Vous aimeriez installer des panneaux solaires pour économiser sur votre facture d’électricité et agir pour l’environnement. Cependant, l’idée d’installer ces panneaux sur votre toit ne correspond pas à vos attentes. Le système inventé par l’entreprise allemande GreenAkku pourrait vous procurer l’opportunité de passer à l’énergie solaire d’une autre manière. Depuis peu, GreenAkku propose un système photovoltaïque plug-and-play pour les clôtures de jardin. Il se présente comme un kit complet avec les panneaux photovoltaïques, l’onduleur et le support de fixation. Disponible à partir de 417 €, il pourrait devenir un atout majeur pour ceux qui veulent passer au solaire, sans dénaturer leurs toitures. Découverte.

Le système solaire pour clôture, qu’est-ce que c’est ?

GreenAkku propose une nouvelle offre appelée « ZaunPV ». Cette dernière permet de produire de l’électricité solaire directement dans le jardin, susceptible d’alimenter un système d’éclairage, un arrosage automatique ou un abri de jardin. Cette installation photovoltaïque est prête à brancher (Plug & Play) et peut facilement être montée sur la clôture du jardin. Pour le moment, le dispositif est disponible en Allemagne, en Autriche et en Belgique. Le système ZaunPV s’installe sur une clôture en treillis et se monte verticalement. En règle générale, il n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation pour installer ce type de système solaire, mais il convient tout de même de se renseigner auprès du service urbanisme de votre commune.

ZaunPV de GreenAkku, comment ça marche ?

« Avec le système solaire dans un ensemble complet, vous tirez encore plus parti de votre clôture et donnez à des zones auparavant inutilisées une nouvelle destination optimale » explique la société. L’entreprise explique que ce système s’installe en moins de 5 min, permettant de réduire les coûts d’électricité d’environ 800 W par an, en courant continu. Ce qui représenterait approximativement 800 kWh, que vous obtenez de votre centrale de clôture au lieu de votre fournisseur d’électricité. Il a été conçu pour que son rendement soit bien meilleur lorsque le soleil est bas, donc le matin et le soir ou durant les mois d’hiver. D’ailleurs, GreenAkku recommande d’installer les modules sur une clôture orientée soit vers le sud, soit vers l’est-ouest. En savoir plus, rendez-vous sur le site greenakku.de.

GreenAkku, c’est qui ?

GreenAkku est une entreprise allemande spécialisée dans la production de batteries et de solutions de stockage d’énergie pour les véhicules électriques, les systèmes de stockage d’énergie solaire et les applications industrielles. Fondée en 2014, l’entreprise a pour mission de fournir des solutions de stockage d’énergie efficaces et écologiques pour un monde plus durable. GreenAkku se concentre sur la recherche et le développement de technologies innovantes pour la production de batteries rechargeables haute performance, à partir de matériaux recyclables et respectueux de l’environnement.

Les batteries produites par GreenAkku ont une longue durée de vie, une faible empreinte carbone et sont recyclables à la fin de leur vie utile. Avec le nouveau système solaire pour clôture, GreenAkku entend bien s’imposer en Europe, en proposant une alternative aux panneaux solaires horizontaux, ainsi qu’aux systèmes panneaux + batteries. Le système n’est pas encore disponible en France, mais cela ne devrait plus tarder.