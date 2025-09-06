Fresh’it : elle invente un réfrigérateur en terre cuite qui fonctionne sans électricité

Dans les zones sans électricité, le Fresh’it devient un allié vital. Et même en ville, il séduit les amateurs de sobriété énergétique.

Méline Kleczinski Envoyer un courriel 6 septembre 2025
2 minutes de lecture
Go Energy Less, un « frigo du désert » en terre cuite qui fonctionne sans électricité
Go Energy Less, un « frigo du désert » en terre cuite qui fonctionne sans électricité. Crédit photo : Goenergyless (capture d'écran vidéo Facebook)

Environ 20 % de la population mondiale n’a pas accès à l’électricité, selon l’Observatoire des Inégalités. Cette réalité est plus présente dans certains pays comme le Maroc où elle touche des milliers de foyers, notamment dans les zones rurales. Là-bas, conserver des aliments ou des médicaments comme l’insuline devient un vrai casse-tête. C’est justement pour répondre à ce besoin vital que Raowia Lamhar, jeune ingénieure, a inventé le Fresh’it, un réfrigérateur en terre cuite sans électricité, vendu de 22 à 50 € et promu par sa start-up Go Energy Less. Un objet ingénieux, économique et écologique, dont nous vous avions déjà parlé dans cet article, mais qui mérite largement qu’on s’y intéresse de plus près aujourd’hui. Le réchauffement climatique continue sa progression, et ces solutions low-tech devraient être prises davantage au sérieux par les autorités. Présentation.

Un frigo du désert qui garde tout au frais… sans la moindre prise électrique

Pas de câble, pas de bruit, pas de facture d’électricité : voici Fresh’it, le réfrigérateur en terre cuite développé par la startup Go Energy Less. Son prix ? Environ 22 € en milieu rural et 50 € en milieu urbain, avec un double objectif : rendre le froid accessible aux foyers isolés et réduire la consommation énergétique là où l’électricité est présente. L’idée étant de proposer un prix plus cher à ceux qui en ont les moyens financiers, pour le rendre plus abordable aux plus démunis. Une invention qui ne ressemble à aucun frigo traditionnel, mais qui fonctionne grâce à un principe vieux comme le monde : le refroidissement par évaporation.

Raowia Lamhar, jeune ingénieure et inventrice du Fresh’it.
Raowia Lamhar, jeune ingénieure et inventrice du Fresh’it. Crédit photo : Goenergyless (capture d’écran vidéo Facebook)

Comment fonctionne-t-il exactement ?

Concrètement, le frigo est composé de deux pots en argile séparés par du sable humide. L’eau s’évapore lentement, et cette évaporation dissipe la chaleur, maintenant une température de 6 à 10 °C dans le compartiment intérieur. Selon la fondatrice Raowia Lamhar, ce système peut conserver fruits, légumes, viande ou médicaments pendant plus de 10 à 15 jours, même sous les 45 °C du désert marocain.

Comment est née, cette invention géniale ?

C’est durant un voyage d’étude dans les montagnes près de Khénifra que Raowia Lamhar a découvert l’impact dramatique du manque d’électricité dans les zones rurales. Sans frigo, les familles perdaient jusqu’à 20 % de leur revenu mensuel en aliments jetés, faute de pouvoir les conserver. De retour à l’université, elle imagine avec son équipe de l’association Enactus un frigo qui fonctionne sans courant, fabriqué localement, et adapté aux réalités du terrain. Aujourd’hui, Fresh’it est fabriqué par des artisans de Marrakech, distribué en porte-à-porte dans les campagnes, ou vendu via la page Facebook de Go Energy Less pour les clients urbains.

Le frigo du désert permet de garder les nourritures périssables fraîches plus longtemps.
Le frigo du désert permet de garder les nourritures périssables fraîches plus longtemps. Crédit photo : Goenergyless (capture d’écran vidéo Facebook)

Et, en bonus, la terre cuite, c’est 100 % biodégradable, recyclable et sans composant toxique. Lancé, il y a un peu plus d’un an, le Fresh it continue sa progression. En effet, depuis, la startup a remporté plusieurs concours, collaboré avec des accélérateurs comme NUMA, et étudie même une extension vers l’Afrique subsaharienne ou l’Asie du Sud-Est. Et vous, seriez-vous prêt à troquer votre frigo traditionnel contre ce modèle écolo, silencieux et sans électricité, même en ville ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Via
Facebook.com
Tags
Méline Kleczinski Envoyer un courriel 6 septembre 2025
2 minutes de lecture

Méline Kleczinski

Jeune rédactrice de 23 ans, j'écris depuis trois ans, avec une préférence pour les domaines liés à l'actualité, à la psychologie, aux études scientifiques, ou à la protection et l'environnement dans son ensemble. Mon petit parcours de rédactrice junior s'inspire de différentes études scientifiques, ou de sujets d'actualité abordés dans différents médias que je suis avec intérêt. Particulièrement touchée par la protection des animaux, j'aime vous transmettre les avancées et les lois relatives au bien-être animal. Personnellement engagée comme présidente d'une association, je mets un point d'honneur à protéger les animaux de toute nature (hérisson, abeilles, insectes, chiens ou chats)... Je n'ai probablement pas l'expérience professionnelle de certains rédacteurs en matière de politique, de principes scientifiques. Mais, je tente d'apporter ma petite pierre à l'édifice en vous racontant mes expériences et mes réflexions dans des domaines qui me touchent. Et, puisque la vie est une surprise chaque jour, je considère chaque jour comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. C'est la raison pour laquelle, à 23 ans, j'ai encore besoin d'apprendre des milliers de choses, et de me cultiver pour vous conter encore plus d'histoires passionnantes. Rejoignez-moi dans cette aventure de découverte et de réflexion, où la curiosité et le souci du bien-être animal se rejoignent pour inspirer des discussions et des actions porteuses de sens... Ma passion pour les animaux en général a toujours été au cœur de mes préoccupations. Soucieuse de leur bien-être et de leur place dans notre monde, je m'efforce de sensibiliser mon audience à leur protection, à travers des articles informatifs et engagés. Qu'il s'agisse de sujets comme la conservation des espèces, les droits des animaux ou simplement des anecdotes touchantes, je trouve une grande satisfaction à partager mes connaissances et mes réflexions pour encourager une prise de conscience collective. En tant que jeune professionnelle, je considère chaque jour comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. Je m'efforce de rester à l'affût des dernières découvertes scientifiques, des débats sociétaux émergents et des avancées technologiques, afin d'enrichir mon travail et d'offrir à mes lecteurs un contenu pertinent et stimulant. N'hésitez pas à me rejoindre dans cette aventure de découverte et de réflexion, où la curiosité et le souci du bien-être animal se rejoignent pour inspirer des discussions et des actions porteuses de sens..
Laisser une réponse

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Bouton retour en haut de la page