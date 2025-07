Floatis, un purificateur d’eau flottant inspiré de la fleur de lotus.

L’accessibilité à l’eau potable est une urgence mondiale avec plus de deux milliards de personnes concernées. Paradoxalement, les solutions de traitements sont toutes aussi inaccessibles du fait de leur coût. Pour agir face à cette question d’ordre humanitaire et environnementale, une équipe de designers composés de Dami Seo, Hyeonsu Yu et Gagyeong Min a conçu Floatis. C’est un purificateur d’eau ayant la forme et la même fonction purificatrice qu’une fleur de lotus. À première vue ce petit gadget n’a rien de si extraordinaire. Mais malgré sa petite taille, cette innovation est une solution pour la décontamination des eaux souillées en milieu urbain ou rural.

Une solution de décontamination de l’eau

Certaines régions du monde ne sont pas privées de sources en eau. Le véritable enjeu est souvent la potabilité de cette eau d’où des épisodes de maladies hydriques comme le choléra. Floatis apparaît alors comme la solution de décontamination parfaite. Elle rend propre à la consommation les eaux souillées que ce soit de contamination chimique, microbiologique, organique ou physique. Comment arrive-t-elle à décontaminer toutes sortes d’eau souillée ? La réponse est grâce à son système de filtration en trois étapes : le préfiltre, le charbon actif et le filtre céramique. Cette innovation a donc un double enjeu l’accessibilité à l’eau potable et une meilleure santé.

Comment fonctionne concrètement Floatis ?

Avec sa base cylindrique dissimulée sous la surface de l’eau, Floatis collecte, filtre et stocke l’eau dans son réservoir. Une fois cette étape, on presse sur un bouton au milieu de son bol vert flottant à la surface pour recueillir l’eau propre. Ce récipient est conçu pour se détacher de la base permettant de boire l’eau potable ainsi obtenue. Ce petit gadget est une solution efficace pour purifier l’eau sans compromettre le respect de l’environnement. Imaginez faire une randonnée avec Floatis, vous n’aurez qu’à le laisser flotter dans une rivière par exemple et recueillir tout juste ce dont vous avez besoin d’eau pour continuer votre périple. Pas besoin d’installation complexe comme l’exige une station de traitement qui par ailleurs présente plusieurs risques dont la pollution.

Une invention qui démontre l’impact du biomimétisme

En s’inspirant des propriétés du lotus les concepteurs de Floatis exploitent un concept naturel pour en faire une innovation grâce à la technologie. Ce type d’invention pourrait réconcilier la technologie à l’environnement et repenser la manière de concevoir. Comme vous pouvez le constater ce purificateur d’eau ne nécessite ni énergie ni mécanisme complexe, mais il est particulièrement efficace.

L’industrie de la purification d’eau pourrait bien réduire son impact écologique avec de telles innovations et même ses coûts ainsi que son accessibilité. En savoir plus sur le projet Floatis. Que pensez-vous de Floatis et surtout pourriez-vous y boire dedans ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .