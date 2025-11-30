Fondussimo lance (enfin) son invention en France, un appareil à fondue 3-en-1 révolutionnaire

5 éléments à retenir sur Fondussimo 27 % des Français citent la fondue parmi leurs plats d’hiver préférés.

Fondussimo : +1 million de vues en France dès 2018.

200 000 foyers clients en Amérique du Nord.

Appareil 3-en-1 bouillon/fromage/dessert.

Déploiement France dès novembre 2025.

En hiver, la fondue reste l’un des plats préférés des Français : 27 % d’entre nous la citent parmi leurs plats d’hiver favoris, selon ce sondage HuffPost/YouGov de 2019. Mais, aujourd’hui, une petite révolution culinaire débarque : Fondussimo, un appareil 3-en-1, qui permet de réaliser des fondues bouillon, fromage et dessert grâce à des paniers perforés brevetés. Sur NeozOne, nous faisions partie des tout premiers à présenter cette invention dès 2017 puisque nous vous en parlions déjà dans cet article ! Quelques mois plus tard, une simple vidéo de notre page explosait à plus d’un million de vues sur Facebook. Aujourd’hui, Fondussimo lance enfin officiellement son produit sur le marché français via son site fondussimo.com. Et, moi qui adore les fondues au fromage mais qui déteste perdre mon pain dans le caquelon, cette invention me parle. Les fondues d’antan entament leur révolution avec Fondussimo. Découverte.

Les fondues, un rituel ancestral… qui méritait bien une mise à jour

La fondue fait partie de nos rituels d’hiver, surtout quand il commence à geler comme en Seine-et-Marne. Fromage, bouillon, chocolat : elle s’invite à table sous mille formes. D’ailleurs, les Gets, grande station de ski française, le rappelle très bien : son histoire et ses variantes sont aussi riches que gourmandes. Pourtant, soyons honnêtes, la fondue n’est pas toujours simple : les morceaux qui tombent au fond, le fromage qui brûle, les disputes sur « qui a perdu son chamallow », et les bagarres de fourchettes ! Avec Fondussimo, ce chaos disparaît : on place les ingrédients dans des panières, on plonge, on laisse cuire, on ressort proprement. Simple, propre, joyeux. Une vraie révolution culinaire. Pour résumer, je dirai que la fondue sans catastrophe existe enfin.

Un appareil 3-en-1 qui change tout

Fondussimo n’est pas juste un appareil : c’est une nouvelle façon de vivre la fondue.

Grâce à son chaudron inox, son bol en céramique et ses six paniers perforés brevetés, tout devient plus fluide.

Ce que permet Fondussimo :

Fondue fromagère : savoyarde, suisse, comté, raclette fondue…

Fondue bouillon : viandes, légumes, crevettes, dumplings, raviolis

Fondue dessert : chocolat, caramel, pâte à tartiner chaude

La fondue bourguignonne n’est pas mentionnée, et cela se comprend, l’huile bouillante est plutôt dangereuse, il vaut mieux garder votre fourchette à fondue ! Dans un précédent article NeozOne, nous évoquions même la machine Fondwich, qui proposait des sandwichs à la fondue savoyarde : une autre manière de déguster ce mélange de fromages délicieux ! Autant dire que Fondussimo pousse le concept encore plus loin : propreté, simplicité, cuisson homogène… et la possibilité de varier les plaisirs sans multiplier les appareils.

Ce qu’il faut retenir

Appareil 3-en-1 : fromage, bouillon, dessert

: fromage, bouillon, dessert Six paniers perforés brevetés

Cuisson homogène, propre et sans gaspillage

Idéal pour repas conviviaux variés

Déjà 200 000 foyers équipés en Amérique du Nord

Le saviez-vous ? La première explosion de ventes de Fondussimo est venue… d’un partage Facebook français inattendu, devenu viral en 48 heures !

Pourquoi Fondussimo peut vraiment réinventer nos soirées fondue ?

Fondussimo, c’est l’histoire incroyable d’un échec devenu succès : zéro euro sur Kickstarter en 2017, puis un million de vues grâce à un Français inconnu en 2018. Depuis, la marque a séduit 200 000 foyers nord-américains, sans levée de fonds, uniquement grâce au bouche-à-oreille et à la qualité de son produit. Aujourd’hui, l’entreprise arrive en France, avec un objectif clair : faire entrer la fondue moderne dans nos cuisines, qu’elle soit bouillon, fromage ou chocolat. Et, entre nous, pour quelqu’un comme moi qui rêve d’une soirée fondue sans catastrophe ni bataille avec le caquelon, je suis déjà conquise ! Alors, selon vous, Fondussimo va-t-il réinventer nos repas d’hiver et s’imposer dans nos cuisines ? On adore vous lire ! Alors si le sujet vous inspire, cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !