Fothermo lance un chauffe-eau à immersion solaire conçu pour les ballons d’eau chaude

La production d’eau chaude sanitaire (ECS) a un impact environnemental non négligeable. Elle représente une part significative de la consommation énergétique des ménages. Selon les statistiques, cette part s’élève entre 10 et 20 % de la facture d’énergie d’un logement. Sa gestion constitue donc un levier majeur pour réduire l’empreinte carbone des bâtiments. Consciente de cette réalité, Fothermo a développé un élément chauffant destiné à chauffer l’eau des ballons domestiques grâce à l’électricité photovoltaïque excédentaire. Comme vous l’aurez compris, ce nouveau produit du fabricant allemand est conçu pour fonctionner de concert avec des panneaux solaires.

Une puissance réglable

Le ROD-1000 promet d’être facile à installer. Grâce à son efficacité énergétique élevée, il constitue une solution pouvant aider les familles à réduire les coûts liés à la production d’eau chaude sanitaire. Il s’installe à l’horizontale en mode plug-and-play. Pour cela, il suffit d’insérer la tige chauffante dans un ballon d’eau chaude. À noter que cette étape ne nécessite ni travaux électriques lourds ni formalité administrative particulière. La capacité du ballon ne doit toutefois pas dépasser 500 litres pour garantir un rendement optimal. Le thermoplongeur se connecte aux panneaux solaires photovoltaïques à l’aide de simples connecteurs MC4. Il fonctionne avec du courant continu et supporte jusqu’à 3 kW de puissance solaire. La puissance de chauffage, elle, est réglable de 0 à 1000 watts.

Chauffer l’eau à plus de 80 °C

Cette possibilité de régler la puissance du ROD-1000 constitue une fonctionnalité essentielle. En effet, cela permet d’adapter le fonctionnement du thermoplongeur aux besoins du foyer et aux conditions d’ensoleillement. Compte tenu de sa capacité de chauffage, le système convient particulièrement aux ménages de 1 à 4 personnes. Fothermo affirme qu’il est possible de chauffer l’eau sans calcaire jusqu’à 85 °C, contre jusqu’à 65 °C pour l’eau standard. Fait intéressant, l’énergie excédentaire produite par les panneaux solaires peut être injectée dans le réseau domestique ou redirigée vers un deuxième élément chauffant.

Quid du prix et de la disponibilité ?

Le ROD-1000 pèse environ 0,9 kg et mesure 468 mm x 154 mm x 140 mm. La profondeur d’immersion est de 295 mm. Le dispositif intègre un suivi MPPT qui assure une conversion efficace de l’électricité générée par les panneaux solaires en chaleur. Concernant la capacité annuelle, elle est estimée entre 900 et 2200 kWh, ce qui équivaut à une production de 14 000 à 34 000 litres d’eau chaude par an. Pour ce qui est de son prix et de sa disponibilité, on sait que ce chauffe-eau à immersion solaire coûte 549 € TTC. Il est déjà en vente sur le site web de Fothermo. Plus d’infos : fothermo.com. Ce chauffe-eau à immersion solaire pourrait-il se retrouver prochainement dans votre logement ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .