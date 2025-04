Flatten-it, l’invention d’une presse chauffante pour restaurer les vieux disques vinyles

Ah les disques vinyles et ce son incomparable, fait de craquements et de grésillements ! J’ai toujours mes vieux 45 tours que ma fille de 23 ans regarde comme s’ils étaient des ovnis ! Non, ce ne sont pas des frisbees, ni des cerceaux que l’on fait tournoyer autour d’un bâton, mais bien des disques qui produisent de la musique, avec un saphir et tout le toutim ! Ah ces jeunes, ils ne connaissent même plus le CD, uniquement des playlists sur leur iPhone ! Ne croyez pas que le vinyle soit obsolète, il revient en force ! En revanche, il est certain qu’ils sont un peu plus fragiles que les morceaux téléchargés… Je me souviens encore d’un 33 tours de Goldman oublié sur la plage arrière de la voiture. Soleil : 1 point / Disque : 0 point ! Pour tenter de récupérer l’irrécupérable, une marque autrichienne Pro-Ject a conçu Flatten-it, une machine spécialement pensée pour restaurer les vinyles gondolés. Vendu aux environ de 1 000 €, cet appareil discret et solide permet de redonner leur forme d’origine aux disques déformés, en toute sécurité. Présentation.

Une solution technique pour un problème bien réel

Ceux qui ont déjà laissé un vinyle dans une voiture en plein été, comme celui de mon pauvre Jean-Jacques, en connaissent les conséquences : disque tordu, aiguille à la peine, et écoute impossible. La seule solution : la poubelle avec tristesse souvent ! Flatten-it propose une alternative bien plus fiable que les méthodes artisanales, j’avais essayé de le caler entre deux gros dictionnaires, mais sans succès. Son principe est simple : le disque est placé entre deux plaques en aluminium chauffées, à une température contrôlée très précisément (+/- 2 °C), permettant de corriger progressivement les courbures. Le processus, lent et mesuré, respecte la structure du disque, sans affecter les sillons. Une fois le cycle terminé (entre une et trois heures), le vinyle retrouve une surface plane et une qualité d’écoute optimale.

Compatibilité, durabilité et simplicité d’usage

Conçu pour durer, Flatten-it est fabriqué en Europe, avec une construction entièrement en aluminium. Il est compatible avec tous les formats de disques (7″, 10″, 12″), quelle que soit leur épaisseur. L’interface est simple à utiliser, même pour les non-initiés : pas de contrôleur externe, pas de câbles superflus. L’utilisateur peut choisir l’unité de mesure de la température (Celsius ou Fahrenheit) selon ses préférences. Pensé autant pour les audiophiles exigeants que pour les collectionneurs soucieux de conservation, cet appareil s’inscrit dans une démarche de préservation du patrimoine musical personnel.

Préserver ses vinyles, est-ce que ça vaut réellement 1 000 € d’investissement ?

C’est la question que se posent de nombreux passionnés. Pour certains, l’investissement peut sembler élevé, notamment si la collection est modeste ou récente. Mais, pour les collectionneurs, les amateurs de pressages originaux ou les détenteurs de disques rares ou sentimentaux, Flatten-it devient un outil précieux. Il permet à la fois de sauver des vinyles endommagés, et de prolonger leur durée de vie sans risque.

Et vous, seriez-vous prêt à investir 1 000 € dans Flatten-it, pour préserver votre collection et retrouver le plaisir d’une écoute vinyle sans défaut ? Si le cœur vous en dit, le Flatten-it est disponible sur ce site. Moi, non, et de toute façon, je n’ai même plus de platine vinyle, donc je les conserve uniquement pour conserver mes souvenirs ! Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .