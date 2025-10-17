Gevi améliore l’efficacité des éoliennes verticales de 60 % avec des pales autoadaptatives

Les turbines éoliennes verticales sont généralement prisées pour leur compacité. Cette configuration est parfaitement adaptée aux environnements urbains où l’espace est limité et ne permet pas l’installation de turbines de grande envergure. Cependant, elles présentent un rendement inférieur. Avec sa nouvelle solution, la startup italienne Gevi veut résoudre ce problème. En effet, elle a développé une technologie qui permet aux pales de s’ajuster dynamiquement en fonction des conditions de vent. Ce système innovant aide les turbines à capter plus efficacement l’énergie cinétique du vent même lorsque celle-ci est faible. Résultat, l’entreprise italienne promet une amélioration remarquable de la performance énergétique, et ce, sans augmentation du poids et de la taille. Concrètement, le nouveau système serait capable d’augmenter de 60 % le rendement des turbines éoliennes à axe vertical.

L’IA au programme

Le cœur de cette innovation repose sur un mécanisme qui modifie l’angle d’attaque des pales en temps réel. Gevi a intégré une intelligence artificielle capable d’analyser en continu les données météorologiques et les flux d’air. Cette IA ajuste les paramètres de fonctionnement de la turbine afin d’améliorer la production d’énergie en toutes circonstances. Elle prend en compte des variables telles que la vitesse du vent, sa direction et les turbulences locales pour optimiser le comportement des pales. En plus d’augmenter l’efficacité énergétique de l’éolienne, cette approche intelligente prolonge la durée de vie des composants mécaniques en réduisant considérablement les contraintes inutiles.

Des éoliennes innovantes

La start-up italienne promet en outre une baisse considérable des nuisances sonores avec un niveau de seulement 38 dB, soit comparable à un murmure à 10 mètres. La nouvelle technologie rend ainsi les turbines éoliennes plus silencieuses. Bien sûr, cela constitue un atout majeur pour une intégration harmonieuse dans les environnements urbains. Pour démontrer l’efficacité de son invention, Gevi a développé des prototypes dont la hauteur est de 3 mètres pour un diamètre d’un peu plus de 5 mètres. Malgré leur compacité, ceux-ci afficheraient une capacité de production maximale d’environ 5 kW.

Une solution adaptée aux environnements urbains

L’un des grands avantages des turbines verticales de Gevi est leur capacité à fonctionner efficacement dans des conditions de vent irrégulières, typiques des centres-villes. Là où les éoliennes traditionnelles peinent à produire de l’énergie de manière constante, les modèles de Gevi promettent ainsi une production plus stable et prévisible. Cette flexibilité ouvre la voie à une utilisation plus large de l’énergie éolienne dans les bâtiments résidentiels, les immeubles de bureaux, ou encore les infrastructures publiques.

À noter que la jeune entreprise italienne ne compte pas en rester là. Elle prévoit déjà de lancer la production en série de ses turbines grâce aux soutiens de bailleurs de fonds comme 360 Capital, CDP Venture Capital et le MiSE Acceleration Fund. Plus d’infos : geviwind.com. Seriez-vous intéréssés pour installer une éolienne domestique chez vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .