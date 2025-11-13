Gardiens de la ruche, des pièges pour limiter l’impact du frelon asiatique sur la biodiversité

En 2025 et depuis 2018, au moins 50 000 nids de frelons asiatiques ont été détruits en France selon les données de l’UNAF. Une invasion qui ne faiblit pas, comme le rappelle aussi la fiche du MNHN dédiée à la biologie de l’espèce. Dans mon jardin de Réau, mes petites abeilles que j’observe derrière mon abri de jardin sont parfois visitées par un invité peu apprécié… Pour lutter efficacement, la Province du Brabant wallon (Belgique) lance Gardiens de la ruche, un dispositif officiel et gratuit, réservé aux particuliers, associations, communes et entreprises du Brabant wallon : Gardiens de la ruche. Le plan prévoit la distribution de 5 000 pièges sélectifs dès février. De quoi capturer les reines fondatrices entre mars et juin, là où tout se joue. Et, si un nid vous surprend, souvenez-vous que nous vous en parlions dans cet article : « Un nid de cette taille, ce n’est pas normal ». Ah si j’habitais de l’autre côté de la frontière, je m’inscrirais sans réfléchir. Voici comment faire si vous vivez en Belgique.

Piéger tôt pour protéger durablement

Installer un piège sélectif entre mars et juin, c’est agir au moment critique où les reines cherchent nourriture et abri. Le kit, distribué par les communes, inclut un pot, un couvercle filtrant et une éponge à imbiber du mélange recommandé : bière brune, sirop de fruit et vin blanc. Un cocktail que je ne servirai jamais à mes amis, mais que les reines apprécient beaucoup. Ces captures précoces limitent directement la création de nouvelles colonies. Une seule reine peut produire des milliers d’ouvrières, d’où l’importance d’intervenir avant l’été. Pour les adeptes du DIY, nous vous en parlions dans cet article NeozOne sur la construction d’un piège sélectif maison. Ici, l’intérêt du dispositif belge est clair : matériel prêt à l’emploi et suivi scientifique harmonisé.

Un dispositif pensé pour la science et le terrain

L’opération repose sur un point essentiel : le comptage harmonisé. Chaque participant reçoit un formulaire de suivi interactif. Ces données permettent de cartographier la présence du frelon asiatique et d’adapter les stratégies. Entre deux conseils municipaux ou deux abeilles que j’observe dans mon jardin, je vois à quel point ces informations sont précieuses pour les collectivités. Ce maillage entre communes, apiculteurs et citoyens renforce clairement l’efficacité des actions locales.

Ce qu’il faut retenir

5 000 pièges sélectifs distribués gratuitement en Brabant wallon

gratuitement en Brabant wallon Capture des reines entre mars et juin : période la plus efficace

Dispositif réservé aux habitants, communes, associations et entreprises du Brabant wallon

Suivi scientifique via un formulaire obligatoire

Objectif : limiter l’expansion du frelon asiatique et protéger les pollinisateurs

Comment participer et installer correctement son piège ?

Pour devenir Gardien de la ruche, il suffit de remplir le formulaire avant le 31 janvier 2026, puis d'installer le piège début mars et de le retirer en juin. Le liquide doit être renouvelé régulièrement et les données transmises en fin de saison. Une démarche simple, même pour moi qui jongle déjà entre dossiers municipaux, chiens braques et abeilles curieuses. Le dispositif répond pleinement à son objectif : coordonner les actions, renforcer la défense des ruches et améliorer la connaissance du terrain. Pour participer, il suffit de demander votre kit gratuit « Gardiens de la ruche » via le formulaire officiel.