Financée par des milliardaires, une startup tente de créer un bébé génétiquement modifié

La création de bébés génétiquement modifiés est un sujet extrêmement sensible. C’est une pratique illégale presque partout dans le monde. Par exemple, en 2018, un chercheur chinois répondant au nom de He Jiankui avait fait parler de lui pour avoir créé des jumelles dont l’ADN a été modifié. Une réalisation qui lui a valu 3 ans de prison et une exclusion scientifique à vie. Aux États-Unis, la modification génétique transmissible aux générations futures est punie par la loi lorsqu’elle est financée par des fonds publics. Cela veut dire que les initiatives privées ne sont pas explicitement interdites. Toutefois, elles sont fortement condamnées par la communauté scientifique. Une désapprobation qui ne semble pas inquiéter Preventive. En effet, cette start-up basée à San Francisco travaillerait sur ce qui n’a jamais été tenté légalement aux États-Unis, à savoir, la naissance d’un enfant issu d’un embryon génétiquement modifié.

Une initiative soutenue par des figures influentes de la Silicon Valley ?

Derrière ce projet aussi improbable qu’inquiétant se trouveraient des milliardaires de renom, dont Sam Altman, PDG d’OpenAI, son mari Oliver Mulherin, ainsi que Brian Armstrong, cofondateur de Coinbase. Selon le Wall Street Journal, Preventive aurait déjà identifié un couple porteur d’une maladie génétique prêt à participer à une telle expérience. L’objectif affiché serait de prévenir les maladies génétiques en intervenant directement sur l’ADN des embryons avant la nidation. Cependant, il semblerait que la start-up veuille aller plus loin. Selon les rumeurs, son projet viserait à influencer des traits comme l’intelligence.

Un projet pour le moins ambitieux…

Il est clair qu’avec une telle perspective, Preventive ambitionne de repousser les limites de la biologie humaine. Une initiative qui s’ajoute donc aux recherches sur le prolongement de la vie ou encore l’optimisation des performances physiques. L’entreprise dément toutefois ces affirmations. Quoi qu’il en soit, elle a beau progresser dans ses travaux, elle risque d’être exposée à une condamnation morale et de devenir un paria dans la communauté scientifique. Des organisations internationales ont d’ailleurs appelé à un moratoire mondial de dix ans sur ce type de projets compte tenu des risques associés qui sont particulièrement élevés.

Une « avancée » qui ne fait pas l’unanimité

La manipulation génétique peut effectivement avoir des conséquences désastreuses. Cela peut entraîner des effets secondaires inattendus qui pourraient se transmettre aux générations futures. De plus, cette pratique risque d'accentuer les inégalités. Le fait de choisir les enfants en fonction de critères génétiques pourrait nuire gravement à la société. D'un côté, les défenseurs du projet estiment que la technologie pourrait sauver des millions de vies en éradiquant certaines maladies héréditaires. D'après eux, la médecine a toujours évolué grâce à des innovations souvent contestées au départ…