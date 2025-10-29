Good4Bees, l’invention d’un piège écologique pour capturer les reines frelons asiatiques

Ah les frelons asiatiques, je donnerais cher pour qu’ils n’aient jamais franchi nos frontières ! Pourtant, cette espèce invasive, introduite en France dans les années 2000, menace directement nos ruches et la biodiversité locale. Un nouveau piège pourrait redonner espoir aux apiculteurs pour moins de 20 € et plus exactement 19,95 € sur le site officiel Good4Bees.com. Ce piège nouvelle génération développé en Suisse pourrait bien devenir l’arme douce mais redoutable contre le frelon asiatique (Vespa velutina). Le point fort de ce piège étant qu’il soit sélectif, et qu’il ait été conçu avec l’expérience de véritables apiculteurs, et non derrière les croquis d’un laboratoire d’ingénierie ! Envie d’en savoir davantage ? C’est parti pour la découverte !

Le piège Good4Bees, qu’est-ce que c’est exactement ?

Good4Bees n’est pas un simple piège : il a été conçu par des apiculteurs, pour des apiculteurs, et il a déjà été testé sur le terrain, comme le montre cette vidéo d’un apiculteur passionné qui partage son expérience et ses premiers résultats encourageants. Compact (18 × 13 × 13 cm) et léger (95 g), il allie sélectivité, efficacité et sécurité. Le piège s’inscrit dans une démarche scientifique plus large, soutenue par plusieurs études, dont une méta-analyse publiée en 2024 sur MDPI qui compare l’efficacité des pièges artisanaux et commerciaux. Et une autre sur le site Springer qui évalue leur impact sur les insectes non ciblés. Mais comment fonctionne-t-il ? La suite immédiatement !

Comment fonctionne le piège Good4Bees ?

L’idée est aussi simple qu’efficace. Le réservoir transparent permet de vérifier rapidement le niveau d’appât, un mélange recommandé par le CABI, à renouveler une fois par semaine. Grâce à deux tiges de coton, l’attractif se diffuse uniformément dans l’air, comme un parfum d’intérieur un peu plus corsé ! Et, pour mieux attirer le frelon asiatique, le dispositif crée un courant d’air à 360°. Plus on s’approche, plus l’odeur est puissante. Les reines en quête de protéines à la sortie de l’hiver sont irrésistiblement attirées dans ce piège, dont le cône rétractable assure une capture quasi garantie. Cerise sur le gâteau : le QR code intégré permet de signaler les captures en ligne. Le comité scientifique suisse centralise ensuite les données, analysant les tendances pour aider les cantons à réagir efficacement. Une vraie coopération entre apiculteurs, scientifiques et collectivités, digne d’un essaim bien organisé !

Ce qu’il faut retenir sur le Good4Bees

Fonction Détail Prix 19,95 € Origine Développé en Suisse par des apiculteurs Atout majeur Sélectif : capture les frelons, pas les abeilles Utilisation Suspendu ou posé au sol, sans réglage Sécurité Aucune manipulation dangereuse, filtre protecteur Version V2 Plus d’ouvertures d’échappement et cônes ajustables selon la saison

À noter : pour vider le piège, l’usage d’un spray refroidissant est recommandé afin d’endormir les frelons, et il faut toujours en laisser quelques-uns dans le piège, car… ce sont les meilleurs attractifs !

Une invention soutenue par la science et la nature

Des études récentes démontrent que les pièges sélectifs sont un levier efficace de lutte biologique, à condition de les employer au bon moment. Comme nous vous l’expliquions dans cet article sur la piqûre du frelon asiatique, mieux vaut agir avant l’été pour piéger les reines fondatrices. Et, parfois, la nature elle-même donne un coup de main : la poule noire de Janzé s’impose comme une alliée surprenante ! Mais, attention, comme le rappelle notre article sur les mauvais réflexes face au frelon asiatique, piéger n’est pas synonyme d’improviser : il faut éviter les appâts sucrés qui attirent abeilles et papillons.

Avec Good4Bees, l’équilibre semble trouvé : un outil efficace, respectueux et collaboratif, au service d’une cause commune : la protection de nos pollinisateurs. Et, si le piège Good4Bees devenait l’allié incontournable de nos ruchers ? Oseriez-vous tester cette innovation suisse pour protéger vos abeilles ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !