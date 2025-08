FluxJet, un mini moteur électrique révolutionnaire de 6 kg (25 kW) pour les kayaks

Présenté récemment au salon iCast 2025 en Floride, aux États-Unis, le moteur nautique FluxJet se distingue par sa puissance, sa simplicité et sa compacité. Développé par FluxJet Marine, une filiale de la société californienne Kymera, il est le fruit de six années de recherche et développement. Avec cette solution innovante, l’entreprise affirme avoir repensé entièrement le système de propulsion hydrojet traditionnel, dont la conception n’a pas beaucoup évolué depuis près d’un demi-siècle. Avec comme mot d’ordre « le meilleur composant est l’absence de composant », FluxJet Marine a trouvé le moyen de simplifier les choses en se débarrassant notamment des arbres de transmission et des roulements complexes.

Un moteur nautique innovant

Le résultat est un module de propulsion pesant moins de 2 kg, capable de délivrer 5 000 watts en continu, avec une efficacité supérieure aux systèmes existants. Une version ultra puissante atteint même 25 kW pour seulement 6 kg, surpassant largement les moteurs nautiques classiques de la même classe dont le poids va jusqu’à 18 kg. Le secret du FluxJet réside dans son moteur électromagnétique annulaire qui entoure directement l’hélice. Contrairement aux systèmes traditionnels où l’hélice tourne à l’intérieur d’un anneau fixe, ici, l’anneau tourne avec les pales, éliminant les risques de blocage par du sable ou des débris. Cette configuration améliore également la rigidité des pales et augmente le débit d’eau, optimisant ainsi la poussée.

Un kayak de pêche électrique de haute performance

À noter que le moteur est entièrement immergé. Cela réduit les vibrations, le bruit, et améliore le refroidissement. De plus, il est facilement amovible, simplifiant ainsi l’entretien. Le FluxJet profitera dans un premier au FlexJet Kayak. Il s’agit d’un kayak de pêche de moins de 50 kg mesurant un peu plus de 3 mètres de long. Équipé d’un modèle de 1 kW, il serait capable de naviguer à plus de 10 km/h et offrirait jusqu’à 16 heures d’autonomie. Le contrôle de la trajectoire se fait via des pédales reliées à une buse à poussée vectorielle, éliminant le besoin d’un gouvernail.

Prix et disponibilité

Le contrôle de la vitesse, lui, s’effectue à l’aide d’un accélérateur manuel, tandis que la batterie est logée sous le siège pour un équilibre optimal. Le FluxJet Kayaks sera disponible en précommande dès le 1ᵉʳ août 2025 au prix de 2 999 dollars, soit environ 2600 €. FluxJet Marine n’entend pas se limiter aux kayaks. La société envisage d’intégrer sa technologie de propulsion révolutionnaire dans une large variété d’embarcations légères, des bodyboards aux petits bateaux.

Sa légèreté, sa puissance et sa simplicité d’installation en font une solution idéale pour les amateurs de navigation en eaux peu profondes, souvent confrontés à des obstacles naturels comme les herbes ou les bancs de sable. Plus d’infos : fluxjetkayaks.com. Un kayak équipé d’un tel système de propulsion pourrait-il vous intéresser ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .