Gravilez réinvente la brouette traditionnelle grâce à un système breveté très ingénieux

C’est un outil indispensable sur les chantiers ou dans votre jardin, mais avouons-le, pas toujours très pratique. Je veux vous parler de la brouette, dont l’origine est controversée… Invention chinoise pour les uns ou grecque pour les autres, elle apparaît sur nos terres au XIVe siècle. Depuis son apparition, elle fait l’objet d’améliorations, et c’est plutôt une bonne nouvelle ! Si vous avez déjà soulevé une brouette remplie de graviers pour l’épandre, vous allez comprendre pourquoi l’invention brevetée, Gravilez, pourrait changer la donne ! En effet, que ce soit sur un chantier ou dans votre jardin, avec elle, finie la corvée de la pelle et du balai et du poids monstrueux à soulever. Pensée et conçue par Bernard Vallez, un entrepreneur du BTP basé en Occitanie, cette brouette nouvelle génération promet un gain de temps, d’énergie et de précision. Et comme toutes les bonnes idées, on se demande pourquoi personne n’y avait pensé plus tôt ! Présentation.

Une technologie simple, mais diablement efficace

En apparence, cette brouette n’a rien d’original, mais ce qui fait la magie de la Gravilez, c’est son système de déversement révolutionnaire. Contrairement à une brouette classique où il faut basculer tout le contenu d’un coup, ici, un mécanisme d’ouverture à l’avant permet de doser l’écoulement des matériaux. Grâce à une poignée de type « accélérateur de moto », l’utilisateur ajuste l’ouverture et maîtrise parfaitement la quantité de matériau répandu. Mieux encore, un diffuseur placé sous la brouette assure une répartition homogène, évitant les amas disgracieux et le gaspillage. Cerise sur le gâteau, la Gravilez peut être équipée d’une batterie lithium-ion de 24 V, rendant son usage encore plus fluide et moins fatigant.

Un gain de temps et d’énergie pour les professionnels

Sur un chantier, chaque minute compte, et chaque effort économisé fait la différence. Avec la Gravilez, fini le dos courbé et les bras en feu à force de manier pelle et balai. En réduisant jusqu’à 50 % le temps de travail et en limitant la pénibilité, elle change radicalement la donne pour les professionnels du BTP et des espaces verts. Son ergonomie bien pensée et son transport facilité en font un allié de taille pour les artisans et les entreprises soucieuses d’optimiser leur productivité. Sans oublier l’économie de matériaux : avec une répartition précise et linéaire, elle permet de réduire d’environ 15 % la consommation de gravier, un argument qui parle aux gestionnaires de budgets !

Un succès qui dépasse nos frontières

Lancée en 2017 et fabriquée en partenariat avec un industriel français, la Gravilez ne se contente pas de séduire l’Hexagone. Son concept innovant a déjà conquis l’Europe, l’Australie et les États-Unis, preuve que l’ingéniosité française a encore de beaux jours devant elle ! Présentée lors de grands salons professionnels comme le Salonvert Sud-Ouest, elle a su convaincre par son efficacité et sa simplicité d’utilisation. Bernard Vallez, fort de ses 32 ans d’expérience dans les travaux publics, a su transformer un problème quotidien en une solution révolutionnaire. Un bel exemple de l’importance de l’expérience terrain dans l’innovation ! Vous souhaitez en savoir plus ? Rendez-vous sur le site officiel du fabricant : gravilez.fr. Et vous ? Que pensez-vous de cette brouette ingénieuse ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .