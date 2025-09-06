Fresh’it : elle invente un réfrigérateur en terre cuite qui fonctionne sans électricité

Environ 20 % de la population mondiale n’a pas accès à l’électricité, selon l’Observatoire des Inégalités. Cette réalité est plus présente dans certains pays comme le Maroc où elle touche des milliers de foyers, notamment dans les zones rurales. Là-bas, conserver des aliments ou des médicaments comme l’insuline devient un vrai casse-tête. C’est justement pour répondre à ce besoin vital que Raowia Lamhar, jeune ingénieure, a inventé le Fresh’it, un réfrigérateur en terre cuite sans électricité, vendu de 22 à 50 € et promu par sa start-up Go Energy Less. Un objet ingénieux, économique et écologique, dont nous vous avions déjà parlé dans cet article, mais qui mérite largement qu’on s’y intéresse de plus près aujourd’hui. Le réchauffement climatique continue sa progression, et ces solutions low-tech devraient être prises davantage au sérieux par les autorités. Présentation.

Un frigo du désert qui garde tout au frais… sans la moindre prise électrique

Pas de câble, pas de bruit, pas de facture d’électricité : voici Fresh’it, le réfrigérateur en terre cuite développé par la startup Go Energy Less. Son prix ? Environ 22 € en milieu rural et 50 € en milieu urbain, avec un double objectif : rendre le froid accessible aux foyers isolés et réduire la consommation énergétique là où l’électricité est présente. L’idée étant de proposer un prix plus cher à ceux qui en ont les moyens financiers, pour le rendre plus abordable aux plus démunis. Une invention qui ne ressemble à aucun frigo traditionnel, mais qui fonctionne grâce à un principe vieux comme le monde : le refroidissement par évaporation.

Comment fonctionne-t-il exactement ?

Concrètement, le frigo est composé de deux pots en argile séparés par du sable humide. L’eau s’évapore lentement, et cette évaporation dissipe la chaleur, maintenant une température de 6 à 10 °C dans le compartiment intérieur. Selon la fondatrice Raowia Lamhar, ce système peut conserver fruits, légumes, viande ou médicaments pendant plus de 10 à 15 jours, même sous les 45 °C du désert marocain.

Comment est née, cette invention géniale ?

C’est durant un voyage d’étude dans les montagnes près de Khénifra que Raowia Lamhar a découvert l’impact dramatique du manque d’électricité dans les zones rurales. Sans frigo, les familles perdaient jusqu’à 20 % de leur revenu mensuel en aliments jetés, faute de pouvoir les conserver. De retour à l’université, elle imagine avec son équipe de l’association Enactus un frigo qui fonctionne sans courant, fabriqué localement, et adapté aux réalités du terrain. Aujourd’hui, Fresh’it est fabriqué par des artisans de Marrakech, distribué en porte-à-porte dans les campagnes, ou vendu via la page Facebook de Go Energy Less pour les clients urbains.

Et, en bonus, la terre cuite, c'est 100 % biodégradable, recyclable et sans composant toxique. Lancé, il y a un peu plus d'un an, le Fresh it continue sa progression. En effet, depuis, la startup a remporté plusieurs concours, collaboré avec des accélérateurs comme NUMA, et étudie même une extension vers l'Afrique subsaharienne ou l'Asie du Sud-Est.