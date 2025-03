Foamstream : la fécule de pomme de terre, l’arme ultime pour désherber naturellement

Des mauvaises herbes entre les dalles, sur les trottoirs, au pied des façades… on en a tous. Et, elles ont ce don particulier de pousser dans des endroits improbables. Avant la loi Labbé de 2017, un petit passage de désherbant chimique genre glyphosate et adieu les adventices ! Efficaces ces désherbants, mais surtout très polluants, qui ont entrainé l’interdiction d’utilisation par les collectivités. Une belle avancée pour l’environnement… mais un vrai casse-tête pour les agents municipaux. Et, je sais de quoi je parle, nous mettons dans ma commune de Réau (77), les habitants à contribution deux fois par an, pour désherber le cimetière ! Alors quand une solution innovante arrive, à base de mousse chaude et de fécule de pomme de terre, on tend l’oreille. Une invention britannique baptisée Foamstream, aujourd’hui adoptée par des communes françaises comme Barbaira, ou même autour du stade de l’AS Monaco, pourrait changer la donne ? De la fécule de pomme de terre pour désherber ? Vraiment ? Je vous explique tout cela immédiatement.

La machine Foamstream qu’est-ce que c’est exactement ?

Cette étonnante invention se présente sous la forme d’une machine qui mêle eau chaude à 95 °C, huile de colza et fécule de pomme de terre. Le tout appliqué en basse pression, sous forme de mousse biodégradable. Le principe est aussi simple que redoutable : la chaleur tue la plante, et la mousse l’empêche de se refroidir trop vite. Et, en quelques heures ? 95 % de la végétation indésirable est cuite. Littéralement. Une invention adoptée par la commune de Barbaira dans l’Aude. Et, d’ailleurs, l’adjointe au développement durable de Barbaira, Claudine Diel, ne cache pas sa satisfaction.

Dans une interview accordée au journal La Dépêche, elle explique que grâce à ce système, un seul agent municipal peut désormais désherber l’ensemble des ruelles, allées du cimetière et pieds de façades en 45 jours… Avant l’arrivée de Foamstream, il fallait monopoliser trois agents pendant trois mois auparavant pour du désherbage manuel. Et niveau fréquence ? Deux à trois passages dans l’année suffisent. Et, même si le coût d’investissement initial est un peu plus élevé qu’une méthode manuelle, il est vite amorti.

Mais, au fait, ça marche aussi chez soi ?

Alors évidemment, chez soi, on n’a pas tous une machine Foamstream dans le garage. Mais, il existe des alternatives inspirées du même principe. L’eau de cuisson des pommes de terre, encore bouillante et pleine d’amidon, est par exemple connue pour ses propriétés désherbantes naturelles. Pulvérisée sur une petite zone, elle agit par choc thermique, un peu comme Foamstream… en version mini. Plus la concentration en amidon est forte, plus l’effet est visible sur les herbes, bien sûr, pas sur les cuisses de poulet. Si vous cuisinez des pommes de terre, pensez à récupérer l’eau, mais soyez stratégique sur son utilisation.

Alors cette invention, vous en pensez quoi ?

Personnellement, je vais en toucher deux mots à mes collègues du conseil municipal, car cette machine semble révolutionnaire ! Entre gain de temps, respect de l’environnement et réduction de la pénibilité au travail, Foamstream, la machine qui mêle eau chaude, huile de colza et fécule de pomme de terre, semble bien partie pour désherber les idées reçues sur l’entretien écologique des espaces verts.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement de cette technologie, vous pouvez consulter le site officiel de Foamstream, développé par Weedingtech, entreprise basée à Londres. En France, elle est représentée par les établissements Lavail.