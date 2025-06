Gre 90230, un petit dôme solaire pour chauffer l’eau des piscines hors-sols

Vous rêvez d’allonger la saison des baignades sans plomber votre facture d’électricité ? Le chauffe-eau solaire Gre 90230, vendu au prix de 133,16 €* sur Amazon, pourrait bien devenir votre allié estival. Ce petit dôme noir semi-sphérique utilise l’énergie du soleil pour gagner jusqu’à 3 °C de plus dans votre piscine. Et, en bonus, il ne nécessite aucune alimentation électrique ! Il suffit que votre pompe ait un débit minimum de 2 m³/h et le tour est joué. Pour une efficacité optimale, comptez un réchauffeur par tranche de 10 m³ d’eau. Vous êtes tenté ? Voici le détail d’une solution écolo, économique et plutôt très astucieuse ! Présentation.

Une énergie propre, gratuite… et plutôt bien pensée

Le Gre 90230, ce n’est pas un gadget. C’est un véritable mini-capteur solaire, pensé pour les piscines hors-sols, les petits bassins ou les systèmes d’eau simples. Placé entre le filtre et la buse de refoulement, ce dôme capte les rayons solaires et réchauffe doucement, mais sûrement l’eau de la piscine. Son design hémisphérique n’est pas là juste pour faire joli : il permet une exposition maximale, même quand le soleil joue à cache-cache derrière quelques nuages. Grâce à ses pieds orientables, vous pouvez adapter l’inclinaison à votre terrain ou suivre le soleil façon tournesol. Et, si vous avez une grande piscine ? Aucun souci, vous pouvez connecter plusieurs dômes en série.

Une installation à la portée de tous même des piètres bricoleurs !

Pas besoin d’être plombier ou bricoleur du dimanche pour installer ce réchauffeur. Tout ce dont vous avez besoin, ce sont des tuyaux d’un diamètre compris de 32 à 38 mm (non inclus), et d’un peu d’huile de coude. Le dôme se glisse après le filtre, avant le refoulement. Il fonctionne tant que la pompe tourne donc pas besoin de le programmer ou de l’alimenter. Son point fort ? Il ne prend pas plus de place qu’une grosse pastèque et s’enlève en quelques minutes à la fin de la saison. Et, avec ses 87 % d’avis positifs sur plus de 1 000 utilisateurs, il semble déjà avoir conquis pas mal de baigneurs soucieux de l’environnement et de leur portefeuille !

Ce qu’il faut retenir avant de piquer une tête

Augmentation de température : environ +3 °C

Énergie utilisée : solaire (zéro électricité consommée)

Installation : entre le filtre et la buse de refoulement

Dimensions tuyaux : 32 à 38 mm (non fournis)

Débit minimal : 2 m³/h

Compatibilité : piscines hors-sol, maximum 10 m³ par dôme, pour 20 m³ prévoir deux dômes donc, branchés en série !

Modulable : possibilité de connecter plusieurs modules

Contenu : 1 dôme solaire, pieds rétractables

Prix : 133,16 €* sur Amazon.

Un petit dôme pour un grand confort aquatique

Ce modèle coche pas mal de cases : compact, facile à installer, zéro conso électrique… et surtout efficace dans son domaine. Pour les amateurs de baignades printanières ou de prolongations en septembre, c’est un bon compromis entre nature, confort et économie. Certes, il ne transformera pas votre piscine en bains à remous chauffé, mais gagner quelques degrés sans rien faire c’est déjà pas mal , non ? Et vous, prêt à adopter ce dôme solaire pour des baignades plus longues et plus douces pour la planète comme pour le porte-monnaie ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

