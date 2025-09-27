Flow Loop, une douche en circuit fermé pour économiser 70 % d’énergie et 80 % d’eau

Alors que l’eau douce devient une ressource de plus en plus rare à l’échelle mondiale, réduire sa consommation sans sacrifier le confort est un défi majeur. C’est dans cette optique que Flow Loop et IKEA se sont associés pour développer une douche « circulaire » qui promet de réduire significativement la consommation d’eau. Qui plus est, le système dont nous vous avons déja parlé dans cet article, permet d’économiser jusqu’à 70 % d’énergie. Il recycle immédiatement l’eau utilisée pendant la douche. Concrètement, cette eau est filtrée et purifiée par UV avant d’être réintroduite dans le circuit. Cette méthode permet d’éliminer 99,999 % des bactéries et virus, garantissant une eau propre et sûre.

Facilement déployable

Fait intéressant, le déploiement du Flow Loop n’implique pas de travaux majeurs. Le système peut être installé en seulement deux heures dans la plupart des salles de bains existantes, quel que soit le type de drain. De plus, il est possible de désactiver le mode de recirculation, transformant ainsi le dispositif en une douche classique si besoin. L’impact écologique est énorme. Une douche traditionnelle nécessite entre 70 et 100 litres d’eau par jour, par personne, tandis que Flow Loop n’en utilise qu’environ 20 litres pour une expérience équivalente, soit une baisse de 80 % de la consommation d’eau. Pour une famille de cinq personnes prenant une douche par jour, cela représente une économie pouvant aller jusqu’à 143 000 litres d’eau par an.

Réduire le gaspillage

Il convient aussi de noter que le système Flow Loop propose une solution connectée via l’Internet des objets (IoT). Elle dispose d’une interface en ligne pour donner aux utilisateurs la possibilité de suivre leur consommation et l’économie réalisée en temps réel. Depuis 2020, la jeune entreprise danoise collabore avec IKEA pour rendre cette technologie accessible au plus grand nombre. Effectivement pour le géant suédois de l’ameublement, cette initiative entre dans le cadre de sa politique de protection de l’environnement, notamment en matière de préservation des ressources en eau.

Une solution ingénieuse

Testée dans des entreprises, hôtels, écoles, etc., la douche intelligente a démontré sa fiabilité et son efficacité. Des sociétés de grande envergure comme Novo Nordisk ou Maersk Line l’ont déjà adoptée pour promouvoir l’utilisation durable de l’eau au quotidien. Selon Robert Carleke, responsable des innovations chez IKEA, le système Flow Loop constitue une solution prometteuse pouvant redéfinir les standards de la salle de bain moderne avec cette douche à recirculation.

« Nous sommes ravis d’avoir réalisé un investissement minoritaire afin d’accélérer le développement conjoint du produit. C’est une situation gagnant-gagnant qui nous permet de transformer les idées en actions » s’est-il réjoui dans un communiqué publié en août 2022, faisant référence à la collaboration avec la jeune entreprise danoise. Plus d’infos : ikea.com et flow-loop.com. Ces douches en circuit fermé pourraient-elles se retrouver dans votre salle de bains ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .