouvait rendre nos étés plus frais et nos factures plus légères ? Pour ma part, je me dis que si un simple bout de tissu bien pensé peut éviter de transformer ma clim en radiateur, je signe immédiatement. Présentation.

Bloquer la chaleur sans étouffer la climatisation

Contrairement aux solutions de fortune (parasol, bâche ou vieille couverture de jardin), l’AC Shade a été pensé pour protéger sans bloquer le flux d’air. Comme le rappelle le site officiel Cooler is Cooler, c’est le soleil qui chauffe directement les ailettes et les serpentins de votre climatiseur. Résultat : il doit travailler deux fois plus pour compenser, ce qui entraîne une surconsommation et un risque de panne prématurée. Le principe est simple : créer de l’ombre sans emprisonner l’air chaud expulsé par l’appareil. Une idée qui paraît évidente, mais qui n’avait jusque-là pas trouvé de solution durable et brevetée.

Infographie : les atouts de l’AC Shade pour protéger votre climatisation du soleil, réduire vos factures et résister aux intempéries.
Infographie : les atouts de l’AC Shade pour protéger votre climatisation du soleil, réduire vos factures et résister aux intempéries. Crédit infographie : neozone.org

Résistant comme un bouclier

L’autre promesse de l’AC Shade est sa robustesse face aux intempéries. UV, pluie, vent : rien ne semble lui faire peur. Testé en conditions extrêmes, son tissu perméable laisse passer l’air et libère la pression en cas de rafales. Résultat : il ne se transforme pas en voile de bateau à la première bourrasque. Sur les toits, dans les jardins ou collé contre un mur, il reste en place grâce à des cordons élastiques haute résistance. Et, pour les tempêtes ou les ouragans, il suffit de le retirer en 30 secondes chrono, sans outils, comme on décroche un hamac en fin d’été. Enfin, une innovation qui ne demande pas d’avoir un diplôme de bricolage pour être utilisée.

Une solution économique et écologique

En période de canicules à répétition, chaque geste compte. Réduire de 10 % sa facture d’électricité en été, ce n’est pas négligeable, surtout avec la hausse continue des prix de l’énergie. En plus des économies, l’AC Shade permet de diminuer l’empreinte carbone, puisqu’un climatiseur qui fonctionne moins consomme aussi moins de ressources. Comme souvent, certaines inventions, et parfois les plus utiles, partent d’une idée simple et apportent une vraie réponse aux enjeux du quotidien.

La protection AC-Shade.
Une protection qui limite le rayonnement solaire sur le climatiseur. Crédit photo : AC-Shade-Safe

Ici, on a un accessoire malin qui combine écologie et confort, sans transformer votre jardin en chantier permanent. Alors, seriez-vous prêts à installer un AC Shade pour protéger votre clim et réduire vos factures estivales, plutôt que de laisser brûler vos euros au soleil ? Je vous rappelle son prix : 85 € en précommande sur Kickstarter. Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

