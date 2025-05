GoChess, un échiquier connecté et robotisé que les amateurs d’échecs vont adorer

Quand j’étais petite, j’adorais jouer aux échecs, même si, entre nous, la stratégie n’a jamais été mon point fort… Aujourd’hui, j’ai totalement abandonné l’idée de devenir un Gary Kasparov des temps modernes, je vous rassure ! En me baladant sur les plateformes de crowdfunding, à la recherche de nouvelles inventions, j’ai découvert GoChess, une révolution à 300 € pour le moment, sur Indiegogo. Cette invention géniale promet de moderniser ce jeu millénaire, et il en a bien besoin, car souvent considéré comme ringard et désuet. Ainsi, ce drôle de plateau d’échecs connecté, est doté de pièces qui bougent toutes seules, d’un système d’aide lumineuse et d’une appli compagnon. Pour comprendre les bases du jeu d’échecs, vous pouvez toujours faire un tour sur Wikipédia en attendant que je vous raconte tout sur GoChess, et vous allez comprendre pourquoi c’est d’une ingéniosité maligne !

GoChess : un échiquier magique pour les stratèges en herbe

Imaginez un plateau sur lequel les pièces se déplacent seules, à la Harry Potter, mais sans baguette magique : bienvenue chez GoChess. Son système robotisé dissimulé sous le plateau permet à chaque pièce de glisser à la bonne case automatiquement, que vous jouiez contre un ami à distance, un adversaire en ligne ou une intelligence artificielle. À côté, des lumières colorées vous soufflent les meilleures options de déplacement. De la triche ? Mais, non, pas du tout, seulement des conseils ! D’un clic sur l’appli, vous passez du mode apprentissage au mode compétition, et hop, à vous les parties endiablées ! Cela me donne même envie de m’y remettre… Je pourrais même jouer seule, car je n’ai personne autour de moi qui maîtrise les règles de ce jeu compliqué !

Une application complice pour jouer où et avec qui vous voulez

Connectée aux plateformes célèbres comme Lichess ou Chess.com, l’appli GoChess vous ouvre les portes du monde entier. Vous pouvez affronter vos amis (même s’ils n’ont pas la planche GoChess), des inconnus ou revivre les parties historiques les plus mythiques. Petit bonus : l’appli suit vos performances, vous analyse, vous corrige… Bon, je ne suis pas certaine que ma progression fasse des envieux, mais c’est un autre débat ! Bref, un vrai coach personnel de poche. Si vous aimez varier les plaisirs, sachez qu’il existe deux versions : GoChess Lite (sans déplacement automatique) et GoChess Full (robotique et magique). Le plateau reste ultra-fin et design, que ce soit en mode moderne ou classique boisé.

Les caractéristiques principales de GoChess

Fonctionnalité Détails Plateau robotisé Pièces se déplaçant seules Système lumineux Conseils de coups et niveaux d’assistance Connexions Bluetooth BLE, application mobile Mode de jeu En ligne, hors-ligne, IA Plateformes compatibles Chess.com, Lichess Conception Design moderne ou classique Version Lite Version plus fine sans robotique

Pourquoi GoChess pourrait bien réconcilier tout le monde avec les échecs

GoChess n’est pas seulement réservé aux pros du baiser de la mort ou de l’échec et mat. Que l’on débute, que l’on soit curieux ou qu’on maîtrise le mat en deux coups, chacun y trouve son compte : plaisir tactile du véritable plateau, magie de la technologie, coaching intelligent. Avec plus de 300 000 clients convaincus par leurs précédents produits, Particula frappe très fort avec cette innovation, vendue en précommande autour de 300 € et disponible dès le mois de juin.

Une chose est sûre : même avec mon passé de stratège approximatif, je me régalerais à faire glisser mes pions tout en progressant sans stress. Et vous, seriez-vous tenté par un échiquier connecté pour retrouver le plaisir du jeu d’échecs à la maison ou en ligne ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .