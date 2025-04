Garmin dévoile le Varia Vue, un éclairage de vélo (600 lumens) qui filme vos sorties en 4K

Les cyclistes amateurs ont, avec le printemps, repris le chemin des balades à vélo, seul ou entre amis ! Le problème du vélo, c’est peut-être le danger qu’il représente. Ainsi, en 2024, et selon le bilan de l’ONISR, 3 431 personnes ont trouvé la mort sur les routes, dont 222 cyclistes. Lors d’un accident, celles que l’on appelle les « dashcams » peuvent aider à régler certains litiges… Le Varia Vue de Garmin, c’est une dashcam pour vélo, avec un puissant éclairage ! Sorti au printemps 2025, le Varia Vue de Garmin mêle puissant phare avant et caméra 4K intégrée pour 549,99 €*. Avec une autonomie annoncée de sept heures et une compatibilité parfaite avec l’appli Varia et les compteurs Edge, cet accessoire a pour ambition de transformer votre manière de pédaler. Je vous invite à sa découverte.

Un phare intelligent qui éclaire sans éblouir

Incidents détectés automatiquement, lumière adaptative, vidéo stabilisée et possibilité d’enregistrer tout le trajet… Garmin veut ici conjuguer sécurité et innovation. Un concept qui s’inscrit pleinement dans la vague de la sécurité routière pour les cyclistes. Avec ses 600 lumens de puissance, le Varia Vue éclaire largement devant vous, de jour comme de nuit. Mais, pas question d’aveugler tout ce qui bouge : grâce à son faisceau à coupure, la lumière est dirigée là où il faut, préservant la vision des voitures et des piétons. Le phare s’adapte également à votre vitesse et aux conditions lumineuses. Couplé à un compteur Edge, il ajuste sa luminosité en temps réel : plus vous foncez, plus il éclaire. En prime, plusieurs modes sont disponibles (flash jour, nuit, continu…), pour que vous soyez visible en toutes circonstances.

Une caméra 4K qui filme vos exploits… et vos imprévus

La grande force du Varia Vue, c’est son caméscope intégré. Grâce à la résolution 4K (ou 1 080p pour économiser la batterie), il filme vos trajets avec stabilisation électronique. Mieux encore : en cas d’incident, la caméra enregistre automatiquement avant, pendant et après l’événement. Vous pouvez ainsi récupérer les images sans stress, qu’il s’agisse d’un petit accrochage ou d’un exploit sportif à immortaliser. L’appareil dispose aussi d’un micro caché pour capter les sons ambiants. Toutes les vidéos sont transférables via Wi-Fi sur votre téléphone grâce à l’application Varia, où vous pouvez ajouter des données GPS, date, heure et vitesse pour enrichir vos souvenirs ou vos preuves.

Ce qu’il faut retenir du Varia Vue en un coup d’œil

Fonction Détail Puissance d’éclairage Jusqu’à 600 lumens Caméra 4K UHD + stabilisation Détection d’incident Sauvegarde automatique des vidéos Autonomie 7 h avec lumière active, 9 h sans lumière Stockage Carte microSD jusqu’à 512 Go (non incluse) Résistance Certifié IP67 (pluie, boue acceptés) Appairage Edge Garmin / Smartphone via Varia App

Un compagnon indispensable pour la sécurité des cyclistes connectés

Avec le Varia Vue, Garmin propose une solution tout-en-un qui allie sécurité, praticité et technologie. Éclairer, enregistrer, alerter : tout est pensé pour rendre vos trajets plus sereins, de jour comme de nuit. Certes, l’investissement est conséquent, mais difficile de nier l’intérêt de disposer d’un « œil numérique » fiable face aux aléas de la route. En bonus, le design compact et l’intégration facile sur les supports Edge permettent une installation rapide, pour que votre seul souci reste de profiter de la balade.

Pour en savoir plus sur cette innovation, rendez-vous sur le site officiel de la marque : garmin.com. Alors, seriez-vous prêt à équiper votre vélo de ce garde du corps à 600 lumens et 4K de mémoire ? Votre avis nous intéresse ! Que pensez-vous de cet article ? Avez-vous déjà testé ce type d’aménagement ? Partagez vos impressions et vos retours, cliquez ici pour publier un commentaire .

