Fraunhofer ISE dévoile un module solaire micro-CPV avec un rendement de 36 %

L'Institut Fraunhofer pour les systèmes d'énergie solaire (ISE) a annoncé une avancée majeure dans le domaine de l’énergie photovoltaïque. Il a réussi à mettre au point une cellule solaire à micro-concentration (micro-CPV) avec une efficacité record de 36 %.

Marc Odilon Envoyer un courriel 19 octobre 2025
2 minutes de lecture
Technologie micro-CPV.
La technologie micro-CPV permet de réduire jusqu'à 1300 fois la quantité de matériaux semi-conducteurs. Crédit photo : Fraunhofer ISE/Dirk Mahler

Alors que les technologies solaires de nouvelle génération, comme les cellules tandem perovskite-silicium et les systèmes semi-transparents, tendent à faire parler beaucoup d’elles. Cette innovation, rapportée dans un article publié dans la revue IEEE Explore, pourrait changer la donne. Elle se distingue par capacité à conjuguer haute performance et accessibilité économique. Comme Frank Dimroth, responsable de la technologie photovoltaïque et des concentrateurs solaires chez Fraunhofer ISE, l’a confié à nos confrères de pv magazine, ce développement pourrait transformer la manière dont l’énergie solaire est captée et utilisée. Notamment dans les régions arides et les installations agricoles.

Une percée importante

Le micro-concentrateur photovoltaïque développé par le célèbre institut allemand est une version avancée des systèmes photovoltaïques à concentration traditionnels. Il repose sur des cellules solaires multi-jonctions à haut rendement fournies par Azur Space Solar Power. Mesurant moins de 1 mm², celles-ci sont couplées à des composants optiques compacts.

Un prototype de module micro-CPV.
L’institut Fraunhofer a développé un prototype de module micro-CPV à haut rendement, et l’a testé durant une année. Crédit photo : Fraunhofer ISE

Cette miniaturisation, consistant à diminuer la surface des modules de 30 % par rapport aux systèmes CPV actuels, permet non seulement de garantir un rendement élevé, mais également de réduire les coûts de fabrication. Cela est notamment rendu possible par la baisse de la quantité des matériaux semi-conducteurs nécessaires d’un facteur de 1300. À noter que le dispositif comporte également une lentille secondaire sphérique.

Des résultats impressionnants

Pour évaluer les performances du micro-CPV, un prototype composé de 60 unités de cellule-lentille et accusant une surface d’ouverture de 205,35 cm² a été fabriqué. Celui-ci a été testé pendant un an sur le site du Fraunhofer ISE à Freiburg, en Allemagne. Les résultats ont révélé une efficacité mensuelle médiane comprise entre 31,4 % et 33,6 % en conditions réelles. À température standard (CSTC), le module a atteint un rendement de conversion de 36 % et de 33 % en conditions opérationnelles standards (CSOC), avec une température de cellule avoisinant les 75 °C. Les chercheurs ont par ailleurs constaté que le système présentait une excellente stabilité globale et ne montrait aucun signe de dégradation physique.

Le prototype de module micro-CPV de 205 cm².
Le prototype en test en conditions réelles à l’institut Fraunhofer. Crédit photo : Fraunhofer ISE/Elisa Kaiser

Un projet prometteur

Fraunhofer ISE ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. L’institut prépare actuellement le lancement d’une startup dénommée Clearsun Energy qui se chargera de la commercialisation de cette technologie prometteuse. Elle prévoit également de développer un produit visant une efficacité encore plus élevée, soit de 37 %. Parallèlement, l’équipe de recherche travaille à l’élaboration d’un modèle statistique pour analyser comment les différences de taille et d’agencement des composants influencent l’efficacité des modules micro-CPV. Plus d’infos : ieeexplore.ieee.org. Verrons-nous cette future technologie prometteuse arriver prochainement sur le marché ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Via
interestingengineering.com
Source
ieeexplore.ieee.org
Tags
Marc Odilon Envoyer un courriel 19 octobre 2025
2 minutes de lecture

Marc Odilon

J'ai rejoint Neozone en 2020. Avant de me lancer dans le journalisme en 2014, j'ai suivi des études universitaires en gestion d'entreprise et en commerce international. Mon baccalauréat technique en mécanique industrielle m'a permis de me familiariser avec l'univers de la tech. Installateur de panneaux solaires et électronicien autodidacte, je vous fais découvrir tous les jours les principales actualités des nouvelles technologies. Curieux de nature et grand amoureux du web, je suis un rédacteur polyvalent et ma plume n'a pas de limites. Quand je ne travaille pas, je fais du jogging !
Laisser une réponse

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Bouton retour en haut de la page